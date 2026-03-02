Holešovická tržnice upevňuje svou pozici gastro spotu na pražské mapě

Autor:
  12:11
Praha 2. března 2026 (PROTEXT) - Holešovická tržnice vstupuje do nové sezóny s ambicí potvrdit svou roli jednoho z nejvýraznějších kulturních a gastronomických center metropole. Program roku 2026 propojuje historii místa s aktuálními trendy v gastronomii, současném umění i komunitním životě. Návštěvníky čekají velké food festivaly, tematické oslavy, výstavy s mezinárodním přesahem i řada menších akcí, které společně vytvářejí celoroční kulturní rytmus areálu.

Gastronomie zůstává v Holešovicé tržnici už neodmyslitelně jedním z hlavních pilířů celoročního programu. Jak připomíná Aleš Víšek, manažer pro gastro akce Holešovické tržnice a autor oblíbených konceptů pop-up, jídlo je s historií místa neoddělitelně spojené a současné akce tuto tradici přirozeně rozvíjejí moderním způsobem. Aleš Víšek k tomu dodává: „Akce věnovaná pastrami vrací do Holešovické tržnice to, co k ní historicky neodmyslitelně patří – maso, jeho zpracování a řeznické řemeslo. Pastrami je pro nás moderním způsobem, jak reflektovat minulost areálu a současně představit současné řezníky, výrobce a producenty, kteří tomuto legendárnímu sendviči věnují mimořádnou péči a vášeň. Stejně silnou atmosféru přináší i náš italský festival PIZZA! PIZZA! POP-UP, který do Tržnice vnáší lehkost italského životního stylu, radost ze setkávání i poctivou gastronomii.“

Výraznou událostí podzimu je oslava Día de los Muertos, která se postupně stala největší svého druhu v Praze. Barevná slavnost propojuje tradice, hudbu, tanec, umění i rozsáhlou gastronomickou nabídku. „Program zaplňuje dnes již celý areál, od rukodělného marketu přes dětský karneval až po velkou gastro zónu, která každoročně roste spolu s návštěvností,“ doplňuje Aleš Víšek.

Podle Michala Tošovského, programového ředitele Holešovické tržnice, byl velkým překvapením minulého roku také Negroni Week. „Původně nenápadný projekt připravený ve spolupráci s nájemci v areálu, ukázal obrovský potenciál a dosah. Mnohé podniky zařadily tento ikonický koktejl natrvalo do své nabídky a letos očekáváme zapojení dalších provozů,“ komentuje Michal Tošovský a dodává: „Když k tomu připočteme stávající gastronomické podniky, nově otevírané provozy, stále se rozvíjející Food Truck Point i další jednorázové akce, je zřejmé, že Holešovická tržnice je dnes místem, kam se za jídlem rozhodně vyplatí vyrazit, a to po celý rok.“

Gastro akce v roce 2026

 

St. Patrick´s Day

17. března| Tržní náměstí

Letos do Holešovické tržnice poprvé zavítá oslava Sv. Patrika. Přijďte si dát pintu irského piva a na sebe si oblečte nejlépe něco zeleného.

 

PASTRAMI POP UP VOL. IV

23.   dubna 2026 | Hala 11| vstup zdarma

Gastro sezónu otevře čtvrtý ročník Pastrami Pop-Up, který vrací do tržnice téma masa, jeho zpracování a řeznického řemesla. Návštěvníci ochutnají pastrami připravované tradiční metodou, která může trvat až dva týdny. Akce představí kvalitní dodavatele, craftové nápoje, vína, koktejly i vegetariánské a veganské varianty. Díky zázemí Haly 11 nabídne komfortní prostředí bez ohledu na počasí.

 

Vyshyvanka Day

21.   května 2026 | tržní náměstí| vstup zdarma

Pátý ročník festivalu ukrajinské gastronomie a přátelství a oslava ukrajinského svátku, Vyshyvanka Day, letos nabídne rozšířený program i spolupráce na programovém obsahu. Do akce se nově zapojí iniciativa Dárek pro Putina, ukrajinští skauti a spolky ukrajinských studentů Karlovy Univerzity. Do kulturního programu kromě hudby přibydou ještě ukrajinské lidové tance a výstava. Rukodělný market bude opět ve spolupráci s OPU a gastro část se spolkem Archetyp.    

 

PIZZA! PIZZA! POP-UP

3. září 2026 | tržní náměstí | vstup zdarma

Italský festival přinese atmosféru Apeninského poloostrova, sdílení jídla a radosti z dlouhých letních večerů. Dominovat bude pizza v různých stylech – neapolská, římská i další připravované varianty. Program doplní čerstvá pasta, dezerty, vína a spritzy. Letošní rok přinese rozšířený počet účastníků i kapacitu produkce, aby akce v pohodlí pojala vysoký zájem návštěvníků z minulých let.

 

NEGRONI WEEK

21.–27. září 2026 | v jednotlivých provozech po celé HT| vstup zdarma 

Holešovická tržnice se opět zapojí do celosvětové oslavy jednoho z nejslavnějších koktejlů světa. Do programu se zapojí podniky napříč areálem a nabídnou vlastní interpretace klasického Negroni i doprovodný program. Po loňském úspěchu akce nabídne rozšířené zapojení podniků.

 

DÍA DE LOS MUERTOS

5. listopadu 2026 | po celé HT | vstup zdarma

Mexická oslava svátku mrtvých patří k největším tematickým událostem svého druhu v Praze. Barevná celodenní slavnost nabídne tradiční rituály, tanec, hudbu, workshop, dětský karneval i rozsáhlou gastronomickou zónu. Program I gastro zóna budou rozšířeny tak, aby reflektovaly dlouhodobě rostoucí zájem o tuto mexickou slavnost, kdy minulý ročník uvítal až 12 tisíc návštěvníků.

 

Advent 2026, Svařák & film 

Listopad-prosinec 2026 | Food Truck Point a tržní náměstí | vstup zdarma

Ani letos samozřejmě nebudou chybět komorní adventní trhy, oblíbené zimní kino Svařák & film, prodej stromků bez obalu i další milé předvánoční příležitosti potkat se v klidu a pohodě u dobrého jídla, teplého nápoje a bez stresu, který jako vždy necháme v předsálí tržniceJ. Detaily budou postupně upřesněny. 

 

Výstavy a kulturní projekty

 

Život za zdmi: Severní Korea

8.–20. května 2026 | Hala 13 | vstup 0-800 Kč 

Dospělý 300 Kč | rodinné 650 Kč*

Výstava nabídne jedinečný pohled do každodenní reality jedné z nejuzavřenějších zemí světa. Prostřednictvím vizuálních materiálů a dokumentárního kontextu představí společenské i osobní příběhy skryté za hranicemi izolované společnosti.

*další slevy a informace ke vstupnému zde: ZDE

Little Hanoi: Next Generation

14. června – 12. července 2026 | H11

Fotografický projekt představí více než 60 stylizovaných portrétů druhé generace Vietnamců žijících v České republice. Výstava otevírá témata identity, kulturní paměti a mezigenerační zkušenosti. Projekt vznikl ve spolupráci s českými i mezinárodními institucemi a navazuje na jeho předchozí prezentace v zahraničí.

 

Dobré jídlo za každého počasí 

Holešovická tržnice žije po celý rok desítkami kulturních, gastro i společenských akcí. Kromě velkých eventů se gastronomická nabídka tržnice neustále rozvíjí díky novým podnikům, stávajícím provozům i rostoucí nabídce Food Truck Pointu, který je otevřen téměř celoročně v závislosti na počasí. Také Hala 22, která je dočasně přesunuta kvůli úpravám zejména v elektroinstalaci do Haly 13, nabízí celoročně čerstvé potraviny, především ovoce a zeleninu od místních farmářů, nechybí ale ani zahraniční delikatesy, lahodná káva či nádherné kytice paní Kuberové.

 

Informační centrum v barvách papelote 

Historicky pátá pobočka české papírenské značky a kreativního studia otevře své brány v tržnici 2. března. Papelote se nachází v ikonickém objektu bývalé vrátnice, přímo naproti lávce HolKa, která propojuje Holešovice a Karlín. Koncept přesahuje hranice konvenčního obchodu a kombinuje pečlivě vybraný sortiment papírenských produktů s funkčním info-pointem Holešovické tržnice, kde návštěvníci tržnice získají přehled o tom, co se v areálu právě děje nebo dít bude. Otevírací doba je každý den od 10 do 19 hodin.

„Vzhledem k rozvoji tržnice a příchodu nových nájemců nabídneme od letoška každodenní provoz informačního centra v bývalé vrátnici areálu v Hale 01. Pro návštěvníky, kteří zrovna nebydlí v okolí tržnice a zajdou k nám jen občas na nákupy či akci, je orientace na tak rozsáhlé ploše náročná. A já jsem moc rád, že jsme se domluvili s papelote, kteří nejen zajistí provoz informačního místa pro návštěvníky tržnice, ale přinesou i další rozšíření nabídky,” uzavírá Michal Tošovský. 

 

Seznam TOP akcí V Holešovické tržnici v roce 2025  
TermínAkceMísto konání
14. 3.Dogs & Friends psí pop-upH11 a přilehlé okolí
10.- 11. 4.Prague Beer FestivalH13 / eventová ulička
23. 4.Pastrami Pop Up IIIH11
21. 5.Vyshyvanka DayTržní náměstí
8-20. 5.Život za zdmi: Severní KoreaH13
1. 6.–31. 8.Vesmírná úkolová stezkaCelý areál HT
14. 6.–12. 7.Little Hanoi: Next GenerationH11
24. 9–29. 9.LUSTRH11, H17
3. 9.PIZZA! PIZZA! POP-UP VOL. IVTržní náměstí
5. 11.Dia de Los MuertosV celém areálu HT
26. 11.–22. 12.Advent 2026, Svařák & filmFTP / tržní náměstí

www.holesovickatrznice.cz

 

Zdroj: Holešovická tržnice

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Srnce uvěznil na rybníce tající led, z mokré pasti mu pomohli hasiči na člunu

Záchrana srnce uvězněného na tajícím ledu uprostřed rybníka v Náramči na...

Na částečně zamrzlou plochu rybníka Gbel v Náramči na Třebíčsku vyrazili hasiči na raftu. Nešlo však o žádnou nedělní vyjížďku, ale záchranu srnce, který na nádrži uvázl. Vysílené mladé zvíře si...

2. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Park Botanika v centru Valašského Meziříčí je očištěný od parazitického jmelí

ilustrační snímek

Park Botanika v centru Valašského Meziříčí na Vsetínsku je očištěný od parazitického jmelí. Park byl založený před 135 lety, tamní zeleň i přilehlou lipovou...

2. března 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Kraj nestíhá spustit nový dopravní systém, bude fungovat až od července

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

V lednu 2026 oznámí ceny, otestují aplikaci a od dubna naplno spustí integrovaný dopravní systém s novými jízdními řády, které mají zajistit lepší návaznost a také více spojů. I jižní Čechy, jako...

2. března 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

VIDEO: Ikonická Slezanka jde k zemi, v okolí sledují vibrace i případné trhliny

Do zdí Slezanky v centru Opavy se zakousla těžká technika, začala demolice...

Do někdejšího obchodního centra Slezanka v centru Opavy se v pondělí zakousl bagr. Reálně tak začalo bourání objektu, pro nějž město nenašlo žádné vhodné využití. Místo Slezanky má v místě vzniknout...

2. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pivovar Lobeč v dubnu představí návštěvníkům novou expozici parostrojů

ilustrační snímek

Pivovar Lobeč na Mělnicku v dubnu představí návštěvníkům novou expozici parostrojních technologií. Součástí bude i unikátní památkově chráněný parostroj...

2. března 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

Pardubice zkoumají dopravní chování obyvatel pro lepší plánování města

ilustrační snímek

Pardubice chystají průzkum dopravního chování obyvatel města a okolních obcí. Má za cíl zmapovat, odkud a kam lidé cestují, jaké dopravní prostředky využívají...

2. března 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Hromadná nehoda uzavřela D6 u Chebu, v mlze bouralo sedm aut

Na dálnici D6 u Chebu se v mlze srazilo sedm osobních vozidel. (2. března 2026)

Hromadná nehoda uzavřela v pondělí časně ráno dálnici D6 na Chebsku ve směru z Chebu na Karlovy Vary. U sjezdu na Dolní Dvory se podle dostupných informací střetlo sedm osobních automobilů. Tři lidé...

2. března 2026  7:52,  aktualizováno  13:30

Převrácený náklaďák a vysypaný náklad blokovaly D1 na Brněnsku, tvořila se kolona

Převrácený kamion zablokoval dálnici D1 na 171. kilometru na Brněnsku ve směru...

Převrácený nákladní vůz zablokoval v pondělí dopoledne dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Vytvořila se kolona. Sjíždělo se na exitu 178 Ostrovačice, zpět se řidiči...

2. března 2026  10:32,  aktualizováno  13:26

Kruhový objezd v Šenově zvýšil bezpečnost v kritickém úseku

2. března 2026  13:19

Liberečtí celníci rozkryli podvody na DPH ve stavebnictví téměř za 20 milionů

ilustrační snímek

Liberečtí celníci rozkryli podvody na DPH ve stavebnictví téměř za 20 milionů korun. Skupina daňovou trestnou činnost podle jejich dosavadního zjištění páchala...

2. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Výstaviště Praha zve na sezonu 2026: návrat Průmyslového paláce

2. března 2026  13:15

Tisíce Čechů v ohrožení na Blízkém východě. Pro ty, kteří jsou v pasti, letí 2 armádní speciály

Zásah íránské střely ve městě Šardžá ve SAE.

Ještě o víkendu se žádné mimořádné lety pro našince, kteří uvázli ve válečné oblasti, neplánovaly. Ale situace se rychle změnila. Po zasedání Bezpečnostní rady státu oznámil předseda vlády Andrej...

2. března 2026  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.