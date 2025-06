Holešovická tržnice od léta do zimy: zapište si do svých kalendářů

Holešovická tržnice je živý organismus, kde pilně budujeme, rekonstruujeme, a hlavně kde hraje dobré jídlo a pití hlavní roli stejně jako gastro či kulturní akce. Nechte se zlákat na některý z připravovaných eventů, nebo jen tak zavítejte do areálu, kde můžete nakupovat, relaxovat, bavit se a setkávat se se svými přáteli i kolegy.

ZA KULTUROU

Open Call Umění pro tržnici 2025 v rámci oslav 130 let Holešovické tržnice

Vítězným dílem otevřené soutěže na nové dílo do Holešovické tržnice se stal návrh Sousoší trh a jatka od Adama Trbuška. Na návrhu komise ocenila především promyšlenou komunikaci s existující sochou býka při vchodu do Holešovické tržnice z karlínské strany. Volbu propojení těchto dvou zvířat autor zároveň chytře obhajuje ekonomickým modelem, tzv. býčím a medvědím trhem, kdy obě strany společně popisují vzestupné a klesající tendence trhu. Autor propojuje původní tvarosloví klasicistního podstavce, který se ovšem v jeho návrhu rozpadá, a naznačuje tak – Trbuškovými slovy – právě „pokles, dravost a hlad současnosti”. V kombinaci s neotřelou barevností samotného medvěda, který se dobývá do včelího úlu, bude působit výrazným dojmem, který kolemjdoucí zaujme.

Vítězný návrh nahradí stávající dílo Karlínský vor od Adama Kovalčíka, které bude v polovině června převezeno k občerstovně Baden Baden na Štvanici. Osazení nového díla proběhne přibližně na konci srpna s vernisáží v polovině září, termín a harmonogram bude upřesněn.

"Mám radost, že se podařilo už druhý rok za sebou Galerii hl. m. Prahy najít prostředky na to, aby Holešovická tržnice mohla být součástí výzev Umění pro město. Jde o příkladnou spolupráci dvou městských organizací. Měli jsme letos opravdu z čeho vybírat, je na místě poděkovat všem, kteří výzvu přijali a přihlásili se do ní. Vybrané sousoší od Adama Trbuška skvěle postihuje zadání výzvy i to, proč chceme v tržnici dávat prostor umění – je to komentář jak k areálu, tak obecně k současnému dění, je výrazné a přirozeně si řekne o pozornost kolemjdoucích," říká k projektu Michal Tošovský, programový ředitel Holešovické tržnice.

OKÉNKO ROZVOJE

Návštěvnické centrum Holešovické tržnice

Velkou novinkou bude od podzimu otevření návštěvnického centra Holešovické tržnice H1, bývalá Vrátnice, kde návštěvníci nejen že získají potřebné informace k areálu tržnice, ale také si zde budou moci zakoupit dárkové a upomínkové předměty, v plánu je zde sezónní prodej vybraných produktů a prostor bude sloužit i jako místo pro setkání, když pak třeba vyrazíte do víru akce v tržnici. K dispozici zde budou informace o samotném areálu stejně jako programu a chybět nebude ani předprodej vstupenek na vlastní akce tržnice. Více o tom, co vše nové info centrum nabídne, bude již brzy na našem webu a sociálních médiích.

STÁLICE NA HOLEŠOVICKÉM NEBI

Tradiční farmaření v moderním městě

Hala 22 je domovem pro malé farmáře, kteří zde od pondělí do soboty prodávají své výpěstky a výrobky. Když je nepotkáte u stánku, jsou pravděpodobně na polích nebo na cestách za odběrateli. Během jarní sezóny zde najdete široký sortiment bylinek, sazeniček, květin, ovoce a zeleniny.

Farmářské stánky nabízí také:

• Nově: pečivo od Luna bakery @luna_bakery_prague – kde / najdete zde i oblíbené kroblihy

• Nově: zázvorové shoty a sirupy / www.gingles.co;

• Nově: kečupy z moravských rajčat ZP Mikulčice / www.zpmikulcice.cz; v nabídce najdete třeba i marmelády a další pochutiny

O víkendech je nabídka ještě více rozšířena. Těšit se můžete na vegan pečivo, vejce z volného chovu, BIO kuřata a další sezónní lahůdky. Sami farmáři ochotně poradí, jak pěstovat bylinky třeba i na balkoně, a nabídnou recepty z vlastních surovin.

Food Truck Point – po nákupech na dobré jídlo

Nákupy v Hale 22 si můžete zpestřit návštěvou sousedního Food Truck Pointu, kde vás čeká rozmanitá nabídka pouličního jídla a osvěžujících nápojů. Food Truck Point je otevřen až do zimy, vždy záleží na počasí, ale vše se dozvíte na našem webu a sociálních mediích.

• Pavlo's Street Food – burgery z farmářského hovězího

• La Paletta – palačinky na sladko i slano, řemeslná zmrzlina

• Nataniel Nakas – řecké souvlaki s tzatziki

• Nově: Kugy Food – mexické speciality, hot dogy, churros

• Bar plný skvělých drinků a příjemného ochlazení zejména v parných dnech

Z AKCE DO AKCE

Letní kino pod širým nebem

Od června ožívá Food Truck Point nejen chutěmi, ale i kulturou. Venkovní letní kino nabízí projekce známých filmů – každý čtvrtek od 21.00 h zdarma.

K dobrému filmu si dejte: smashburgery, nachos, souvlaki, craft pivo, palačinky, zmrzlinu

Filmové večery od 21.00 hod.:

Nosferatu (2024) - 12. 6.

Vyšehrad Dvje (2025) – 19.6.

Bridget Jonesová: Láskou šílená (2025) – 26.6.

do 13.9. Stezka historií bývalých Jatek – Tajemství ukryté v čase

Slavíme 130 let a slavíme po celý rok. Znalostní stezka pro děti samozřejmě nemůže chybět. Věděli jste, že je celý areál velký jako 14 fotbalových hřišť? Že se sem dobytek kdysi přivážel vlakem? A tušíte, který římský bůh má v areálu vlastní bustu? To vše a mnohem více se dozvíte na šifrovací poznávací stezce Tajemství ukryté v čase. Vydejte se s dětmi na výpravu po stopách historie Holešovické tržnice! Mapu zakoupíte v kontejneru na Tržním náměstí a na konci stezky čeká na děti malá odměna.

Více info: ZDE

4.9. PIZZA! PIZZA! POP UP

Přijďte zažít Itálii do Holešovické tržnice! PIZZA! PIZZA! POP UP vám ukáže, co znamená la dolce vita. Ochutnejte Pizzu, pastu, focacciu a zapijte toskánským vínem nebo proseccem. Zažijte to pravé aperitivo, jak to dělají Italové už 4. září na Tržním náměstí.

Těšit se můžete na:

• Mate’s PIZZA TRUCK

• Your PIZZA Therapy

• Picoška

• Pizza Metro

• Ňam Ňam Piaggio

• La Mia Spitzeria

• Pivovar Chroust

• Bovelii / Piaggio s kávou a k jídlu arancini

• Cukrárna u Moučků – rodinná cukrárna a jejich gelato

• Beads & Lemons – šperky co vás vezmou do Itálie

• Lingua nostra – škola italštiny.

Seznam účastníků však není konečný. Detaily budou doplněny na FCB události. Vstup zdarma.

4.10. Dogs&Friends

Kdo z milovníků pejsků by neznal náš originální event, kde se již tradičně setkávají plemena, probíhají rozhovory na podiu a nechybí mistrovství ČR v pawzler. Samozřejmě pop up trh, který nabídne stánky s lokálními a designovými doplňky, pamlsky, výživovými doplňky a všemi nezbytnými doplňky pro naše čtyřnohé miláčky. To vše se odehraje v Hale 11 a vítáni jsou pejskaři stejně jako ti, kdo chtějí jen strávit příjemný čas a nasát pozitivní atmosféru.

30.10. Dia De Los Muertos

Naše tradiční akce, která se během čtyř let natolik rozrostla, že probíhá ve většině prostor Holešovické tržnice, nesmí chybět. Den plný hudby, velká Gastro zóna na Tržním náměstí s více než třiceti stánky a tradičního mexického umění nabídne autentický zážitek a mexické tradice tak, jak to návštěvníci milují. V Mexiku a dalších latinskoamerických zemích se slaví s veselím a radostí, protože smrt je vnímána jako přirozená součást života. Zpestřením programu budou tematické přednášky, tradiční průvod, filmové projekce nebo originální oltář zapůjčený mexickým velvyslanectvím v Praze.

Novinka pro letošní rok: hala určená pro dětský mexický karneval, kde se za symbolické vstupné budou moci děti vyřádit a předvést svůj originální kostým i líčení.

Doba trvání:

gastro zóna 11.00 - 22.00

Hala 13 - 13.00 - 20.00

Hala 11 - 13.00 - 19.00

27. 11. - 23. 12. Advent v tržnici – Svařák & film

Ježíškova pošta, denně se odkrývající adventní kalendář, prodej šetrně pěstovaných vánočních stromků i živých kaprů, komorní adventní trhy s přátelskou atmosférou, které nabídnou pečlivě vybraný sortiment prodejců, každý čtvrtek zimní kino s vánočními projekcemi pod širým nebem, voňavé dobroty z Food Truck Pointu nebo vánoční edice Dogs & Friends, kde se sejdou čtyřnozí mazlíčci i jejich majitelé. Pro návštěvníky bude připraveno také focení u adventního stromku, extra stánky s psími doplňky. To je jen malý výčet toho, co vše si návštěvníci tržnice užijí o vánočním čase.

Samozřejmě nezapomínáme ani na nejmenší nebo naše milé babičky a dědečky. Děti se mohou těšit na tematickou vánoční úkolovou stezku, která je zábavnou formou provede areálem a poučí o vánočních tradicích, prarodiče pak na vánoční seniorní komentovanou procházku.

Otevírací doba:

6 dní v týdnu od 15.00 do 21.00 (bude upřesněno)

KŘESLO PRO HOSTY

Zapomenout nesmíme ani na již ohlášené novinky pro tento rok, které nesmějí uniknout žádným labužníkům!

Burza – návrat k hostinským kořenům pod taktovkou Zátiší Group

Zátiší Group, renomovaný lídr české gastronomické scény, přináší do Holešovické tržnice nový projekt, který propojuje tradiční gastronomii s moderním přístupem. Restaurace Burza se soustředí na poctivou přípravu masa na otevřeném ohni. Do historického prostoru bývalé jateční burzy přinese nejen vynikající masové pokrmy, ale i jejich vegetariánské alternativy. Ukazuje tak, že do budovy jateční burzy nemusí nutně patřit jen maso.

Sousedství tří podniků Ambiente oživí holešovickou tržnici

V Holešovické tržnici naproti Hale 22 vzniká kulinární projekt, který přinese živou atmosféru dalšího pražského dvorku. Dva oblíbené podniky Ambiente – řeznictví Naše maso, cukrárna Myšák – a zcela nová slovenská restaurace Skô společně vytvoří místo, které bude žít od rána do noci. Holešovický dvorek propojí všechny tři koncepty – ráno si tu můžete vychutnat snídani u Myšáka s výběrovou kávou a tradičními českými zákusky, k obědu zamířit na výtečné steaky či burgery z Našeho masa nebo na slovenské speciality a srdečnou pohostinnost v restauraci vedené šéfkuchařem Tomášem Valkovičem. Večer pak bude patřit vínu, fine diningu a neformálnímu posezení pod širým nebem.

A samozřejmě jste srdečně zváni také na akce našich milých nájemců:

• 11.6. Forbes BUSINESS FEST / východní korzo

• 15. 9. - 29. 9. LUSTR H11 / H13 / eventová ulička

• 24. 9. - 27. 9. Holešovický Octoberfes / Tržní náměstí / korzo

• 18. - 19. 10. Prague Coffee Festival H13 / H17 / eventová ulička

• 20. 11. Vinobraní / H13

