Holešovický Port7 žije: Dynamická čtvrť na břehu Vltavy nově nabízí sportoviště i prostor pro děti

Místo pro práci, relax i setkávání
Port7 se rozprostírá na levém břehu Vltavy v těsné blízkosti stanice Nádraží Holešovice a propojuje tuto oblast s řekou i okolní čtvrtí. Od svého otevření v dubnu 2023 přetvořil zanedbaný brownfield v moderní městský areál, který přirozeně propojuje kancelářské prostředí s parkem, veřejným prostorem a pestrým kulturním děním.
Areál, který vznikl ve spolupráci se studiem Nextline architekti, nabízí bohaté možnosti aktivního odpočinku – cyklostezku podél Vltavy, multifunkční sportovní hřiště, hřiště na streetball, griloviště, komunitní zahradu, venkovní lezeckou stěnu nebo třeba parkourové hřiště navržené pro začátečníky i pokročilé. Na místě je možné si zapůjčit sportovní potřeby, vedle sportovišť je umístěn box LOX, který po registraci v aplikaci nabízí až 90 minut zapůjčení sportovního vybavení zdarma. Pro rodiny s dětmi je v okolí Port7 k dispozici dětské hřiště, pískoviště a rozsáhlé zelené plochy vhodné pro pikniky nebo volnočasové aktivity.
Aktuální program i novinky z areálu lze sledovat na Instagramu Port7 @port7holesovice – vzniká zde nová kapitola městského života v Holešovicích.
Port7 se od svého otevření etabloval jako živé centrum městského komunitního života. V létě zde probíhají filmové projekce, koncerty, divadelní představení, lekce jógy či běžecké tréninky, v zimě areál ožívá otužileckým plaváním a tematickými akcemi. V červnu zaujal řady veřejnosti recesistický závod Red Bull Kolo Molo, kdy tři desítky párů soutěžily ve vlastnoručně sestavených vozících, třeba ve tvaru banánu nebo vikingské lodi, a to na úzké dráze přímo nad Vltavou. Místo tak žije nejen během pracovního dne, ale i večer a o víkendech.
"Port7 jsme koncipovali tak, aby harmonicky propojoval práci, volný čas i komunitní život. Zeleň, sportovní infrastruktura a kulturní akce dělají z areálu příjemné místo, které stojí za návštěvu," říká Jana Prokopová, ředitelka pronájmů ve společnosti Skanska.
Dynamická lokalita pro inovativní společnosti
Areál ožívá novými inspirativními lidmi a firmami. S kapacitou 36.000 m2 kancelářských a obchodních prostor se stal jednou z nejatraktivnějších nových lokalit v Praze. V poslední době se Port7 rozrostl o řadu nových nájemců, kteří spoluvytvářejí unikátní pracovní i komunitní atmosféru. Od konce loňského roku v něm sídlí dánská společnost Unit IT, poskytující komplexní IT služby pro malé a střední podniky. Novou kapitolu svého podnikání zde otevřel i rychle rostoucí český startup Oddin.gg, zaměřený na data a predikce v oblasti esportů. Mezi další významné firmy patří Shoptet, jeden z nejúspěšnějších českých startupů, který aktuálně provozuje třetinu všech e-shopů na českém a slovenském trhu, mediální dům Economia, jedna z největších českých očních klinik Oční centrum Praha, globální kosmetická společnost COTY, nebo technologická firma Aeven.
"Velmi si vážíme důvěry našich nájemců a neustále se snažíme rozšiřovat nabídku služeb, které odpovídají jejich potřebám. Od loňského roku v Port7 funguje posilovna One Gym a kavárna The Miners. V březnu otevřela kantýna Goodlunch, která nabízí nejen kvalitní gastronomii, ale i příjemný prostor pro pracovní a neformální setkání," říká Jana Prokopová, ředitelka pronájmů společnosti Skanska. "Od července 2026 bude součástí areálu i jazyková mateřská škola Maxík," doplňuje.
Důraz na udržitelnost
V souladu s dlouhodobým zaměřením společnosti Skanska na udržitelnost získal Port7 certifikát LEED ve verzi 4 na nejvyšší úrovni Platinum pro každý objekt zvlášť a dokončuje certifikaci WELL Platinum, která hodnotí zdraví a kvalitu pracovního prostředí. Získání těchto certifikací znamená, že budova dosáhla vynikajících výsledků v oblastech úspory vody a energie, výběru materiálů a kvality vnitřního prostředí.
Areál rovněž obdržel certifikaci Access4You, což je mezinárodní certifikační systém, který hodnotí a ověřuje přístupnost budov a veřejných prostor na základě potřeb různých skupin uživatelů.
"Udržitelnost je klíčovým pilířem naší dlouhodobé strategie, jsme proto hrdí, že Port7 splňuje nejvyšší standardy nejen v oblasti šetrnosti k životnímu prostředí, ale i v péči o zdraví a pohodlí jeho nájemců," dodává Eva Nykodymová, manažerka pro oblast zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti komerčního developmentu společnosti Skanska ve střední a východní Evropě.
Zdroj: Skanska