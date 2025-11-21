Hollywoodské kostýmy s českým puncem: Unikátní výstava „Fashion & Fantasy“ odhaluje i to, co na obrazovce neuvidíte

Autor:
  13:20
Praha 21. listopadu 2025 (PROTEXT) - Originální kostýmy z televizního seriálu AMAZON TV – WHEEL OF TIME, ručně vyrobené českými řemeslníky, s detaily, které kamery nikdy nemohou zachytit.

V pražské Galerii Mánes se otevřely dveře jedinečné výstavy Fashion & Fantasy. Návštěvníci jsou prvními na světě, kteří mohou na jednom místě vidět kolekci více než 80 filmových kostýmů z velkorozpočtového seriálu The Wheel of Time, který si zamilovali miliony diváků po celém světě. Výstava byla zahájena 14. listopadu a potrvá do 5. prosince 2025.

Fantazie se stává hmatatelnou

Filmová haute couture šitá na míru královnám a králům, hrdinům a zlým čarodějnicím. Výstava Fashion & Fantasy dokazuje, že i filmová fantazie může být hmatatelná. Celkem 86 vystavených kostýmů navrhla přední britská kostýmní návrhářka Sharon Gilham, která výstavu v Praze osobně zahájila při slavnostní vernisáži.

„Existuje mnoho krásných, ručně šitých kostýmů, které se na plátně objevily jen na pár minut nebo byly sotva vidět. Toto je příležitost prohlédnout si alespoň některé z nich zblízka a ocenit každý detail,“ říká Sharon Gilham. Během natáčení seriálu strávila v Praze téměř čtyři roky, kde vedla kostýmní oddělení s více než 170 členy, převážně českých umělců. „Byla to úžasná zkušenost. Krejčí, barvíři, umělci, specialisté na práci s kůží i výrobu zbroje – jejich dovednosti a řemeslné umění byly výjimečné. Díky nim se nám podařilo vytvořit něco opravdu velkolepého,“ dodává.

Kostýmy, které vyprávějí příběhy

Sharon Gilham nakupovala materiály na trzích, v obchodech s vintage zbožím i přímo od dodavatelů ve Francii, Velké Británii, Německu, Itálii, Indii a Švýcarsku. „Některé látky jsme dováželi přímo z Indie – stovky metrů bavlny pro postavy pouštních kmenů, prošívané vintage deky, brokát a dekorativní textilie pro postavy z vyšších vrstev. Jiné jsme vytvořili sami – ručním barvením, sítotiskem, malbou na textil nebo technikou devoré. Bylo to kreativní hřiště,“ popisuje návrhářka.

Podle ní každý kostým nese příběh, historii a charakter svého nositele. Návštěvníkům doporučuje věnovat zvláštní pozornost kostýmům Seanchanů (zejména Lady Suroth a Lorda Turaka), stejně jako kostýmům královny Morgase a Siuan Sanche, nejvyšší představitelky ženského magického řádu. „Její ceremoniální plášť byl vyroben z vintage látky, kterou bylo nejprve nutné rozstříhat, zkopírovat a poté reprodukovat,“ vzpomíná Gilham. Mimořádná složitost ostatních kostýmů je patrná při bližším prozkoumání – například u uniformy Bílých plášťů. Britský specialista na kožené kostýmní prvky Rob Goodwin, který se na této produkci podílel, označil svou práci na seriálu The Wheel of Time za jednu z největších profesních výzev: „Snažil jsem se vytvořit – zejména pro Suroth a Turaka – impozantní ceremoniální insignie, které by ve spojení s úžasnými kostýmy Sharon vyjádřily jejich zastrašující majestátnost,“ říká Goodwin. „Chtěl jsem, aby díla vypadala, jako by byla vytvořena ze zlacené kůže a kostí exotických tvorů, které neznáme.“

Pohlcující zážitek

Výstava Fashion & Fantasy je rozdělena do šesti tematických sálů. Návštěvníci postupně vstupují do různých kultur a vizuálních světů série The Wheel of Time a setkávají se s jejími nejznámějšími postavami. Nahlédnou do všech fází tvorby kostýmů – od prvních náčrtků až po hotové kostýmy. Výstava osloví nejen fanoušky seriálu a knižní předlohy, ale také kostýmní a módní návrháře, umělce, studenty módy a filmu i všechny, kteří milují velkolepé podívané. Díky sofistikované scénografii si zážitek mohou plně vychutnat i ti, kteří seriál neznají.

„Výstava připomíná slavnou Harry Potter Experience v londýnských Leavesden Studios – ale i bez této paralely je jasné, že nejde o typickou expozici za sklem,“ říká spolupořadatelka Lenka Koutníková. „Kostýmy jsou zvýrazněny divadelním osvětlením a návštěvníci se mezi nimi mohou volně pohybovat, obdivovat je zblízka a vidět detaily, které kamera nikdy nezachytila.“

Výstava Fashion & Fantasy potrvá do 5. prosince 2025. Navštívit ji můžete v Galerii Mánes v Praze denně od 10:00 do 19:00. Vstupenky jsou k dostání na www.fashioninfantasy.com.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Adventní trhy omezí parkování a dopravu v historickém centru Hradce Králové

ilustrační snímek

Adventní trhy a vánoční program na Velkém náměstí v Hradci Králové výrazně omezí parkování a dopravu v historickém centru města. Omezení potrvají od pondělí...

21. listopadu 2025  13:08,  aktualizováno  13:08

Žloutenkou typu A se na jihu Moravy nakazilo letos 118 lidí, loni devět

ilustrační snímek

Žloutenkou typu A se na jihu Moravy od začátku roku do 20. listopadu nakazilo 118 lidí, loni bylo v kraji devět nemocných za celý rok. Největší nárůst počtu...

21. listopadu 2025  13:07,  aktualizováno  13:07

Do Brna se sjede téměř 300 vystavovatelů minerálů, fosilií, šperků či přírodnin

ilustrační snímek

Na brněnském výstavišti bude o víkendu prodejní výstava Minerály Brno. Stánek s minerály, fosiliemi, šperky a přírodninami na ní bude mít 269 vystavovatelů z...

21. listopadu 2025  13:05,  aktualizováno  13:05

Auto se střetlo s blikající sanitkou, pak srazilo děti na chodníku. Šest zraněných

Na křižovatce v Chebu se srazilo osobní auto se sanitou jedoucí k pacientovi.

K nehodě osobního auta se sanitou, která jela „na majáky“ k pacientovi, vyjeli v Chebu policisté, hasiči i zdravotníci. Ti do nemocnice převezli celkem šest lehce zraněných. Byly mezi nimi i čtyři...

21. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  14:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostrov chystá investiční projekty na příští rok, pomůže atletům i biatlonistům

ilustrační snímek

Město Ostrov na Karlovarsku chystá investiční projekty na příští rok. V rozpočtu, který budou zastupitelé schvalovat 10. prosince, bude podle starosty Pavla...

21. listopadu 2025  12:54,  aktualizováno  12:54

Prodloužená – Maškarní v Semilech

ilustrační snímek

Trochu neformální prodlouženou v karnevalových kostýmech si užijí tanečníci v sobotu od 19 hodin v sále KC Golf Semily.

21. listopadu 2025  14:18

Stavbou roku Královéhradeckého kraje jsou Apartmány Hnědý vrch v Krkonoších

ilustrační snímek

Stavbou roku Královéhradeckého kraje se letos staly Apartmány Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou v Krkonoších. Ocenění získala i obnova takzvaných polských mostů na...

21. listopadu 2025  12:44,  aktualizováno  12:44

Městský parkovací dům v Pardubicích nepřinesl očekávané tržby

ilustrační snímek

Provoz parkovacího domu Arena Parking v Pardubicích nepřinesl očekávané tržby. Budou zhruba o 2,5 milionu korun nižší. Plány se městu nenaplnily v dlouhodobých...

21. listopadu 2025  12:43,  aktualizováno  12:43

Karvinský bazén bude mít technologii, která vrátí zpět část vody z praní filtrů

ilustrační snímek

Městský bazén v Karviné-Hranicích bude mít novou recyklační technologii. Umožní znovu využít část vody, která dosud po praní filtrů končila v kanalizaci....

21. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Karvinský bazén bude mít technologii, která vrátí zpět část vody z praní filtrů

ilustrační snímek

Městský bazén v Karviné-Hranicích bude mít novou recyklační technologii. Umožní znovu využít část vody, která dosud po praní filtrů končila v kanalizaci....

21. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Sezóna šílenství: GymBeam zvládá Black Friday a předvánoční nápor díky nejnovějším technologiím a AI

21. listopadu 2025  14:15

Popálení dětí ve škole prověřuje policie jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

ilustrační snímek

Čtvrteční nehodu na základní škole v Hradci Králové, kdy se při požáru u chemických pokusů popálily dvě děti a jeden dospělý, prověřuje policie pro možné spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z...

21. listopadu 2025  12:02,  aktualizováno  14:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.