Holand Automotive Group oznamuje prodej Ferrari Rancho Mirage společnosti Lapis Automotive Group

Montreal 19. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Holand Automotive Group dnes po pečlivém zvážení a spolupráci s Ferrari North America oznámila prodej Ferrari Rancho Mirage společnosti Lapis Automotive Group, kterou vede Todd Blue.

Transakce byla dokončena s plným vědomím, podporou a souhlasem společnosti Ferrari, což odráží společný závazek k dlouhodobé správě značky, regionální odbornosti a provozní dokonalosti.

Todd Blue přináší bohaté zkušenosti z trhu v Palm Springs a Coachella Valley, kde dříve působil jako generální ředitel Indigo Auto Group a kde úspěšně vybudoval a posléze opustil vysoce respektovanou platformu luxusních automobilů. Dlouhodobý profesionální vztah mezi Toddem Bluem a Gadem Bittonem, prezidentem a generálním ředitelem Holand Automotive Group, vedl ke společnému přesvědčení, že Lapis Automotive Group má dobrou pozici k tomu, aby vedla Ferrari Rancho Mirage do budoucna.

„Po pečlivém zvážení a se souhlasem společnosti Ferrari jsme dospěli k závěru, že nastal správný čas na převod podniku na majitele s výrazným lokálním zaměřením a odbornými znalostmi," uvedl Gad Bitton. „Toto rozhodnutí odráží naši odpovědnost jednat v nejlepším dlouhodobém zájmu značky a naší strategické vize."

Společnost Holand Automotive Group poznamenala, že vzhledem k vysoce sezónní povaze trhu a potřebě neustálého vedení na místě je lokální vlastnictví nejúčinnější cestou k trvalému úspěchu.

Skupina zůstává pevně odhodlána působit v Kalifornii a nadále vlastní a provozuje Ferrari of South Bay v Torrance, vysoce výkonného prodejce obsluhujícího trh v oblasti Los Angeles. Holand Automotive Group bude i nadále vyhodnocovat příležitosti k růstu po celé Kalifornii a dalších významných metropolitních trzích v souladu se značkou Ferrari.

„Zůstáváme hluboce oddáni Ferrari a našemu dlouhodobému partnerství," dodal Gad Bitton.

Tato transakce podtrhuje disciplinovaný přístup společnosti Holand Automotive Group k řízení portfolia a její zaměření na dlouhodobý růst, rozsah a hustotu trhu ve Spojených státech a Evropě.

O společnosti Holand Automotive Group

Holand Automotive Group je globální automobilová maloobchodní organizace zastupující přední ultraluxusní a výkonné značky, včetně Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce Motor Cars, BMW, McLaren a Maserati. Skupina je známá svým disciplinovaným řízením, strategickou vizí a závazkem k dokonalosti.

Pro více informací kontaktujte Anastasii Panayotou, 514-867-3199, anastasiapanayotou@holandautomotive.com.

OstravskĂˇ zoo odchovĂˇvĂˇ mlĂˇdÄ› karakala, v EvropÄ› jich ubĂ˝vĂˇ

