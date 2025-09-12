Hollyland uvádí na trh nový bezdrátový interkomový systém velkého rozsahu pro vysílání, akce a průmyslové použití

Jádrem systému je flexibilní hub Geo Central Station, který při použití s anténou podporuje až 80 bezdrátových beltpacků, a to bez jakýchkoli licenčních poplatků. Díky technologii kaskádového připojení (roaming cascade) systém dosahuje bezdrátového pokrytí více než 4 milionů metrů čtverečních, což odpovídá přibližně 560 fotbalovým hřištím. Geo Central Station je vybaven nativní integrací Dante a 4×4 síťovými porty, takže není třeba používat další audio rozhraní. To výrazně snižuje nároky na prostor v racku a složitost instalace a zároveň zachovává spolehlivé, nezávislé audio kanály pro každou skupinu.
Interkomový systém Solidcom H1 nabízí flexibilní možnosti nasazení a funguje buď jako samostatný systém, nebo v kombinaci s hubem Geo Central Station. V samostatném režimu podporuje až 30 beltpacků, přičemž po propojení s Geo Central Station lze tento počet rozšířit až na 80 beltpacků. Je určen pro produkce libovolného rozsahu a zajišťuje nepřerušené připojení a dynamické nasazení v různých natáčecích či provozních podmínkách.
Jak uvedl technologický ředitel výzkumného a vývojového centra společnosti Hollyland Dave Liu, tento systém byl vyvinut v reakci na měnící se potřeby početných, distribuovaných produkčních týmů. „Modulární topologie zařízení umožňuje škálovat kapacitu uživatelů podle potřeb daného projektu. Beltpacky mohou plynule přecházet mezi vzdálenými rádiovými jednotkami (remote radio units, RRU) a centrálními stanicemi, takže je lze nasadit v náročných prostředích bez ohledu na momentální polohu. Díky integrované funkci cloudových hovorů systém překonává fyzické hranice a umožňuje komunikaci v reálném čase napříč rozsáhlými sítěmi."
Oproti komunikačním řešením pro běžné spotřebitele nabízí nová řada systémů Hollyland několik výhod na skutečně špičkové úrovni. Možnost rozšíření beltpacků z 30 na 80 kusů je vhodná pro libovolné projekty – od malých natáčení až po rozsáhlé živé produkce. Všechna zařízení přitom fungují na robustním frekvenčním pásmu 1,9 GHz. Jediná jednotka Solidcom ANT01 poskytuje v otevřeném terénu pokrytí v okruhu 500 metrů. Při kaskádovém zapojení systém vytváří plynulou bezdrátovou síť velkého rozsahu, schopnou pokrýt rozlehlé oblasti.
Pokud je třeba koordinovat více týmů, inteligentní správa skupin umožňuje operátorům ukládat, přiřazovat a přepínat až 100 přednastavených komunikačních skupin a dokonale tak vyladit spolupráci mezi týmy v dynamických podmínkách. I v menších sestavách systém podporuje až 12 nezávislých skupin na jeden cluster jednotek ANT01.
Beltpack Solidcom BPK01 je navržen s důrazem na mobilitu: i s baterií váží méně než 305 gramů a slibuje až 15 hodin provozu. Integrovaná podpora Bluetooth umožňuje uživatelům spárovat bezdrátová sluchátka nebo náhlavní soupravy pro kompletně bezdrátové používání. Beltpack je dále vybaven čtyřmi programovatelnými tlačítky, která lze prostřednictvím zjednodušeného uživatelského rozhraní nastavit pro pokročilé ovládání – včetně vícekanálového talkbacku, upozornění na hovory a kombinovaných akcí.
Flexibilitu systému ještě zvyšuje plně integrovaný přístup ke cloudu. Dvě propojená zařízení Geo Central Stations v různých lokalitách mohou spravovat až 80 beltpacků, přičemž tři cloudově propojené jednotky Solidcom ANT01 mohou spravovat dalších až 30 beltpacků. To umožňuje flexibilní zapojení koordinátorů, režisérů nebo technických vedoucích mimo danou lokalitu. Systém navíc umožňuje vzdálenou diagnostiku a podporu v reálném čase. Oprávnění uživatelé mohou přistupovat k nastavení systému a konfiguračním rozhraním prostřednictvím zabezpečeného webového prohlížeče a zajistit tak technickou podporu a servis, aniž by museli být přítomni na místě.
„Tuto novou řadu přinášíme s cílem poskytnout uživatelům po celém světě skutečně škálovatelnou, pružnou a neomezenou platformu pro bezdrátovou komunikaci," dodal Dave Liu.
Další informace o produktech naleznete na https://www.hollyland.com/product/solidcom-h1.
Zdroj: Hollyland
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.