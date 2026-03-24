Holešovická tržnice startuje svou gastro sezónu: PASTRAMI POP–UP VOL. IV

Autor:
  10:38
Praha 24. března 2026 (PROTEXT) - Milovníci street foodu se po roce opět dočkají masité oslavy legendárních newyorských sendvičů. V pražské Holešovické tržnici – v Hale 11 – se 23. dubna uskuteční již čtvrtý ročník oblíbené akce PASTRAMI POP–UP VOL. IV, která od 11:00 do 22:00 nabídne to nejlepší z české pastrami a BBQ scény. Návštěvníci se mohou těšit na legendární pastrami sendviče od špičkových podniků, veganské varianty, výběr vína, řemeslného piva i celodenní streetfoodovou atmosféru. Vstup na akci je zdarma.

To, že pastrami sendviče patří mezi legendární newyorské pokrmy, ví každý, kdo se o street food alespoň trochu zajímá. Málokdo ale tuší, kolik času a péče se za touto zdánlivě jednoduchou pochoutkou skrývá. Kvalitní hovězí maso se několik dní nakládá do směsi koření, následně se pomalu udí a připravuje tak, aby bylo dokonale šťavnaté a plné chuti. Celý proces může trvat klidně i dva týdny. Není proto divu, že se jeho přípravě věnují jen opravdoví nadšenci a srdcaři.

Právě ti se i letos setkají v Holešovické tržnici, aby společně zahájili jarní gastro sezónu. Na návštěvníky čeká Pastrami Dream Team 2026, tedy sestava podniků, která miluje streetfoodovou a BBQ scénu. Nebude chybět řeznická legenda Naše maso, mistři pomalého uzení Big Smokers, energická parta Meat Vandals, oblíbené Bistro Čejka, americké BBQ v podání Take Eat EZ American BBQ & Deli nebo MK’s BBQ Truck. Tradice kvalitních plněných masových sendvičů je rozšířená i v Argentině a Chile a právě takové verze budou moci návštěvníci ochutnat u argentinského stánku Piantado a v Bistru Manquian Authentic Chilean Food.

Na své si přijdou i ti, kteří dávají přednost rostlinné kuchyni – o veganské variace se postará podnik Bezmasna, který ukáže, že i pastrami může mít překvapivě rostlinnou podobu.

Pastrami sendviče samozřejmě nejlépe chutnají s dobrým pitím. Atmosféru akce doplní výběr vín z Wine Lovers Truckua řemeslné pivo z produkce létajícího pivovaru Falkon. Chybět nebude hudba, přátelská atmosféra ani zázemí Haly 11, která nabídne dostatek prostoru k posezení i pohodlnému vychutnání všech dobrot.

PASTRAMI POP–UP se za několik let stal oblíbeným jarním setkáním milovníků street foodu, kteří sem přicházejí ochutnávat nové kombinace chutí, porovnávat styly jednotlivých kuchařů a užít si den plný dobrého jídla, pití a inspirace.

 

PASTRAMI POP–UP VOL. IV

Hala 11, Holešovické tržnice

23. 4. 202611:00–22:00

Vstup zdarma

 

Pro více informací sledujte naše stránky Holešovická tržnice a sociální sítě, kde vám přineseme všechny podrobnosti a aktuality.

 

Zdroj: Výstaviště Praha

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Sběr textilu ve městě selhal. Radní mění firmu kvůli nepořádku a rezignaci nad vývozem

Takto vypadal sběr nepotřebného textilu například v ulici U Marka nedaleko...

Vedení pardubické radnice nebylo spokojené s tím, jak vypadal sběr starého textilu ve městě. Rozvázal proto smlouvu s firmou TextilEco a kontejnery do ulic dodá společnost Dimatex CS. Stejný problém...

24. března 2026  10:52

V nemocnici v Ústí je opravený střešní heliport, noční provoz posuzuje úřad

ilustrační snímek

V ústecké Masarykově nemocnici je v provozu opravený střešní heliport, zatím ale vrtulníky mohou přistávat jen ve dne. Zkoušky provozu v nočním režimu posádka...

24. března 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Bydlení, služby i kreativita. Ostravský Jih hledá investory pro rozvoj čtyř lokalit

Budova radnice v Ostravě-Jihu

Zastupitelé Ostravy schválili na posledním zasedání záměr obvodu Jih prodat případným zájemcům a investorům některé strategické pozemky pro výstavbu bytů, rozvoj služeb nebo zkvalitnění veřejného...

24. března 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Opilý řidič pronásledovaný policií úmyslně trefil protijedoucí auto, půjde do vězení

Obžalovaný Ondřej Mihálik dostal pravomocně 8 let vězení za pokus o vraždu autem

Osmiletý trest vězení dnes Vrchní soud v Praze potvrdil Ondřeji Mihálikovi, který před dvěma lety při honičce s policisty na Náchodsku strhl v opilosti auto do protisměru a způsobil vážnou nehodu....

24. března 2026  10:42

ÚS odmítl stížnost Jiřikovského z bitcoinové kauzy proti prodloužení vazby

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Tomáše Jiřikovského proti rozhodnutím o prodloužení vazby z přelomu loňského a letošního roku. Potvrdil, že obava z jeho...

24. března 2026  8:59,  aktualizováno  8:59

Společnost Getac představuje CommandCore: řešení pro dálkové ovládání dronů určené pro vysoce odborné pracovníky působící v náročných podmínkách

24. března 2026  10:23

Autobus odhodil ženu několik metrů. Dopravní podnik zveřejnil děsivý sestřih

Záběry ukazují situace, kdy lidé nečekaně vběhli do cesty vozu MHD

Spěchající chodce a cestující, kteří se nerozhlíží, než vstoupí do silnice či kolejiště, zachycují stále častěji kamery ve vozech brněnské MHD. Děsivě vypadající srážky teď dopravní podnik zveřejnil...

24. března 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Úpravy za téměř dvě miliardy. Národní divadlo zahajuje rekonstrukci Nové scény

Národní divadlo (ND) v Praze zahajuje generální rekonstrukci Nové scény....

Národní divadlo (ND) v Praze v úterý zahajuje generální rekonstrukci Nové scény za 1,8 miliardy korun bez DPH. Divadlo v únoru potvrdilo jako vítěze tendru sdružení firem Metrostav DIZ, OHLA ŽS a...

24. března 2026  9:02,  aktualizováno  10:18

Tesco přináší online nákupy do Chrudimi a posiluje pokrytí na 80 % domácností

24. března 2026  10:01

Silničáři podepsali smlouvy na úseky východočeských dálnic, stavby se rozjedou už brzy

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pondělí podepsalo smlouvu na stavbu úseku dálnice D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Sdružení firem vybuduje tuto část za 4,33 miliardy korun bez daně. Už v pátek...

24. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Tisíce párů rukavic i vzácné textilní vzorníky v Aši ohrožuje spodní voda

Ašský zámeček, sídlo tamního muzea, potřebuje rekonstrukci.

Ašské národopisné a textilní muzeum se topí ve vodě. Do historické obytné budovy na Mikulášském vrchu, která stojí na místě vyhořelého zámku rodu Zedtwitzů, masivně proniká zemní vlhkost. Muzeum...

24. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.