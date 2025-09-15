Holešovická tržnice získává nové umělecké dílo – monumentální sousoší Trh a jatka od Adama Trbuška a Artura Magrota

Slavnostní vernisáž a odhalení díla proběhne 11. září od 18 hodin přímo v Holešovické tržnici za účasti autorů, zástupců Galerie hlavního města Prahy a vedení tržnice. Sousoší bude na místě instalováno po dobu jednoho roku.
„Mám radost, že se nám i letos podařilo zapojit do programu Umění pro město a pokračujeme tak ve spolupráci dvou městských organizací na oživení veřejného prostoru uměleckými intervencemi. A mám radost z podoby vítězného díla, které skvělým způsobem reaguje na původní sochařskou výzdobu Holešovické tržnice a staví ji do světla současného světa, ve kterém nic není jisté. Moc se těším na reakce návštěvníků,“ říká programový ředitel Holešovické tržnice Michal Tošovský.
O vítězném díle Trh a jatka
Sousoší tematizuje fenomén „býčího“ a „medvědího“ trhu, tedy ekonomických modelů, jejichž křivky symbolizují prosperitu i krizi. Býk – vztyčená šíje, energie a síla, je v kontrastu s medvědem, jehož pád ztělesňuje pokles, hlad a bídu. Umělci umisťují tyto protikladné figury do přímého dialogu s ikonickým býkem stojícím při vchodu do tržnice z karlínské strany.
Komise na návrhu ocenila především konceptuální propojení s geniem loci tržnice, schopnost reagovat na místní sochařskou tradici i zapamatovatelnou monumentalitu návrhu. „Na vítězném návrhu Adama Trbuška jsme ocenili promyšlenou komunikaci s existující sochou býka. Autor propojení obhajuje ekonomickým modelem, tzv. býčím a medvědím trhem, kdy obě strany společně popisují vzestupné a klesající tendence trhu,“ uvádí Marie Foltýnová, vedoucí Oddělení umění ve veřejném prostoru GHMP.
Součástí návrhu je také fragment původního podstavce, který působí jako symbolický vchod do „světa trhu“ a zároveň slouží jako místo k posezení. Tento funkční prvek byl komisí hodnocen jako originální doplnění silného vizuálního a symbolického účinku sousoší.
Autoři
Adam Trbušek ve své sochařské tvorbě dlouhodobě zkoumá konflikt jednotlivce se sociální realitou. Motivy z každodennosti – hračky, králíci nebo spontánní skládky – používá jako prostředky drsného kontaktu s materiální i kulturní skutečností. V jeho díle se snoubí sochařská tradice a řemeslná zručnost s tematizací krize, rozpadu a skrytého násilí. Kromě vlastní tvorby se věnuje také technologickým experimentům a spolupracuje na náročných instalacích jako hlavní technolog AVU. Právě tam letos otevírá nový studijní obor Umění a současné technologie.
Na vítězném sousoší spolupracoval s Arturem Magrotem z 3D střediska AVU, specialistou na digitální modelování a technologické postupy ve službách současného sochařství.
Výběrové řízení a komise
O nové dílo do Holešovické tržnice se ucházelo celkem 45 autorů. Komise ocenila tři nejlepší návrhy, přičemž vítězné dílo získalo finanční ocenění ve výši 30 000 Kč.
Členové komise:
- Petr Hájek – kurátor, The Chemistry Gallery
- Adam Kovalčík – sochař a autor předchozí instalace Karlínský vor
- Kristýna Hájková – kurátorka se zaměřením na veřejný prostor
- Marie Foltýnová – vedoucí Oddělení Umění ve veřejném prostoru GHMP
- Michal Tošovský – programový ředitel Holešovické tržnice
Proměna prostoru
Sousoší Trh a jatka nahrazuje dosavadní interaktivní dřevěnou instalaci Karlínský vor od Adama Kovalčíka, vítěze minulého open callu Umění pro tržnici. Ta byla v červnu přemístěna na ostrov Štvanice k plovárně Baden Baden, kde nadále oživuje veřejný prostor.
Nové dílo Adama Trbuška a Artura Magrota navazuje na tradici Holešovické tržnice coby místa střetů, obchodů i živého společenského prostoru. Monumentální sousoší Trh a jatka přináší silný vizuální i myšlenkový impulz a zároveň ukazuje, jak může současné umění vstupovat do dialogu s historií a ekonomikou města.
Slavnostní vernisáž proběhne 11. září 2025 v 18.00 hodin v Holešovické tržnici.