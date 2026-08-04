Holand Automotive rozšiřuje platformu pro leasing vozů nejvyšší luxusní třídy díky akvizici John Scotti Leasing Inc.

Společnost Holand Leasing získává vybranou část portfolia společnosti John Scotti Leasing Inc. Jedná se o aktiva, která nejlépe odpovídají jejímu obchodnímu modelu zaměřenému na vozy nejvyšší luxusní třídy, čímž se posiluje dlouhodobý závazek skupiny vůči nejnáročnější klientele v Québecu.
Skupina Holand Automotive Group, jedna z předních kanadských skupin působících v oblasti luxusních a ultra-luxusních automobilů, dnes oznámila, že její leasingová divize Holand Leasing dokončila strategickou akvizici vybrané části leasingového portfolia společnosti John Scotti Leasing Inc. v rámci konkurzního řízení pod soudním dohledem. Společnost Holand získala aktiva, která nejlépe odpovídají jejímu obchodnímu modelu v segmentu ultra-luxusních vozů a profilu jejích zákazníků, což představuje přirozené a promyšlené rozšíření stávající leasingové platformy skupiny. Zbývající část portfolia zůstává v rukou správce konkurzní podstaty, který i nadále řídí širší proces konkurzního řízení.
Tato transakce byla pečlivě naplánována tak, aby odrážela zaměření společnosti Holand na segment ultra-luxusních vozů. Namísto akvizice celého portfolia společnost Holand úzce spolupracovala se správcem konkurzní podstaty s cílem identifikovat a získat ty leasingové smlouvy, které nejlépe odpovídají jejímu obchodnímu modelu, profilu klientů a značkám, které zastupuje. Výsledkem je vysoce kompatibilní doplnění stávajícího portfolia společnosti Holand Leasing, které přináší okamžitou hodnotu jak klientům, tak celé skupině.
„Jménem celé naší skupiny vyjadřujeme potěšení a hrdost, že můžeme přivítat klienty, kteří se díky této transakci stávají součástí rodiny Holand. Tato akvizice odráží naše přesvědčení o potenciálu segmentu ultra-luxusních vozů a náš závazek poskytovat v něm služby s flexibilitou, diskrétností a na úrovni, jakou si naši klienti zaslouží. Náš cíl je jasný: úzce spolupracovat s těmito klienty, ctít a zachovat jejich stávající dohody a zajistit jim kontinuitu a flexibilitu, kterou očekávají, zatímco budeme společně obnovovat a rozšiřovat portfolio."
— Gad Bitton, prezident a generální ředitel, Holand Automotive Group
Holand Leasing bude přímo spolupracovat s dotčenými nájemci, aby zajistila plynulý přechod, zachovala jejich stávající leasingové smlouvy a poskytla celou škálu služeb a flexibilitu, které charakterizují služby společnosti Holand. Jako leasingová společnost poskytující komplexní služby podporuje Holand své klienty od začátku do konce – od pořízení a financování až po prodloužení smluv u mnoha nejvyhledávanějších značek na světě.
Aby byla během celého přechodu zajištěna kontinuita služeb, bude integraci řídit Janet Cullyová, první náměstkyně a cenná členka týmu Holand již od roku 1995. Viki Foreseová, vedoucí leasingových operací, která podléhá paní Cullyové, bude řídit každodenní integraci převzatého portfolia a bude úzce spolupracovat s Meirem Bittonem, výkonným viceprezidentem společnosti Holand Leasing, aby byla zachována výjimečná úroveň péče, jakou klienti očekávají.
„Naší nejvyšší prioritou jsou naši klienti. Každý nájemce, který se připojí ke společnosti Holand, může očekávat hladký a plynulý přechod a pozorný, prvotřídní servis, jaký si zaslouží."
— Meir Bitton, výkonný viceprezident společnosti Holand Leasing
Tato transakce odráží dlouhodobou strategii společnosti Holand Automotive Group, jejímž cílem je vytvářet hodnotu prostřednictvím selektivních a promyšlených akvizic, které jsou v souladu s jejím obchodním modelem a potřebami jejích zákazníků. Holand bude i nadále vyhodnocovat příležitosti k rozvoji, investicím a vytváření trvalé hodnoty všude tam, kde může svým zákazníkům poskytovat lepší služby než kdokoli jiný.
O skupině Holand Automotive Group
Skupina Holand Automotive Group, založená v roce 1995, je přední organizací zabývající se prodejem luxusních a ultra-luxusních automobilů různých značek, která zastupuje mnohé z nejprestižnějších světových značek v Kanadě, Spojených státech a Evropě. Mezi její prodejny patří Ferrari Québec, Ferrari South Bay, Ferrari of Bucharest, Rolls-Royce Motor Cars Québec, Lamborghini Palm Beach, McLaren Québec City, Aston Martin Bucharest, Maserati Montréal, Maserati of Québec City, Lotus Palm Beach, Lotus Québec City, BMW Québec City, BMW Lévis a MINI Québec.
Společně se svou divizí poskytující komplexní leasingové služby, Holand Leasing, a svými realitními a hotelovými aktivy se Holand věnuje poskytování výjimečných zážitků těm nejnáročnějším zákazníkům na světě.
Kontakt pro média: Justin Meloche, jmeloche@national.ca
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