Holešovický Port7 žije: Dynamická čtvrť na břehu Vltavy nově nabízí sportoviště i prostor pro děti

Autor:
  9:38
Praha 3. září 2025 (PROTEXT) - Areál Port7, za kterým stojí Skanska, je už téměř plně obsazen a rychle se mění v živé centrum pražských Holešovic. Moderní kancelářské prostory si zde nově pronajaly firmy jako Sweco, Xalution či Orea Hotels & Resorts, Coty, Aeven či školka Maxík. Součástí komplexu je kvalitní restaurace, oční centrum, lékárna, nechybí kavárna z řetězce The Miners, fitness centrum, komunitní zahrada a řada dalších nových služeb. Nově zpřístupněný prostor na náplavce 2.0 přidává multifunkční hřiště, dětské hřiště, griloviště, boulderovou stěnu, parkourové prvky a zastíněné pískoviště pro nejmenší. Port7 je obklopen zelení a pravidelně ožívá kulturními a sportovními akcemi, od druhé půlky srpna zde například probíhá oblíbené letní kino.

Místo pro práci, relax i setkávání

Port7 se rozprostírá na levém břehu Vltavy v těsné blízkosti stanice Nádraží Holešovice a propojuje tuto oblast s řekou i okolní čtvrtí. Od svého otevření v dubnu 2023 přetvořil zanedbaný brownfield v moderní městský areál, který přirozeně propojuje kancelářské prostředí s parkem, veřejným prostorem a pestrým kulturním děním. 

Do poloviny září Port7 hostí letní kino, které divákům nabízí pestrou škálu oblíbených českých i zahraničních filmů.  Na programu bude ve středu 3.9. Sbormistr, ve středu 10.9. Bridget Jones Láskou šílená a v sobotu 13.9. Kaskadér. Všechny filmy začínají ve 20 hodin.

Areál nabízí bohaté možnosti aktivního odpočinku – cyklostezku podél Vltavy, multifunkční sportovní hřiště, hřiště na streetball, griloviště, komunitní zahradu, venkovní lezeckou stěnu nebo třeba parkourové hřiště navržené pro začátečníky i pokročilé. Jednou měsíčně se zde koná sportovní den, kdy si zájemci mohou vyzkoušet aktivity jako jsou jóga nebo pilates pod vedením profesionálních instruktorů. Od 15.9.2025 bude možné si na místě zapůjčit sportovní potřeby, vedle sportovišť bude umístěn box LOX, který po registraci v aplikaci nabídne až 90 minut zapůjčení sportovního vybavení zdarma. Pro rodiny s dětmi je v okolí Port7 k dispozici dětské hřiště, pískoviště a rozsáhlé zelené plochy vhodné pro pikniky nebo volnočasové aktivity. 

První víkend v září (5.-7. 9.) se pak návštěvníci mohou těšit na Festival Burger Arena, kde budou moci ochutnat ty nejlepší burgery ze všech koutů země. Festival doplní také hudební program v dramaturgii lodě Altenburg 1964.

Aktuální program i novinky z areálu lze sledovat na Instagramu Port7 @port7holesovice – vzniká zde nová kapitola městského života v Holešovicích.

Port7 se od svého otevření etabloval jako živé centrum městského komunitního života. V létě zde probíhají filmové projekce, koncerty, divadelní představení, lekce jógy či běžecké tréninky, v zimě areál ožívá otužileckým plaváním a tematickými akcemi. V červnu zaujal řady veřejnosti recesistický závod Red Bull Kolo Molo, kdy tři desítky párů soutěžily ve vlastnoručně sestavených vozících, třeba ve tvaru banánu nebo vikingské lodi, a to na úzké dráze přímo nad Vltavou. Místo tak žije nejen během pracovního dne, ale i večer a o víkendech.

„Port7 jsme koncipovali tak, aby harmonicky propojoval práci, volný čas i komunitní život. Zeleň, sportovní infrastruktura a kulturní akce dělají z areálu příjemné místo, které stojí za návštěvu,“ říká Jana Prokopová, ředitelka pronájmů ve společnosti Skanska. 

Dynamická lokalita pro inovativní společnosti

Areál ožívá novými inspirativními lidmi a firmami. S kapacitou 36 000 m2 kancelářských a obchodních prostor se stal jednou z nejatraktivnějších nových lokalit v Praze. V poslední době se Port7 rozrostl o řadu nových nájemců, kteří spoluvytvářejí unikátní pracovní i komunitní atmosféru. Od konce loňského roku v něm sídlí dánská společnost Unit IT, poskytující komplexní IT služby pro malé a střední podniky. Novou kapitolu svého podnikání zde otevřel i rychle rostoucí český startup Oddin.gg, zaměřený na data a predikce v oblasti esportů. Mezi další významné firmy patří Shoptet, jeden z nejúspěšnějších českých startupů, který aktuálně provozuje třetinu všech e-shopů na českém a slovenském trhu, mediální dům Economia, jedna z největších českých očních klinik Oční centrum Praha, globální kosmetická společnost COTY, nebo technologická firma Aeven. 

„Velmi si vážíme důvěry našich nájemců a neustále se snažíme rozšiřovat nabídku služeb, které odpovídají jejich potřebám. Od loňského roku v Port7 funguje posilovna One Gym a kavárna The Miners. V březnu otevřela kantýna Goodlunch, která nabízí nejen kvalitní gastronomii, ale i příjemný prostor pro pracovní a neformální setkání,“ říká Jana Prokopová, ředitelka pronájmů společnosti Skanska. „Od července 2026 bude součástí areálu i jazyková mateřská škola Maxík,“ doplňuje.  

Důraz na udržitelnost

V souladu s dlouhodobým zaměřením společnosti Skanska na udržitelnost získal Port7 certifikát LEED ve verzi 4 na nejvyšší úrovni Platinum pro každý objekt zvlášť a dokončuje certifikaci WELL Platinum, která hodnotí zdraví a kvalitu pracovního prostředí. Získání těchto certifikací znamená, že budova dosáhla vynikajících výsledků v oblastech úspory vody a energie, výběru materiálů a kvality vnitřního prostředí.

Areál rovněž obdržel certifikaci Access4You, což je mezinárodní certifikační systém, který hodnotí a ověřuje přístupnost budov a veřejných prostor na základě potřeb různých skupin uživatelů.

„Udržitelnost je klíčovým pilířem naší dlouhodobé strategie, jsme proto hrdí, že Port7 splňuje nejvyšší standardy nejen v oblasti šetrnosti k životnímu prostředí, ale i v péči o zdraví a pohodlí jeho nájemců,“ dodává Eva Nykodymová, manažerka pro oblast zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti komerčního developmentu společnosti Skanska ve střední a východní Evropě.

 

Zdroj: Skanska

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Policie pátrá po patnáctileté dívce z Plzně, která se ztratila v úterý

Policie dnes vyhlásila pátrání po patnáctileté dívce z Plzně. Naposledy byla viděna v místě svého bydliště v úterý odpoledne. Měla pak odjet autobusem za...

3. září 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

Kynšperk nad Ohří zahájil rekonstrukci předmostí u dřevěné lávky přes řeku Ohři

V Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku začala rekonstrukce betonových předmostí u kryté dřevěné lávky přes Ohři za 24 milionů korun. ČTK to řekl starosta Marek...

3. září 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Gladiator Race rozhýbe hradeckou Marokánku, závodníky čeká šplh i plazení

Po prestižních závodech Ironman 70.3 Hradec Králové zve organizátor Sportvisio na populární překážkové klání Gladiator Race, který se uskuteční v sobotu u hradeckého písníku Marokánka.

3. září 2025  14:12

V jedné ruce cigareta, ve druhé mobil. Šofér řídil autobus plný lidí loktem

Pražští dopravní policisté přistihli řidiče dálkového autobusu, který při řízení autokaru plného cestujících v poklidu kouřil cigaretu a do toho stihl i telefonovat. Samotný volant pak ovládal jen...

3. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Broučci a další loutky Zdeňka Podhůrského se představí v kladenském zámku

Broučci a další loutky Zdeňka Podhůrského (1920 - 1981) se představí v kladenském zámku. Vernisáž stálé expozice bude 18. září. Přípravy včetně obnovy exponátů...

3. září 2025  12:28

Vědci z Olomouce vyvíjí stavebnici pro miniaturní laboratoře na čipech

Unikátní stavebnici umožňující snadné sestavení miniaturních laboratoří na čipech vyvíjejí vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Jejich projekt...

3. září 2025  12:23,  aktualizováno  12:23

Vědci z Olomouce vyvíjí stavebnici pro miniaturní laboratoře na čipech

Unikátní stavebnici umožňující snadné sestavení miniaturních laboratoří na čipech vyvíjejí vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Jejich projekt...

3. září 2025  12:23,  aktualizováno  12:23

Soud zamítl návrhy na zrušení kandidátky SPD na Vysočině

Krajský soud v Brně zamítl návrhy na zrušení registrace kandidátní listiny hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny na...

3. září 2025  12:15,  aktualizováno  12:15

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

NSS: Soud znovu posoudí rozhodnutí ÚOHS o tendru na Janáčkovo kulturní centrum

Krajský soud v Brně se bude znovu zabývat rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potvrzujícím správnost tendru na stavbu Janáčkova kulturního...

3. září 2025  12:07,  aktualizováno  12:07

Horská služba na Šumavě o prázdninách zasahovala u 293 případů

Horská služba na Šumavě o letních prázdninách zasahovala u 293 případů. Je to nepatrně více než ve stejném období před rokem. Loni měla o prázdninách 286...

3. září 2025  12:05,  aktualizováno  12:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.