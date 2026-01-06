Hollywood Music Experience zazní v devíti městech Česka

Praha 6. ledna 2026 (PROTEXT) - The Grand Stars Orchestra uvádí koncertní program „Hollywood Music Experience“, ve kterém zazní hudba z nejznámějších a nejoblíbenějších hollywoodských filmů.

V programu zazní hudba z filmů jako „Avengers“, „Duna“, „Wednesday“, „Robin Hood: Král zbojníků“, „Nebezpečné myšlenky“, „Osobní strážce“, „Titanic“, „Počátek“, „Stmívání“, „Pretty Woman“, „Moulin Rouge“, „Trollové“, „Rocky III“, „Šifra mistra Leonarda“, „Interstellar“, „Skyfall“, „Mission: Impossible“, „Hříšný tanec“, „Top Gun: Maverick“, „Hra o trůny“, „Piráti z Karibiku“ a další.

Koncerty se uskuteční:

23.2.2026 - ZLÍN, Kongresové centrum Zlín

24.2.2026 - HRADEC KRÁLOVÉ, KC Aldis

25.2.2026 - OSTRAVA, Multifunkční aula GONG

26.2.2026 - BRNO, Zoner BobyHall

27.2.2026 - PRAHA, Kongresové centrum Praha

28.2.2026 - KARLOVY VARY, Velký sál Thermal

01.3.2026 - ČESKÉ BUDĚJOVICE, DK Metropol

02.3.2026 - PLZEŇ, Parkhotel Congress

03.3.2026 - OLOMOUC, Výstaviště Flora

Slavné písně Adele, Lady Gaga, Céline Dion, Whitney Houston, Bruna Marse, Bryana Adamse, Sama Smithe, Justina Timberlakea a dalších světových hvězd spolu s výraznou a široce známou instrumentální hudbou z uvedených filmů — z nichž mnohé byly oceněny prestižními hudebními a filmovými cenami — činí tento pořad mimořádně silným a emotivním.

Jedinečnou atmosféru koncertům The Grand Stars Orchestra dodávají také výjimeční sólisté — účastníci a finalisté soutěží „The Voice“ a „X-Factor“. Jejich duety a sólová vystoupení se stávají výraznými momenty každého koncertu.

Symfonický orchestr, vokální ansámbl a talentovaní sólisté přinášejí divákům živý zvuk, silné emoce a nezapomenutelný zážitek. Skvělý zvuk, světelné efekty a působivá vizuální projekce na velké obrazovce proměňují koncert v dechberoucí show.

Celková délka koncertního programu je přibližně 2 hodiny a 40 minut včetně přestávky.

Vstupenky lze zakoupit na Ticket-online.cz a na Ticketportalu.

Video: https://youtu.be/vXI2pFu7u2E 

Zdroj: ART Partner CZ

