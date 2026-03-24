Holešovická tržnice startuje svou gastro sezónu: PASTRAMI POP–UP VOL. IV

To, že pastrami sendviče patří mezi legendární newyorské pokrmy, ví každý, kdo se o street food alespoň trochu zajímá. Málokdo ale tuší, kolik času a péče se za touto zdánlivě jednoduchou pochoutkou skrývá. Kvalitní hovězí maso se několik dní nakládá do směsi koření, následně se pomalu udí a připravuje tak, aby bylo dokonale šťavnaté a plné chuti. Celý proces může trvat klidně i dva týdny. Není proto divu, že se jeho přípravě věnují jen opravdoví nadšenci a srdcaři.
Právě ti se i letos setkají v Holešovické tržnici, aby společně zahájili jarní gastro sezónu. Na návštěvníky čeká Pastrami Dream Team 2026, tedy sestava podniků, která miluje streetfoodovou a BBQ scénu. Nebude chybět řeznická legenda Naše maso, mistři pomalého uzení Big Smokers, energická parta Meat Vandals, oblíbené Bistro Čejka, americké BBQ v podání Take Eat EZ American BBQ & Deli nebo MK’s BBQ Truck. Tradice kvalitních plněných masových sendvičů je rozšířená i v Argentině a Chile a právě takové verze budou moci návštěvníci ochutnat u argentinského stánku Piantado a v Bistru Manquian Authentic Chilean Food.
Na své si přijdou i ti, kteří dávají přednost rostlinné kuchyni – o veganské variace se postará podnik Bezmasna, který ukáže, že i pastrami může mít překvapivě rostlinnou podobu.
Pastrami sendviče samozřejmě nejlépe chutnají s dobrým pitím. Atmosféru akce doplní výběr vín z Wine Lovers Truckua řemeslné pivo z produkce létajícího pivovaru Falkon. Chybět nebude hudba, přátelská atmosféra ani zázemí Haly 11, která nabídne dostatek prostoru k posezení i pohodlnému vychutnání všech dobrot.
PASTRAMI POP–UP se za několik let stal oblíbeným jarním setkáním milovníků street foodu, kteří sem přicházejí ochutnávat nové kombinace chutí, porovnávat styly jednotlivých kuchařů a užít si den plný dobrého jídla, pití a inspirace.
PASTRAMI POP–UP VOL. IV
Hala 11, Holešovické tržnice
23. 4. 202611:00–22:00
Vstup zdarma
Pro více informací sledujte naše stránky Holešovická tržnice a sociální sítě, kde vám přineseme všechny podrobnosti a aktuality.
Zdroj: Výstaviště Praha