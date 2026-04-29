Holešovická tržnice otevře v létě 2026 novou Vesmírnou stezku pro děti i rodiče

Stezka vzniká ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou ESA a jejím vzdělávacím programem ESERO Česká republika, díky čemuž je její obsah odborně garantovaný. Děti tak čeká nejen zábava, ale i skutečně kvalitní vzdělávací zážitek v pohodových prostorách Holešovické tržnice.
Hravé úkoly, vesmírné objevy a doprovodná výstava zdarma
Na každém ze 12 stanovišť děti plní úkoly spojené s planetami a vesmírem, a to od poznávání základních faktů až po interaktivní aktivity, které podporují zvídavost a kreativitu. Součástí programu je také doprovodná výstava v kontejneru na Tržním náměstí, která je zcela zdarma a přístupná všem návštěvníkům Tržnice. Startovací kartičky budou k zakoupení v INFOSHOPU v Hale 1 & Papelote.
Vesmírná stezka je ideální pro:
- rodiny s dětmi 4–14 let,
- návštěvníky Holešovické tržnice a letních akcí v areálu
- školní skupiny (1.–9. třídy ZŠ), školní družiny a příměstské tábory
- návštěvníky Planetária, kteří hledají další edukativní program
Vstupné
- Děti – veřejnost: 100 Kč
- Děti – školní skupiny: 100 Kč
- Pedagogický doprovod: zdarma
- Doprovodná výstava: zdarma
Proč přijít?
- Unikátní letní program, který v Praze nemá obdobu
- Odborně garantovaný obsah (ESA, ESERO CZ)
- Interaktivní venkovní stezka – ideální pro aktivní děti
- Bezpečné prostředí v areálu Holešovické tržnice
- Výstava zdarma jako bonus
- Letní atmosféra a možnost spojit návštěvu s dalším programem v areálu
Uvnitř areálu samozřejmě nechybí možnost posedět u dobrého jídla a pití ve stínu slunečníků a zázemí Food Truck Pointu nebo třeba na dvorku mezi cukrárnou Myšák, Naším masem a slovenskou restaurací Skô od Ambiente. Areál nabízí i další aktivity jako nákupy čerstvých potravin, zejména ovo-zel v Hale 22, posedět můžete na Jatkách 78 a kdyby toho malí luštitelé neměli stále dost, vyzkoušet mohou v Hale 11 unikátní tréninkovou halu s bistrem, kde v rámci scoot school pravidelně pořádají zástupci prodejny Gizmania akce pro malé i velké scootery.
Místo konání
Holešovická tržnice Venkovní korza + výstavní kontejner na Tržním náměstí
Více o areálu: www.holesovickatrznice.cz
Zdroj: Výstaviště Praha
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.