Hollyland WeConnect 2026 zkoumá, co zůstává nenahraditelné v éře umělé inteligence

Od digitálních konverzací k lidským vztahům
Než se WeConnect 2026 pustil do diskuse o kreativitě, snažil se tvůrce znovu propojit s autentickým lidským projevem. Prostřednictvím iniciativy „SLYŠÍME" zahájila Hollyland globální diskuze o umělé inteligenci, autentičnosti a vyprávění příběhů, zatímco iniciativa „OZVĚNA" vyzvala tvůrce, aby sdíleli nefiltrované zvuky, myšlenky a emoce – od nočních úvah až po každodenní momenty vnímané všemi smysly, které se málokdy stanou vybroušeným obsahem.
Diskuse se poté prostřednictvím iniciativ „PARKUJEME" a „SLAVÍME" rozšířila i mimo digitální svět. Na Filipínách autobus PARKUJEME a Zeď písní na přání podněcovaly spontánní účast veřejnosti. V Novém Dillí, Sao Paulu, Káhiře a Mexico City se sešlo více než 550 tvůrců na oslavách a komunitních akcích. Během těchto akcí tvůrci trávili méně času diskusemi o nástrojích a více času výměnou osobních zkušeností, tvůrčích výzev a nápadů pro budoucí projekty.
Zážitek před tvorbou
Hollyland přešel od technologického ponoření k prozkoumávání smyslů v reálném životě a uspořádal dvě velké zážitkové cesty.
Dvacet sedm tvůrců z asijsko-pacifického regionu cestovalo z Jakarty na Bali za dobrodružstvím pro všech pět smyslů. Během cesty „SPOJUJEME MOŘE" účastníci zažili ikonický balijský ohnivý tanec Kecak na pozadí západu slunce nad útesem a ponořili se do živých obrazů a zvuků ostrova. Prozkoumali také místní kulturu prostřednictvím praktických kuchařských zážitků a ochutnávky cibetkové kávy, přičemž zapojili své hmatové, čichové a chuťové smysly. Program tyto okamžiky nepovažoval za pouhé příležitosti k tvorbě obsahu, ale účastníky naopak povzbuzoval, aby zpomalili a vnímali svět kolem sebe.
Z tohoto zážitku se vyvinula kreativní spolupráce. Tvůrci, rozdělení do šesti týmů, proměnili své postřehy v devadesátisekundové krátké filmy, které zahrnovaly dokumentární snímky o lidských osudech, kreativní lifestylové vlogy i filmové příběhy zachycující různé dimenze zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu.
Cesta pokračovala v čínské provincii Jün-nan, kde se 24 tvůrců z celého světa zúčastnilo mezikulturního kreativního experimentu. V rámci mezinárodních týmů se ponořili do umění batiky, kulturních tradic Dongba, místních trhů, společného vaření a krajiny obklopující zasněženou horu Jü-lung. Prostřednictvím těchto aktivit byli účastníci povzbuzováni k znovuobjevení základních smyslových zážitků, které často inspirují originální nápady. Jsou to zrak, sluch, čich, hmat a chuť.
V Šen-čenu uspořádala společnost DAMODA k přivítání tvůrců z celého světa dronovou show na zakázku, která rozzářila noční oblohu vizuální identitou Hollylandu WeConnect 2026. Tvůrci poté navštívili centrálu společnosti Hollyland, seznámili se s jejími nejnovějšími produkty a zapojili se do podrobných diskusí s týmem výzkumu a vývoje. Tato návštěva nebyla pouhou technologickou přehlídkou, ale odrážela závazek společnosti Hollyland stát po boku tvůrců, naslouchat jejich potřebám a podporovat způsob, jakým pracují a vyjadřují se.
Stejná cesta, mnoho úhlů pohledu
Přestože tvůrci pracovali na stejných místech a se stejnými materiály, vytvořili výrazně odlišné projekty.
S využitím provincie Jün-nan jako svého plátna vypracovali tvůrci projekty v rámci čtyř témat. Byly to poutavé zvukové zážitky, vyprávění o životním stylu, filmové krajiny a kulturní příběhy. Někteří se zaměřili na zvuky trhů, přírody a každodenního života. Jiní dokumentovali místní řemesla, jídlo a mezilidské vztahy. Někteří zkoumali vizuální estetiku prostřednictvím světla, textury a barev, zatímco jiní se soustředili na kulturní dědictví a osobní příběhy.
Stejné ulice, tradice a krajiny se staly zcela odlišnými příběhy v závislosti na tom, kdo stál za kamerou. Výsledná díla budou oceněna v několika tvůrčích kategoriích, což podtrhne rozmanitost vyjadřování, která může vzejít ze společných zážitků.
Závazek přesahující technologii
„Hollyland opravdu rozumí tomu, co tvůrci potřebují, a to nejen tím, že vyvíjí produkty, ale také tím, že chápe, jak ve skutečnosti pracujeme a tvoříme v reálném životě," uvedla Yuki Eyok, tvůrkyně z Malajsie.
Vzhledem k tomu, že umělá inteligence nadále mění podobu tvorby obsahu, Hollyland věří, že technologie by měla reálné zážitky obohacovat, nikoli nahrazovat. Prostřednictvím neustálých inovací produktů a investic do své globální komunity tvůrců si Hollyland klade za cíl zůstat důvěryhodným partnerem pro tvůrce na celém světě a umožnit jim proměnit autentické zážitky ve smysluplné příběhy.
Další informace najdete na https://www.hollyland.com/brand-events/we-connect-2026.
KONTAKT: Nina Ye, xiuxiu.ye@hollyland.com, +86-17526555967
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59335.