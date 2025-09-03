Holešovický Port7 žije: Dynamická čtvrť na břehu Vltavy nově nabízí sportoviště i prostor pro děti

Místo pro práci, relax i setkávání
Port7 se rozprostírá na levém břehu Vltavy v těsné blízkosti stanice Nádraží Holešovice a propojuje tuto oblast s řekou i okolní čtvrtí. Od svého otevření v dubnu 2023 přetvořil zanedbaný brownfield v moderní městský areál, který přirozeně propojuje kancelářské prostředí s parkem, veřejným prostorem a pestrým kulturním děním.
Do poloviny září Port7 hostí letní kino, které divákům nabízí pestrou škálu oblíbených českých i zahraničních filmů. Na programu bude ve středu 3.9. Sbormistr, ve středu 10.9. Bridget Jones Láskou šílená a v sobotu 13.9. Kaskadér. Všechny filmy začínají ve 20 hodin.
Areál nabízí bohaté možnosti aktivního odpočinku – cyklostezku podél Vltavy, multifunkční sportovní hřiště, hřiště na streetball, griloviště, komunitní zahradu, venkovní lezeckou stěnu nebo třeba parkourové hřiště navržené pro začátečníky i pokročilé. Jednou měsíčně se zde koná sportovní den, kdy si zájemci mohou vyzkoušet aktivity jako jsou jóga nebo pilates pod vedením profesionálních instruktorů. Od 15.9.2025 bude možné si na místě zapůjčit sportovní potřeby, vedle sportovišť bude umístěn box LOX, který po registraci v aplikaci nabídne až 90 minut zapůjčení sportovního vybavení zdarma. Pro rodiny s dětmi je v okolí Port7 k dispozici dětské hřiště, pískoviště a rozsáhlé zelené plochy vhodné pro pikniky nebo volnočasové aktivity.
První víkend v září (5.-7. 9.) se pak návštěvníci mohou těšit na Festival Burger Arena, kde budou moci ochutnat ty nejlepší burgery ze všech koutů země. Festival doplní také hudební program v dramaturgii lodě Altenburg 1964.
Aktuální program i novinky z areálu lze sledovat na Instagramu Port7 @port7holesovice – vzniká zde nová kapitola městského života v Holešovicích.
Port7 se od svého otevření etabloval jako živé centrum městského komunitního života. V létě zde probíhají filmové projekce, koncerty, divadelní představení, lekce jógy či běžecké tréninky, v zimě areál ožívá otužileckým plaváním a tematickými akcemi. V červnu zaujal řady veřejnosti recesistický závod Red Bull Kolo Molo, kdy tři desítky párů soutěžily ve vlastnoručně sestavených vozících, třeba ve tvaru banánu nebo vikingské lodi, a to na úzké dráze přímo nad Vltavou. Místo tak žije nejen během pracovního dne, ale i večer a o víkendech.
„Port7 jsme koncipovali tak, aby harmonicky propojoval práci, volný čas i komunitní život. Zeleň, sportovní infrastruktura a kulturní akce dělají z areálu příjemné místo, které stojí za návštěvu,“ říká Jana Prokopová, ředitelka pronájmů ve společnosti Skanska.
Dynamická lokalita pro inovativní společnosti
Areál ožívá novými inspirativními lidmi a firmami. S kapacitou 36 000 m2 kancelářských a obchodních prostor se stal jednou z nejatraktivnějších nových lokalit v Praze. V poslední době se Port7 rozrostl o řadu nových nájemců, kteří spoluvytvářejí unikátní pracovní i komunitní atmosféru. Od konce loňského roku v něm sídlí dánská společnost Unit IT, poskytující komplexní IT služby pro malé a střední podniky. Novou kapitolu svého podnikání zde otevřel i rychle rostoucí český startup Oddin.gg, zaměřený na data a predikce v oblasti esportů. Mezi další významné firmy patří Shoptet, jeden z nejúspěšnějších českých startupů, který aktuálně provozuje třetinu všech e-shopů na českém a slovenském trhu, mediální dům Economia, jedna z největších českých očních klinik Oční centrum Praha, globální kosmetická společnost COTY, nebo technologická firma Aeven.
„Velmi si vážíme důvěry našich nájemců a neustále se snažíme rozšiřovat nabídku služeb, které odpovídají jejich potřebám. Od loňského roku v Port7 funguje posilovna One Gym a kavárna The Miners. V březnu otevřela kantýna Goodlunch, která nabízí nejen kvalitní gastronomii, ale i příjemný prostor pro pracovní a neformální setkání,“ říká Jana Prokopová, ředitelka pronájmů společnosti Skanska. „Od července 2026 bude součástí areálu i jazyková mateřská škola Maxík,“ doplňuje.
Důraz na udržitelnost
V souladu s dlouhodobým zaměřením společnosti Skanska na udržitelnost získal Port7 certifikát LEED ve verzi 4 na nejvyšší úrovni Platinum pro každý objekt zvlášť a dokončuje certifikaci WELL Platinum, která hodnotí zdraví a kvalitu pracovního prostředí. Získání těchto certifikací znamená, že budova dosáhla vynikajících výsledků v oblastech úspory vody a energie, výběru materiálů a kvality vnitřního prostředí.
Areál rovněž obdržel certifikaci Access4You, což je mezinárodní certifikační systém, který hodnotí a ověřuje přístupnost budov a veřejných prostor na základě potřeb různých skupin uživatelů.
„Udržitelnost je klíčovým pilířem naší dlouhodobé strategie, jsme proto hrdí, že Port7 splňuje nejvyšší standardy nejen v oblasti šetrnosti k životnímu prostředí, ale i v péči o zdraví a pohodlí jeho nájemců,“ dodává Eva Nykodymová, manažerka pro oblast zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti komerčního developmentu společnosti Skanska ve střední a východní Evropě.
Zdroj: Skanska