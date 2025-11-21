Hollywoodské kostýmy s českým puncem: Unikátní výstava „Fashion & Fantasy“ odhaluje i to, co na obrazovce neuvidíte

V pražské Galerii Mánes se otevřely dveře jedinečné výstavy Fashion & Fantasy. Návštěvníci jsou prvními na světě, kteří mohou na jednom místě vidět kolekci více než 80 filmových kostýmů z velkorozpočtového seriálu The Wheel of Time, který si zamilovali miliony diváků po celém světě. Výstava byla zahájena 14. listopadu a potrvá do 5. prosince 2025.
Fantazie se stává hmatatelnou
Filmová haute couture šitá na míru královnám a králům, hrdinům a zlým čarodějnicím. Výstava Fashion & Fantasy dokazuje, že i filmová fantazie může být hmatatelná. Celkem 86 vystavených kostýmů navrhla přední britská kostýmní návrhářka Sharon Gilham, která výstavu v Praze osobně zahájila při slavnostní vernisáži.
„Existuje mnoho krásných, ručně šitých kostýmů, které se na plátně objevily jen na pár minut nebo byly sotva vidět. Toto je příležitost prohlédnout si alespoň některé z nich zblízka a ocenit každý detail,“ říká Sharon Gilham. Během natáčení seriálu strávila v Praze téměř čtyři roky, kde vedla kostýmní oddělení s více než 170 členy, převážně českých umělců. „Byla to úžasná zkušenost. Krejčí, barvíři, umělci, specialisté na práci s kůží i výrobu zbroje – jejich dovednosti a řemeslné umění byly výjimečné. Díky nim se nám podařilo vytvořit něco opravdu velkolepého,“ dodává.
Kostýmy, které vyprávějí příběhy
Sharon Gilham nakupovala materiály na trzích, v obchodech s vintage zbožím i přímo od dodavatelů ve Francii, Velké Británii, Německu, Itálii, Indii a Švýcarsku. „Některé látky jsme dováželi přímo z Indie – stovky metrů bavlny pro postavy pouštních kmenů, prošívané vintage deky, brokát a dekorativní textilie pro postavy z vyšších vrstev. Jiné jsme vytvořili sami – ručním barvením, sítotiskem, malbou na textil nebo technikou devoré. Bylo to kreativní hřiště,“ popisuje návrhářka.
Podle ní každý kostým nese příběh, historii a charakter svého nositele. Návštěvníkům doporučuje věnovat zvláštní pozornost kostýmům Seanchanů (zejména Lady Suroth a Lorda Turaka), stejně jako kostýmům královny Morgase a Siuan Sanche, nejvyšší představitelky ženského magického řádu. „Její ceremoniální plášť byl vyroben z vintage látky, kterou bylo nejprve nutné rozstříhat, zkopírovat a poté reprodukovat,“ vzpomíná Gilham. Mimořádná složitost ostatních kostýmů je patrná při bližším prozkoumání – například u uniformy Bílých plášťů. Britský specialista na kožené kostýmní prvky Rob Goodwin, který se na této produkci podílel, označil svou práci na seriálu The Wheel of Time za jednu z největších profesních výzev: „Snažil jsem se vytvořit – zejména pro Suroth a Turaka – impozantní ceremoniální insignie, které by ve spojení s úžasnými kostýmy Sharon vyjádřily jejich zastrašující majestátnost,“ říká Goodwin. „Chtěl jsem, aby díla vypadala, jako by byla vytvořena ze zlacené kůže a kostí exotických tvorů, které neznáme.“
Pohlcující zážitek
Výstava Fashion & Fantasy je rozdělena do šesti tematických sálů. Návštěvníci postupně vstupují do různých kultur a vizuálních světů série The Wheel of Time a setkávají se s jejími nejznámějšími postavami. Nahlédnou do všech fází tvorby kostýmů – od prvních náčrtků až po hotové kostýmy. Výstava osloví nejen fanoušky seriálu a knižní předlohy, ale také kostýmní a módní návrháře, umělce, studenty módy a filmu i všechny, kteří milují velkolepé podívané. Díky sofistikované scénografii si zážitek mohou plně vychutnat i ti, kteří seriál neznají.
„Výstava připomíná slavnou Harry Potter Experience v londýnských Leavesden Studios – ale i bez této paralely je jasné, že nejde o typickou expozici za sklem,“ říká spolupořadatelka Lenka Koutníková. „Kostýmy jsou zvýrazněny divadelním osvětlením a návštěvníci se mezi nimi mohou volně pohybovat, obdivovat je zblízka a vidět detaily, které kamera nikdy nezachytila.“
Výstava Fashion & Fantasy potrvá do 5. prosince 2025. Navštívit ji můžete v Galerii Mánes v Praze denně od 10:00 do 19:00. Vstupenky jsou k dostání na www.fashioninfantasy.com.