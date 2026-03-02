Holešovická tržnice upevňuje svou pozici gastro spotu na pražské mapě

Gastronomie zůstává v Holešovicé tržnici už neodmyslitelně jedním z hlavních pilířů celoročního programu. Jak připomíná Aleš Víšek, manažer pro gastro akce Holešovické tržnice a autor oblíbených konceptů pop-up, jídlo je s historií místa neoddělitelně spojené a současné akce tuto tradici přirozeně rozvíjejí moderním způsobem. Aleš Víšek k tomu dodává: „Akce věnovaná pastrami vrací do Holešovické tržnice to, co k ní historicky neodmyslitelně patří – maso, jeho zpracování a řeznické řemeslo. Pastrami je pro nás moderním způsobem, jak reflektovat minulost areálu a současně představit současné řezníky, výrobce a producenty, kteří tomuto legendárnímu sendviči věnují mimořádnou péči a vášeň. Stejně silnou atmosféru přináší i náš italský festival PIZZA! PIZZA! POP-UP, který do Tržnice vnáší lehkost italského životního stylu, radost ze setkávání i poctivou gastronomii.“
Výraznou událostí podzimu je oslava Día de los Muertos, která se postupně stala největší svého druhu v Praze. Barevná slavnost propojuje tradice, hudbu, tanec, umění i rozsáhlou gastronomickou nabídku. „Program zaplňuje dnes již celý areál, od rukodělného marketu přes dětský karneval až po velkou gastro zónu, která každoročně roste spolu s návštěvností,“ doplňuje Aleš Víšek.
Podle Michala Tošovského, programového ředitele Holešovické tržnice, byl velkým překvapením minulého roku také Negroni Week. „Původně nenápadný projekt připravený ve spolupráci s nájemci v areálu, ukázal obrovský potenciál a dosah. Mnohé podniky zařadily tento ikonický koktejl natrvalo do své nabídky a letos očekáváme zapojení dalších provozů,“ komentuje Michal Tošovský a dodává: „Když k tomu připočteme stávající gastronomické podniky, nově otevírané provozy, stále se rozvíjející Food Truck Point i další jednorázové akce, je zřejmé, že Holešovická tržnice je dnes místem, kam se za jídlem rozhodně vyplatí vyrazit, a to po celý rok.“
Gastro akce v roce 2026
St. Patrick´s Day
17. března| Tržní náměstí
Letos do Holešovické tržnice poprvé zavítá oslava Sv. Patrika. Přijďte si dát pintu irského piva a na sebe si oblečte nejlépe něco zeleného.
PASTRAMI POP UP VOL. IV
23. dubna 2026 | Hala 11| vstup zdarma
Gastro sezónu otevře čtvrtý ročník Pastrami Pop-Up, který vrací do tržnice téma masa, jeho zpracování a řeznického řemesla. Návštěvníci ochutnají pastrami připravované tradiční metodou, která může trvat až dva týdny. Akce představí kvalitní dodavatele, craftové nápoje, vína, koktejly i vegetariánské a veganské varianty. Díky zázemí Haly 11 nabídne komfortní prostředí bez ohledu na počasí.
Vyshyvanka Day
21. května 2026 | tržní náměstí| vstup zdarma
Pátý ročník festivalu ukrajinské gastronomie a přátelství a oslava ukrajinského svátku, Vyshyvanka Day, letos nabídne rozšířený program i spolupráce na programovém obsahu. Do akce se nově zapojí iniciativa Dárek pro Putina, ukrajinští skauti a spolky ukrajinských studentů Karlovy Univerzity. Do kulturního programu kromě hudby přibydou ještě ukrajinské lidové tance a výstava. Rukodělný market bude opět ve spolupráci s OPU a gastro část se spolkem Archetyp.
PIZZA! PIZZA! POP-UP
3. září 2026 | tržní náměstí | vstup zdarma
Italský festival přinese atmosféru Apeninského poloostrova, sdílení jídla a radosti z dlouhých letních večerů. Dominovat bude pizza v různých stylech – neapolská, římská i další připravované varianty. Program doplní čerstvá pasta, dezerty, vína a spritzy. Letošní rok přinese rozšířený počet účastníků i kapacitu produkce, aby akce v pohodlí pojala vysoký zájem návštěvníků z minulých let.
NEGRONI WEEK
21.–27. září 2026 | v jednotlivých provozech po celé HT| vstup zdarma
Holešovická tržnice se opět zapojí do celosvětové oslavy jednoho z nejslavnějších koktejlů světa. Do programu se zapojí podniky napříč areálem a nabídnou vlastní interpretace klasického Negroni i doprovodný program. Po loňském úspěchu akce nabídne rozšířené zapojení podniků.
DÍA DE LOS MUERTOS
5. listopadu 2026 | po celé HT | vstup zdarma
Mexická oslava svátku mrtvých patří k největším tematickým událostem svého druhu v Praze. Barevná celodenní slavnost nabídne tradiční rituály, tanec, hudbu, workshop, dětský karneval i rozsáhlou gastronomickou zónu. Program I gastro zóna budou rozšířeny tak, aby reflektovaly dlouhodobě rostoucí zájem o tuto mexickou slavnost, kdy minulý ročník uvítal až 12 tisíc návštěvníků.
Advent 2026, Svařák & film
Listopad-prosinec 2026 | Food Truck Point a tržní náměstí | vstup zdarma
Ani letos samozřejmě nebudou chybět komorní adventní trhy, oblíbené zimní kino Svařák & film, prodej stromků bez obalu i další milé předvánoční příležitosti potkat se v klidu a pohodě u dobrého jídla, teplého nápoje a bez stresu, který jako vždy necháme v předsálí tržniceJ. Detaily budou postupně upřesněny.
Výstavy a kulturní projekty
Život za zdmi: Severní Korea
8.–20. května 2026 | Hala 13 | vstup 0-800 Kč
Dospělý 300 Kč | rodinné 650 Kč*
Výstava nabídne jedinečný pohled do každodenní reality jedné z nejuzavřenějších zemí světa. Prostřednictvím vizuálních materiálů a dokumentárního kontextu představí společenské i osobní příběhy skryté za hranicemi izolované společnosti.
*další slevy a informace ke vstupnému zde: ZDE
Little Hanoi: Next Generation
14. června – 12. července 2026 | H11
Fotografický projekt představí více než 60 stylizovaných portrétů druhé generace Vietnamců žijících v České republice. Výstava otevírá témata identity, kulturní paměti a mezigenerační zkušenosti. Projekt vznikl ve spolupráci s českými i mezinárodními institucemi a navazuje na jeho předchozí prezentace v zahraničí.
Dobré jídlo za každého počasí
Holešovická tržnice žije po celý rok desítkami kulturních, gastro i společenských akcí. Kromě velkých eventů se gastronomická nabídka tržnice neustále rozvíjí díky novým podnikům, stávajícím provozům i rostoucí nabídce Food Truck Pointu, který je otevřen téměř celoročně v závislosti na počasí. Také Hala 22, která je dočasně přesunuta kvůli úpravám zejména v elektroinstalaci do Haly 13, nabízí celoročně čerstvé potraviny, především ovoce a zeleninu od místních farmářů, nechybí ale ani zahraniční delikatesy, lahodná káva či nádherné kytice paní Kuberové.
Informační centrum v barvách papelote
Historicky pátá pobočka české papírenské značky a kreativního studia otevře své brány v tržnici 2. března. Papelote se nachází v ikonickém objektu bývalé vrátnice, přímo naproti lávce HolKa, která propojuje Holešovice a Karlín. Koncept přesahuje hranice konvenčního obchodu a kombinuje pečlivě vybraný sortiment papírenských produktů s funkčním info-pointem Holešovické tržnice, kde návštěvníci tržnice získají přehled o tom, co se v areálu právě děje nebo dít bude. Otevírací doba je každý den od 10 do 19 hodin.
„Vzhledem k rozvoji tržnice a příchodu nových nájemců nabídneme od letoška každodenní provoz informačního centra v bývalé vrátnici areálu v Hale 01. Pro návštěvníky, kteří zrovna nebydlí v okolí tržnice a zajdou k nám jen občas na nákupy či akci, je orientace na tak rozsáhlé ploše náročná. A já jsem moc rád, že jsme se domluvili s papelote, kteří nejen zajistí provoz informačního místa pro návštěvníky tržnice, ale přinesou i další rozšíření nabídky,” uzavírá Michal Tošovský.
|Seznam TOP akcí V Holešovické tržnici v roce 2025
|Termín
|Akce
|Místo konání
|14. 3.
|Dogs & Friends psí pop-up
|H11 a přilehlé okolí
|10.- 11. 4.
|Prague Beer Festival
|H13 / eventová ulička
|23. 4.
|Pastrami Pop Up III
|H11
|21. 5.
|Vyshyvanka Day
|Tržní náměstí
|8-20. 5.
|Život za zdmi: Severní Korea
|H13
|1. 6.–31. 8.
|Vesmírná úkolová stezka
|Celý areál HT
|14. 6.–12. 7.
|Little Hanoi: Next Generation
|H11
|24. 9–29. 9.
|LUSTR
|H11, H17
|3. 9.
|PIZZA! PIZZA! POP-UP VOL. IV
|Tržní náměstí
|5. 11.
|Dia de Los Muertos
|V celém areálu HT
|26. 11.–22. 12.
|Advent 2026, Svařák & film
|FTP / tržní náměstí
Zdroj: Holešovická tržnice