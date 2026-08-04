Holand Automotive rozšiřuje platformu pro leasing vozů nejvyšší luxusní třídy díky akvizici John Scotti Leasing Inc.

Autor:
  15:40
Sledovat Metro na Googlu

Montreal 4. srpna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Skupina Holand Automotive rozšiřuje svou platformu pro leasing vozů nejvyšší luxusní třídy prostřednictvím strategické akvizice v rámci konkurzního řízení společnosti John Scotti Leasing Inc.

Společnost Holand Leasing získává vybranou část portfolia společnosti John Scotti Leasing Inc. Jedná se o aktiva, která nejlépe odpovídají jejímu obchodnímu modelu zaměřenému na vozy nejvyšší luxusní třídy, čímž se posiluje dlouhodobý závazek skupiny vůči nejnáročnější klientele v Québecu.

Skupina Holand Automotive Group, jedna z předních kanadských skupin působících v oblasti luxusních a ultra-luxusních automobilů, dnes oznámila, že její leasingová divize Holand Leasing dokončila strategickou akvizici vybrané části leasingového portfolia společnosti John Scotti Leasing Inc. v rámci konkurzního řízení pod soudním dohledem. Společnost Holand získala aktiva, která nejlépe odpovídají jejímu obchodnímu modelu v segmentu ultra-luxusních vozů a profilu jejích zákazníků, což představuje přirozené a promyšlené rozšíření stávající leasingové platformy skupiny. Zbývající část portfolia zůstává v rukou správce konkurzní podstaty, který i nadále řídí širší proces konkurzního řízení.

Tato transakce byla pečlivě naplánována tak, aby odrážela zaměření společnosti Holand na segment ultra-luxusních vozů. Namísto akvizice celého portfolia společnost Holand úzce spolupracovala se správcem konkurzní podstaty s cílem identifikovat a získat ty leasingové smlouvy, které nejlépe odpovídají jejímu obchodnímu modelu, profilu klientů a značkám, které zastupuje. Výsledkem je vysoce kompatibilní doplnění stávajícího portfolia společnosti Holand Leasing, které přináší okamžitou hodnotu jak klientům, tak celé skupině.

„Jménem celé naší skupiny vyjadřujeme potěšení a hrdost, že můžeme přivítat klienty, kteří se díky této transakci stávají součástí rodiny Holand. Tato akvizice odráží naše přesvědčení o potenciálu segmentu ultra-luxusních vozů a náš závazek poskytovat v něm služby s flexibilitou, diskrétností a na úrovni, jakou si naši klienti zaslouží. Náš cíl je jasný: úzce spolupracovat s těmito klienty, ctít a zachovat jejich stávající dohody a zajistit jim kontinuitu a flexibilitu, kterou očekávají, zatímco budeme společně obnovovat a rozšiřovat portfolio."

— Gad Bitton, prezident a generální ředitel, Holand Automotive Group

Holand Leasing bude přímo spolupracovat s dotčenými nájemci, aby zajistila plynulý přechod, zachovala jejich stávající leasingové smlouvy a poskytla celou škálu služeb a flexibilitu, které charakterizují služby společnosti Holand. Jako leasingová společnost poskytující komplexní služby podporuje Holand své klienty od začátku do konce – od pořízení a financování až po prodloužení smluv u mnoha nejvyhledávanějších značek na světě.

Aby byla během celého přechodu zajištěna kontinuita služeb, bude integraci řídit Janet Cullyová, první náměstkyně a cenná členka týmu Holand již od roku 1995. Viki Foreseová, vedoucí leasingových operací, která podléhá paní Cullyové, bude řídit každodenní integraci převzatého portfolia a bude úzce spolupracovat s Meirem Bittonem, výkonným viceprezidentem společnosti Holand Leasing, aby byla zachována výjimečná úroveň péče, jakou klienti očekávají.

„Naší nejvyšší prioritou jsou naši klienti. Každý nájemce, který se připojí ke společnosti Holand, může očekávat hladký a plynulý přechod a pozorný, prvotřídní servis, jaký si zaslouží."

— Meir Bitton, výkonný viceprezident společnosti Holand Leasing

Tato transakce odráží dlouhodobou strategii společnosti Holand Automotive Group, jejímž cílem je vytvářet hodnotu prostřednictvím selektivních a promyšlených akvizic, které jsou v souladu s jejím obchodním modelem a potřebami jejích zákazníků. Holand bude i nadále vyhodnocovat příležitosti k rozvoji, investicím a vytváření trvalé hodnoty všude tam, kde může svým zákazníkům poskytovat lepší služby než kdokoli jiný.

O skupině Holand Automotive Group

Skupina Holand Automotive Group, založená v roce 1995, je přední organizací zabývající se prodejem luxusních a ultra-luxusních automobilů různých značek, která zastupuje mnohé z nejprestižnějších světových značek v Kanadě, Spojených státech a Evropě. Mezi její prodejny patří Ferrari Québec, Ferrari South Bay, Ferrari of Bucharest, Rolls-Royce Motor Cars Québec, Lamborghini Palm Beach, McLaren Québec City, Aston Martin Bucharest, Maserati Montréal, Maserati of Québec City, Lotus Palm Beach, Lotus Québec City, BMW Québec City, BMW Lévis a MINI Québec.

Společně se svou divizí poskytující komplexní leasingové služby, Holand Leasing, a svými realitními a hotelovými aktivy se Holand věnuje poskytování výjimečných zážitků těm nejnáročnějším zákazníkům na světě.

Kontakt pro média: Justin Meloche, jmeloche@national.ca

 

PROTEXT

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do funkcionalismu zamilovaná. Tahle láska se přetransformovala do mnoha domů, vil nebo dopravních...

Všech 501 obcí Plzeňského kraje sestavilo kandidátky na podzimní komunální volby

ilustrační snímek

Všech 501 obcí v Plzeňském kraji sestavilo kandidátky pro podzimní komunální volby. ČTK to dnes řekl vedoucí odboru vnitřních věcí krajského úřadu Jan Nový....

5. srpna 2026  18:26,  aktualizováno  18:26

Ve Zlínském kraji opět padaly teplotní rekordy, bylo i téměř 39 stupňů Celsia

ilustrační snímek

Ve Zlínském kraji dnes několikátý den po sobě padaly teplotní rekordy. Nová maxima pro 5. srpen v regionu zaznamenalo všech 12 stanic Českého...

5. srpna 2026  18:23,  aktualizováno  18:23

Pátrání na jezeře Most pokračuje. Policie zachraňovala další dva paddleboardisty

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Pohřešovaní jsou od úterý, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Silná bouřka kraj zasáhla i ve středu a policisté museli v...

5. srpna 2026  8:22,  aktualizováno  19:18

Horko na jihu Čech pokračuje, v Českých Budějovicích dnes bylo 37,9 stupně

ilustrační snímek

Teplotní rekordy dnes překonalo 18 z 20 meteorologických stanic v Jihočeském kraji, na většině z nich bylo kolem 35 stupňů Celsia. ČTK to řekla...

5. srpna 2026  17:38,  aktualizováno  17:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem

Rozlehlá nástupiště připomínají dobu, kdy Krčí projížděly delší vlaky než dnes....

Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili. Místo ale už za pár let čeká obři proměna. Nový terminál propojí železnici s novou linkou metra D....

5. srpna 2026  19:15

Policie pátrá po muži s omezenou svéprávností z chráněného bydlení na Příbramsku

Policie pĂˇtrĂˇ po muĹľi s omezenou svĂ©prĂˇvnostĂ­ z chrĂˇnÄ›nĂ©ho bydlenĂ­ na PĹ™Ă­bramsku

Příbramští policisté pátrají po sedmatřicetiletém Tomáši Mitrovi, který je omezen na svéprávnosti. V úterý se nevrátil do chráněného bydlení ve Vysokém Chlumci...

5. srpna 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

O převodu letiště v Karlových Varech se rozhodne na podzim

ilustrační snímek

O převodu Letiště Karlovy Vary z kraje na stát by měli zastupitelé i vláda rozhodovat zřejmě na podzim. Všechna jednání zatím směřují k tomu, aby krajské...

5. srpna 2026  17:10,  aktualizováno  17:10

Jihlavský úřad vyzval k šetření s vodou, bude dělat víc kontrol

ilustrační snímek

Vodoprávní úřad v Jihlavě vyzval obyvatele a podnikatele v regionu, aby šetřili vodou. Omezit mají zejména mytí aut, zalévání zahrad, trávníků a hřišť,...

5. srpna 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

Jihlavský úřad vyzval k šetření s vodou, bude dělat víc kontrol

ilustrační snímek

Vodoprávní úřad v Jihlavě vyzval obyvatele a podnikatele v regionu, aby šetřili vodou. Omezit mají zejména mytí aut, zalévání zahrad, trávníků a hřišť,...

5. srpna 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

Demoliční firma si vyhořelou výškovou budovu ve Zlíně zatím nepřevzala

ilustrační snímek

Společnost Cream, která vlastní vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, ji zatím demoliční firmě nepředala. Očekávala, že by...

5. srpna 2026  16:55,  aktualizováno  16:55

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Filmový festival Litoměřice se zaměří na snímky, které zachycují okamžiky zlomu

ilustrační snímek

Tématem nazvaným Na konci světa letos propojí Filmový festival Litoměřice (FIFELI) snímky, které různými způsoby zachycují okamžiky zlomu, a to osobního,...

5. srpna 2026  16:53,  aktualizováno  16:53

V Kolovratech srazil vlak ženu, zraněnou ji našli až s pomocí vrtulníku

ilustrační snímek

V pražských Kolovratech srazil odpoledne vlak ženu. Po nehodě byla při vědomí, řekl policejní mluvčí Jan Daněk. Provoz na trati mezi Říčany a Uhříněvsí byl zhruba 90 minut přerušený. Obnoven byl...

5. srpna 2026  17:52,  aktualizováno  18:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.