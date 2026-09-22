Hollyland představuje LARK M3: flexibilní bezdrátový zvukový systém pro produkci s více osobami a více kamerami

Systém lze nakonfigurovat až na 4 vysílače a 4 přijímače, čímž poskytuje zvuk v rozhlasové kvalitě pro skupinové rozhovory, obsah s více osobami a natáčení s více kamerami.
Hlavní mediální informace
• Škálovatelný bezdrátový zvukový systém podporuje až 4 vysílače a 4 přijímače.
• Jeden vysílač může současně přenášet zvuk do čtyř přijímačů napříč více kamerami.
• Čtyři vysílače lze spárovat s jedním přijímačem pro nezávislé nahrávání s více účastníky.
• Lehké vysílače o hmotnosti 9 g lze při natáčení nenápadně připevnit na oblečení.
• Nahrává při vzorkovací frekvenci 48 kHz a 32 bitech s umělou inteligencí pro potlačení šumu a přizpůsobením hlasu.
• Nastavení primárního a sekundárního přijímače s automatickým přepnutím v případě poruchy pro spolehlivost nahrávání.
Společnost Hollyland, přední poskytovatel bezdrátových produktů pro profesionální filmovou a video produkci a tvorbu obsahu, dnes představila LARK M3, flexibilní a škálovatelný bezdrátový zvukový systém určený pro produkce s více kamerami a více účastníky. Systém LARK M3 nefunguje pouze jako jeden bezdrátový mikrofon, ale může být použit také jako audio systém typu „jeden k mnoha" nebo „mnoho k jednomu", který dokáže zaznamenávat skupinové rozhovory, podcasty, obsah s více účastníky a natáčení s více kamerami, a to díky konfiguraci, která se snadno přizpůsobí počtu zúčastněných osob a zařízení.
Škálovatelná a flexibilní konfigurace více zvukových kanálů
Jádrem systému LARK M3 je architektura s více vysílači a více přijímači. K jednomu přijímači lze připojit až čtyři vysílače, což umožňuje každé osobě nosit vlastní mikrofon a být nahrávána samostatně, aniž by bylo nutné si mikrofon předávat. Naopak jeden vysílač se může připojit k až čtyřem přijímačům současně, takže hlas jednoho mluvčího lze zachytit najednou několika kamerami nebo smartphony.
Tato flexibilita se promítá i do postprodukce díky nezávislému čtyřstopému nahrávání. V kombinaci s adaptérem pro horkou patku nebo po připojení přijímače USB-C či kamerového přijímače k počítači poskytuje LARK M3 čtyři izolované zvukové stopy, což dává střihačům plnou kontrolu nad samostatným nastavením hlasitosti a zvuku každého mluvčího.
Ultrapřenosný zvuk profesionální kvality
LARK M3 nahrává při vzorkovací frekvenci 48 kHz a 32 bitech s poměrem signálu k šumu 70 dB a maximální hladinou akustického tlaku (SPL) 125 dB a kombinuje tak parametry na studiové úrovni s uživatelsky přívětivým designem. Využívá vlastní bezdrátovou technologii HDT společnosti Hollyland, která přenáší zvuková data o 50 % rychleji a zajišťuje tak bohatší a čistší zvuk na vzdálenost až 300 m.
Potlačení šumu pomocí umělé inteligence, založené na hlubokém učení a výpočetní analýze zvukové scény, brání hluku větru, dopravy, tekoucí vody a dalším okolním zvukům ve třech nastavitelných úrovních. Vlastní ladění hlasu umožňuje vylepšení hlasu u všech vysílačů jedním stisknutím, spolu s osmi předvolbami pro hlas, které lze individuálně přiřadit každému vysílači. Každou předvolbu lze v aplikaci přizpůsobit pro přesnější kontrolu nad tónem hlasu. Funkce ochrana proti přebuzení s automatickým omezením udržuje stabilní úroveň hlasitosti v celém dynamickém rozsahu, zatímco nastavení primárního a sekundárního přijímače je navrženo tak, aby zabránilo přerušení nahrávání; pokud dojde k výpadku primárního přijímače, okamžitě převezme funkci sekundární přijímač.
Samotná sada je navržena s ohledem na přenosnost: každý vysílač o hmotnosti 9 g využívá flexibilní magnetické uchycení a univerzální nabíjecí pouzdro pojme vysílače, přijímače, kabely i protivětrné kryty a zároveň poskytuje celkovou výdrž baterie až 48 hodin.
„Byli jsme svědky toho, jak se videoprodukce vyvinula od jedné osoby s jednou kamerou nebo smartphonem k týmové spolupráci s více lidmi a více natáčecími sestavami. S rostoucím počtem natáčecích sestav je třeba současně zaznamenávat zvuk všech účastníků napříč různými kamerami a smartphony. U tradičních řešení může být k zachycení zvuku od více osob a kamer či smartphonů zapotřebí více bezdrátových mikrofonních systémů. Chtěli jsme, aby LARK M3 zjednodušil natáčení s více osobami a více kamerami pomocí jediného systému, který dokáže podle potřeby flexibilně propojit více vysílačů a přijímačů."
— Yena Li, specialistka na uvedení na trh ve společnosti Hollyland
Ceny a dostupnost
Hollyland LARK M3 je k dispozici v sedmi variantách, včetně čtyř sad s nabíjecím pouzdrem a samostatných vysílačů a přijímačů. Další informace najdete na: https://www.hollyland.com/product/lark-m3
O společnosti Hollyland
Hollyland je předním dodavatelem bezdrátových produktů, specializujícím se na bezdrátové interkomové systémy, systémy pro přenos videa, monitory, bezdrátové mikrofony a kamery pro živé vysílání. Od roku 2013 Hollyland obsluhuje miliony uživatelů na celém světě v různých odvětvích, včetně filmové produkce, televizního vysílání, videoprodukce, živých akcí, výstav, divadel, náboženských objektů a jednotlivých tvůrců obsahu. Společnost vybudovala prodejní síť pokrývající přibližně 160 zemí a regionů, kterou podporují regionální týmy a pobočky na celém světě. Další informace naleznete na stránkách https://www.hollyland.com/, na Facebooku společnosti Hollyland a na Instagramu společnosti Hollyland.
KONTAKT: Ye Nina, xiuxiu.ye@hollyland.com, +86-17526555967
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59294.