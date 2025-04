Holešovická tržnice představuje světový formát gastro performance. BEEF přináší jedinečný zážitek pro všechny smysly

Ve chvíli, kdy vstoupíte do potemnělé haly Holešovické tržnice, změní se vše. Čas, realita i očekávání. Přivítají vás postavy v maskách, hudba, která připomíná okultní scény z jiného světa, a velekněz Kryštof Bartoš, který s absolutní jistotou, lehkostí a vtipem vede celou hostinu jako starodávný obřad. BEEF je rituál. Precizně zrežírovaný zážitek, který vás pohltí. Nejdřív jen pozorujete. A pak se přistihnete, že jste uvnitř – součástí příběhu, který se odehrává přímo před vámi i ve vás samotných.

Chuť se mění v otázku. Jídlo v příběh. Každý chod v poselství…

Menu, které připravil šéfkuchař z vyhlášené restaurace Mlýnec Láďa Vaníček, překvapuje nejen chutí, ale i prezentací. Maso, zelenina, nápoje – všechno má svůj význam. Některé chody jíte rukama, další vás vybízejí k tvoření a podněcují fantazii, jiné si rozbalujete jako tajemství. U jednoho se smějete, u dalšího možná ztichnete. Obsluhu vede dokonalá souhra. Každý pohyb je součástí choreografie večera. A každá další scéna vás vede hlouběji.

„Celé představení je koncipováno tak, aby naplňovalo vizi Holešovické tržnice – stát se nejen špičkou pražské gastronomické scény, ale i místem, kde návštěvníci zažívají originální kulturní události na vysoké úrovni. Myslím, že BEEF tento záměr skvěle naplňuje. Překvapil nás velký zájem po generální zkoušce, kdy se začaly objevovat dotazy na možnost soukromých představení pro firmy. Kdo ví – možná se k tomuto konceptu v budoucnu vrátíme a nabídneme další příležitosti vychutnat si tuto ojedinělou dekadentní akci, která snoubí špičkovou gastronomii s talentem Kryštofa Bartoše v rámci imerzivního divadla. A také věřím, že si návštěvníci po představení odnesou nejen zážitek, ale i zamyšlení nad tím, co a v jakém množství jíme – a jakou roli v tom všem hraje maso,“ komentuje akci Milena Mauricová, marketingová ředitelka Výstaviště Praha, a.s.

Večeře, která vám zůstane pod kůží.

Během necelých tří hodin se před vámi odehraje příběh – óda za maso, které zmizelo z povrchu země. Vývoj člověka, jeho vztah k přírodě, posedlost konzumem a touha po návratu k něčemu skutečnému. Každý chod reflektuje jinou kapitolu tohoto příběhu. Slova velekněze Kryštofa Bartoše rezonují prostorem, zatímco vy doslova ochutnáváte to, o čem mluví. Avšak nechybí ani dávka humoru. Jedno sousto – a jste na poli a jíte brambory, zeleninu a sýry v takové podobě, která si doslova pohrává s vaší myslí. A pak… se maso vrací.

Přestože jde o moderní pojetí gastro performance, není potřeba mít obavy. Interakce je citlivá, jemná a vždy s respektem k tomu, co je návštěvníkům příjemné. Můžete jen sledovat. Nebo se ponořit. Tak jako tak – odejdete jiní.

BEEF očima prvních návštěvníků

„Když jsme vcházeli do Haly 17, kde se odehrává Beef, měli jsme samozřejmě nějaká očekávání. To, co ovšem následovalo v rámci samotného představení, jakákoli očekávání předčilo. Chvílemi jsem měla pocit, že jsme se ocitli ve filmu Eyes Wide Shut nebo na bohoslužbě v podsvětí. Neskutečná atmosféra, dokonalé jídlo, jaké jsme dosud nikdy neochutnali a skvělý Kryštof Bartoš v roli kazatele, to vše nás naprosto dostalo. BEEF je něco, co na české scéně chybělo.“ Iveta K. & Radek H., 47 let

„O imerzivním divadle jsem už slyšel a něco málo i zažil. V rámci Beefu ale celá věc dostává úplně jiný rozměr. Absolutně jsem nečekal tak dokonalou scénu a celkově pojetí, které bych spíš hledal v Berlíně na dekadentní party. Jsem rád, že jsem se nechal k návštěvě zlákat a tenhle zážitek vřele doporučuju.“ Adam V., 40 let

„Už po prvním chodu jsem věděla, že bych chtěla tento zážitek sdílet s celou rodinou i kamarády, protože jsem obklopena milovníky jídla. Ty chuťové variance byly občas nad rámec mé představivosti a vymyslet takovou jízdu pro jedenáct chodů, to chce skutečně už velkou dávku zkušeností v kombinaci s ulítlostí v hlavě. Kryštof Bartoš byl také skvělý, celé je to komplexní a vlastně je škoda, že se jedná o krátkodobý koncept, asi bych měla snahu přesvědčit šéfovou, jestli bychom tady nemohli mít teambuilding s firmou.“ Jitka V., 34 let

BEEF v kostce:

Místo konání: Holešovická tržnice, Hala 17, Praha

Termíny: 24. 4. – 14. 5. 2025 (15 večerů)

Délka trvání: cca 2,5 hodiny

Tvůrčí tým: Adam Skala, Veronika Svobodová, Tereza Gsöllhoferová a Eva Justichová

Hrají: Kryštof Bartoš

Menu: Ladislav Vaníček (Zátiší Group)

Kapacita: představení je vždy pro 60 hostů, vstupné stojí 4.800 korun a lístky jsou k zakoupení zde

Pro více informací o BEEF a programu 130 let Holešovické tržnice sledujte sociální sítě Holešovické tržnice a webové stránky www.holesovickatrznice.cz.

Zdroj: Výstaviště Praha

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.