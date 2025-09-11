Home Credit bourá trh mikropůjček: Záloha na výplatu zdarma a bez háčků

Autor:
  12:39
Praha 11. září 2025 (PROTEXT) - Home Credit přichází s inovativním produktem s názvem Záloha na výplatu, který je navržen tak, aby zaměstnancům pomohl překonat nečekané finanční potíže před výplatou a na poplatcích a úrocích je nestál nic navíc. Poskytuje bezpečnou alternativu k tradičním zálohám od zaměstnavatelů, současně také aktivně přispívá ke kultivaci trhu mikropůjček. Chrání klienty před nesolidními poskytovateli, kteří často nabízejí půjčky s vysokými a skrytými poplatky, a podporuje férové a transparentní podmínky.

Home Credit již několik let nabízí produkt Kamali, který je dlouhodobě nejférovější mikropůjčkou – s násobně nižšími náklady než většina konkurence a s transparentními podmínkami včetně možnosti odkladu splátek za přiměřený poplatek. Záloha na výplatu je nové a specifické řešení pro širokou skupinu klientů, kteří krátce před výplatou nevychází s penězi a potřebují překlenout jen několik málo dní. Proto má Záloha na výplatu splatnost pouze 14 dní, je absolutně bez poplatků a dostupná všem online a anonymně.

„Věříme, že tato služba nebude jen alternativou k mikropůjčkám, ale osloví i klienty, kteří si žádný úvěr nikdy nebrali. Proč to nezkusit u nás, když je to opravdu zdarma, bez háčků a skrytých poplatků. Chceme kultivovat trh nebankovních půjček tak, aby byl pro širokou škálu klientů a jejich potřeby bezpečný a mohli jej využívat bez hrozby dluhové spirály způsobené půjčkami, které mají naprosto nekřesťanské podmínky,“ popisuje důvody zavedení nového produktu od Home Creditu Roman Kůgel, ředitel divize Produkty.

Záloha na výplatu od Home Creditu nabízí možnost půjčit si až 10 000 Kč, maximální výše půjčky je však omezena na jednu třetinu čistého příjmu žadatele. Výsledek žádosti, kterou lze snadno podat online, se klient dozví během několika minut. Schválené peníze pak dostane na účet do hodiny. Klient má na splacení 14 dní a vrátí přesně tu samou částku, kterou si půjčil. Podrobnosti jsou dostupné zde: https://zalohanavyplatu.cz/

„Na začátku jsme vycházeli z jednoduché, a přitom časté situace: člověk potřebuje rychle hotovost a nezbývá mu než žádat zaměstnavatele o zálohu na mzdu. To bývá nepříjemné i stigmatizující, proto jsme chtěli nabídnout moderní alternativu – zcela online, anonymní a bez poplatků. Výsledkem je krátkodobý produkt se splatností 14 dní a limitem do 10 000 Kč, což odpovídá zhruba třetině měsíční čisté mzdy, medián v roce 2024 činil přibližně 33 500 Kč. Maximální částku jsme nastavili tak, aby dokázala pokrýt běžné nečekané výdaje, ale zároveň nezatížila klienta při splatnosti. Délka 14 dnů pak reflektuje reálnou potřebu – typicky jde o období těsně před výplatou, kdy lidem finance nevychází a potřebují překlenout jen několik málo dnů,“ doplňuje Roman Kůgel.

„I když se jedná pouze o 14denní zálohu, dbáme na prověření schopnosti klienta dostát závazku peníze řádně vrátit ve smluveném termínu. I zde je takzvaná úvěruschopnost důležitým faktorem. Kromě základních parametrů, kterých musí žadatel dosáhnout, jako jsou věk minimálně 18 let, trvalý pobyt v České republice, být zaměstnancem a mít výplatu zasílanou na bankovní účet vedený v ČR. Prověřujeme také jeho příjem, který nám musí doložit. Ten je důležitý pro schválení zálohy jako takové a také její výše,“ upřesňuje podmínky Radek Horák, vedoucí sekce Malých půjček.

Záloha do výplaty je navržena tak, aby poskytovala férové a transparentní podmínky a pomohla eliminovat špatné a drahé půjčky. Miroslav Zborovský, ombudsman klientů Home Creditu, zdůrazňuje, jak je důležité vyhnout se dluhové pasti při řešení nečekané finanční tísně. „Naše spolehlivá a férová forma okamžité pomoci může zachránit rodinný rozpočet před jednorázovým kolapsem, aniž by narušila dlouhodobé finanční plány. Půjčená částka, v rámci produktu Záloha na výplatu, je omezena na třetinu měsíčního příjmu a maximálně 10 000 korun, což zajišťuje, že její výše zůstane dosažitelná v rámci běžného rozpočtu. Home Credit tak nabízí bezpečnou alternativu, která pomáhá udržet finanční stabilitu a chrání klienty před nebezpečím nesolidních mikroúvěrů.“

 

Ocenění v Indexu odpovědného úvěrování

Společnost Home Credit svojí Zálohou na výplatu nabízí pomocnou ruku těm, kteří ji potřebují, a současně přispívá k celkové kultivaci trhu s nebankovními úvěry. Podle letošního jarního Indexu odpovědného úvěrování, který zveřejnila nezisková organizace Člověk v tísni, je Home Credit opět nejlépe hodnocenou nebankovní společností. S dosaženými 89 body z 95 možných se umístil na pátém místě. Předběhl tak i mnohé banky a potvrdil svou pozici mezi lídry v oblasti férového úvěrování. Index vyzdvihuje zejména cenovou dostupnost půjček, vstřícný přístup k lidem v prodlení a transparentnost.

Kompletní výsledky Indexu jsou zde: https://www.clovekvtisni.cz/index-odpovedneho-uverovani-9433gp 

 

Zdroj: Home Credit

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Přecházejí tam a zpět. Lidé na Kroměřížsku opět blokují silnici kvůli nedokončené D49

Koncem srpna zablokovali lidé v Martinicích na Kroměřížsku dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. A dnes ji opakují. Blokáda provozu začala v 15 hodin a...

11. září 2025  14:42,  aktualizováno  15:38

Lidé z Holčovic rozhodnou v referendu o budoucnosti ztrátové obecní restaurace

Obyvatelé Holčovic na Bruntálsku budou v referendu rozhodovat o osudu místní restaurace v Obecním domě. Podnik provozuje obec a je dlouhodobě ztrátový. Části...

11. září 2025  13:46,  aktualizováno  13:46

Stadion v Táboře získá novou tribunu. Radnice a klub se přely o výši podpory

Fotbalový klub Táborsko předal staveniště, aby se mohla dokončit východní tribuna a zázemí na stadionu v Kvapilově ulici. Nakonec získal od města téměř 14 milionů z celkových 35, které jsou třeba na...

11. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Myslivec pytlákem? Policie stíhá muže za zastřelení jediného kamzíka v honitbě

Policie obvinila z pytláctví a krádeže myslivce, jenž v závěru loňského roku zastřelil jediného kamzíka horského, který byl v jedné honitbě na Českolipsku. Obviněný muž tvrdí, že šlo o omyl. Hrozí mu...

11. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Conseq spustil Realitní účastnický fond v rámci doplňkového penzijního spoření

11. září 2025  15:15

Středoškoláci v Královéhradeckém kraji mohou získat krajskou dotaci na kulturu

V Královéhradeckém kraji si mohou vyzkoušet organizování kulturních akcí s podporou kraje po vysokoškolácích také studenti středních škol. Umožní jim to...

11. září 2025  13:17,  aktualizováno  13:17

CATL se připojila ke globálním průmyslovým lídrům na fóru Nadace Ellen MacArthurové o cirkularitě na veletrhu IAA 2025

11. září 2025  14:59

Je tu moc krve. Policie ukázala záchranu pobodaného muže, který přistihl zloděje

Policisté druhý den pátrají po útočníkovi, který v Plzni pobodal muže, jenž ho v městské části Bory přistihl při vloupání do zaparkovaného auta. Zveřejnili jeho hrubý popis a také video ze záchrany...

11. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Zoo Olomouc otevřela novou voliéru, usídlili se v ní největší dravci světa

Olomoucká zoologická zahrada dnes otevřela novou Voliéru Colca pojmenovanou podle kaňonu v peruánských Andách. Usídlil se v ní pár největších dravců a jeden z...

11. září 2025,  aktualizováno 

Povýšení dvorní dámy i neděle zdarma. Znojmo a Mikulov čekají obří vinobraní

Koncerty, tanec, jarmark, závan historie a především víno s burčákem. Na to všechno se o víkendu mohou těšit v Mikulově a Znojmě, kde se konají největší vinařské slavnosti v Česku. Každoročně...

11. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Slaměnou Sněhurku se sedmi trpaslíky u Jakubova nahradil Rákosníček a dva žabáci

Pohádkový Rákosníček a dvě žáby v nadreálné velikosti zkrášlují od víkendu příjezd po silnici I/38 do Jakubova na Třebíčsku. Místní tvůrci zde jako každoročně už po jednadvacáté vytvořili na...

11. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Hvězdné modely udávají směr: AVATR září „novým luxusem" na mnichovském autosalonu (IAA) 2025

11. září 2025  14:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.