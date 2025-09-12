Hollyland uvádí na trh nový bezdrátový interkomový systém velkého rozsahu pro vysílání, akce a průmyslové použití

Autor:
  10:35
Šen-čen (Čína) 12. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hollyland dnes představila bezdrátový interkomový systém nové generace, který profesionálním produkcím nabízí bezprecedentní rozsah a flexibilitu. Sestava nové řady, kterou tvoří Geo Central Station, Solidcom ANT01, Solidcom BPK01 a Solidcom H1, mění standardy komunikace na rozsáhlém prostranství pro obory, jako je mediální vysílání, živé akce či průmysl.

Jádrem systému je flexibilní hub Geo Central Station, který při použití s anténou podporuje až 80 bezdrátových beltpacků, a to bez jakýchkoli licenčních poplatků. Díky technologii kaskádového připojení (roaming cascade) systém dosahuje bezdrátového pokrytí více než 4 milionů metrů čtverečních, což odpovídá přibližně 560 fotbalovým hřištím. Geo Central Station je vybaven nativní integrací Dante a 4×4 síťovými porty, takže není třeba používat další audio rozhraní. To výrazně snižuje nároky na prostor v racku a složitost instalace a zároveň zachovává spolehlivé, nezávislé audio kanály pro každou skupinu.

Interkomový systém Solidcom H1 nabízí flexibilní možnosti nasazení a funguje buď jako samostatný systém, nebo v kombinaci s hubem Geo Central Station. V samostatném režimu podporuje až 30 beltpacků, přičemž po propojení s Geo Central Station lze tento počet rozšířit až na 80 beltpacků. Je určen pro produkce libovolného rozsahu a zajišťuje nepřerušené připojení a dynamické nasazení v různých natáčecích či provozních podmínkách.

Jak uvedl technologický ředitel výzkumného a vývojového centra společnosti Hollyland Dave Liu, tento systém byl vyvinut v reakci na měnící se potřeby početných, distribuovaných produkčních týmů. „Modulární topologie zařízení umožňuje škálovat kapacitu uživatelů podle potřeb daného projektu. Beltpacky mohou plynule přecházet mezi vzdálenými rádiovými jednotkami (remote radio units, RRU) a centrálními stanicemi, takže je lze nasadit v náročných prostředích bez ohledu na momentální polohu. Díky integrované funkci cloudových hovorů systém překonává fyzické hranice a umožňuje komunikaci v reálném čase napříč rozsáhlými sítěmi."

Oproti komunikačním řešením pro běžné spotřebitele nabízí nová řada systémů Hollyland několik výhod na skutečně špičkové úrovni. Možnost rozšíření beltpacků z 30 na 80 kusů je vhodná pro libovolné projekty – od malých natáčení až po rozsáhlé živé produkce. Všechna zařízení přitom fungují na robustním frekvenčním pásmu 1,9 GHz. Jediná jednotka Solidcom ANT01 poskytuje v otevřeném terénu pokrytí v okruhu 500 metrů. Při kaskádovém zapojení systém vytváří plynulou bezdrátovou síť velkého rozsahu, schopnou pokrýt rozlehlé oblasti.

Pokud je třeba koordinovat více týmů, inteligentní správa skupin umožňuje operátorům ukládat, přiřazovat a přepínat až 100 přednastavených komunikačních skupin a dokonale tak vyladit spolupráci mezi týmy v dynamických podmínkách. I v menších sestavách systém podporuje až 12 nezávislých skupin na jeden cluster jednotek ANT01.

Beltpack Solidcom BPK01 je navržen s důrazem na mobilitu: i s baterií váží méně než 305 gramů a slibuje až 15 hodin provozu. Integrovaná podpora Bluetooth umožňuje uživatelům spárovat bezdrátová sluchátka nebo náhlavní soupravy pro kompletně bezdrátové používání. Beltpack je dále vybaven čtyřmi programovatelnými tlačítky, která lze prostřednictvím zjednodušeného uživatelského rozhraní nastavit pro pokročilé ovládání – včetně vícekanálového talkbacku, upozornění na hovory a kombinovaných akcí.

Flexibilitu systému ještě zvyšuje plně integrovaný přístup ke cloudu. Dvě propojená zařízení Geo Central Stations v různých lokalitách mohou spravovat až 80 beltpacků, přičemž tři cloudově propojené jednotky Solidcom ANT01 mohou spravovat dalších až 30 beltpacků. To umožňuje flexibilní zapojení koordinátorů, režisérů nebo technických vedoucích mimo danou lokalitu. Systém navíc umožňuje vzdálenou diagnostiku a podporu v reálném čase. Oprávnění uživatelé mohou přistupovat k nastavení systému a konfiguračním rozhraním prostřednictvím zabezpečeného webového prohlížeče a zajistit tak technickou podporu a servis, aniž by museli být přítomni na místě.

„Tuto novou řadu přinášíme s cílem poskytnout uživatelům po celém světě skutečně škálovatelnou, pružnou a neomezenou platformu pro bezdrátovou komunikaci," dodal Dave Liu.

Další informace o produktech naleznete na https://www.hollyland.com/product/solidcom-h1.

 

Zdroj: Hollyland

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná

Máte rádi retrofuturismus? Pohlcující atmosféru kombinující prvky hororu, thrilleru a sci-fi? A líbil se vám nedávný filmový návrat k vetřelčí frančíze s názvem Vetřelec: Romulus (2024)? Pokud je...

Ve dvou se to lépe táhne. Sdílené ordinace se umí postarat o více pacientů

Od poloviny června až do konce prázdnin si vybírali dovolenou. Zavřít ordinaci na dva a půl měsíce si ale žádný praktický lékař nedovolí, protože na tak dlouhou dobu nesežene záskok a pro pacienty by...

12. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Přední evropský výrobce generik Zentiva mění vlastníka – Advent prodává firmu společnosti GTCR

12. září 2025  12:34

V Poličce začne ve středu další ročník festivalu mimického divadla Mime fest

Ve středu 17. září začne v Poličce další ročník mezinárodního festivalu mimického divadla Mime fest. Dramaturgie programu se zaměřuje na profesionální umělce a...

12. září 2025  10:59,  aktualizováno  10:59

Velkoobjemový odpad v Ústí sváží taxi, v Děčíně budou dočasně kontejnery

Velkoobjemový odpad v Ústí nad Labem začalo svážet takzvané odpadové taxi. Služba funguje na zavolanou, je k dispozici pouze obyvatelům města, a to za...

12. září 2025  10:53,  aktualizováno  10:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Botanici v Brně představili nově objevený zakrslý druh pryšce

Rostliny z pouští a polopouští mohou počínaje dneškem zhlédnout návštěvníci brněnské botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Botanici...

12. září 2025  10:47,  aktualizováno  10:47

Ryba je zpátky! Do McDonald's se vrací Filet-O-Fish v klasice i s twistem

12. září 2025  12:19

Krnov na likvidaci povodňových škod už vynaložil 200 milionů korun

Krnov na Bruntálsku na likvidaci povodňových škod už vynaložil přes 200 milionů korun. V dalších letech plánuje investovat 700 milionů korun, hlavně na obnovu...

12. září 2025  10:39,  aktualizováno  10:39

Podvodníci tlačili ženu do půjčky. V poslední chvíli ji zachránil zamrzlý mobil

Do úvěru 800 tisíc korun tlačili podvodníci mladou ženu z Libereckého kraje. Ze stresu jim po několika hodinách přemlouvání chtěla vyhovět, ale před posledním krokem, kterým by žádost o úvěr...

12. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Češi vědí, že obezita škodí, přesto ji neřeší. Nová kampaň vyzývá: Odlehči!

12. září 2025  12:09

Skupina místních usiluje o záchranu roky chátrajícího bývalého pivovaru v Kyjově

O záchranu roky chátrajícího bývalého pivovaru ze 16. století usiluje v Kyjově na Hodonínsku skupina místních. Chtějí, aby město jakožto vlastník vybudovalo...

12. září 2025  10:19,  aktualizováno  10:19

Telly startuje podzimní sezonu s novým sloganem, funkcemi a atraktivním MAXI balíčkem

12. září 2025  11:57

Obce na Příbramsku mají obavy z těžby nerostů, uspořádají referenda

Lidé v Příčovech, Prosenické Lhotě a dalších obcích na Příbramsku mají obavy z těžby nerostů, jako jsou antimon či zlato. Vedení obcí obdržela oznámení o...

12. září 2025  10:05,  aktualizováno  10:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.