Home Credit bourá trh mikropůjček: Záloha na výplatu zdarma a bez háčků

Home Credit již několik let nabízí produkt Kamali, který je dlouhodobě nejférovější mikropůjčkou – s násobně nižšími náklady než většina konkurence a s transparentními podmínkami včetně možnosti odkladu splátek za přiměřený poplatek. Záloha na výplatu je nové a specifické řešení pro širokou skupinu klientů, kteří krátce před výplatou nevychází s penězi a potřebují překlenout jen několik málo dní. Proto má Záloha na výplatu splatnost pouze 14 dní, je absolutně bez poplatků a dostupná všem online a anonymně.
„Věříme, že tato služba nebude jen alternativou k mikropůjčkám, ale osloví i klienty, kteří si žádný úvěr nikdy nebrali. Proč to nezkusit u nás, když je to opravdu zdarma, bez háčků a skrytých poplatků. Chceme kultivovat trh nebankovních půjček tak, aby byl pro širokou škálu klientů a jejich potřeby bezpečný a mohli jej využívat bez hrozby dluhové spirály způsobené půjčkami, které mají naprosto nekřesťanské podmínky,“ popisuje důvody zavedení nového produktu od Home Creditu Roman Kůgel, ředitel divize Produkty.
Záloha na výplatu od Home Creditu nabízí možnost půjčit si až 10 000 Kč, maximální výše půjčky je však omezena na jednu třetinu čistého příjmu žadatele. Výsledek žádosti, kterou lze snadno podat online, se klient dozví během několika minut. Schválené peníze pak dostane na účet do hodiny. Klient má na splacení 14 dní a vrátí přesně tu samou částku, kterou si půjčil. Podrobnosti jsou dostupné zde: https://zalohanavyplatu.cz/
„Na začátku jsme vycházeli z jednoduché, a přitom časté situace: člověk potřebuje rychle hotovost a nezbývá mu než žádat zaměstnavatele o zálohu na mzdu. To bývá nepříjemné i stigmatizující, proto jsme chtěli nabídnout moderní alternativu – zcela online, anonymní a bez poplatků. Výsledkem je krátkodobý produkt se splatností 14 dní a limitem do 10 000 Kč, což odpovídá zhruba třetině měsíční čisté mzdy, medián v roce 2024 činil přibližně 33 500 Kč. Maximální částku jsme nastavili tak, aby dokázala pokrýt běžné nečekané výdaje, ale zároveň nezatížila klienta při splatnosti. Délka 14 dnů pak reflektuje reálnou potřebu – typicky jde o období těsně před výplatou, kdy lidem finance nevychází a potřebují překlenout jen několik málo dnů,“ doplňuje Roman Kůgel.
„I když se jedná pouze o 14denní zálohu, dbáme na prověření schopnosti klienta dostát závazku peníze řádně vrátit ve smluveném termínu. I zde je takzvaná úvěruschopnost důležitým faktorem. Kromě základních parametrů, kterých musí žadatel dosáhnout, jako jsou věk minimálně 18 let, trvalý pobyt v České republice, být zaměstnancem a mít výplatu zasílanou na bankovní účet vedený v ČR. Prověřujeme také jeho příjem, který nám musí doložit. Ten je důležitý pro schválení zálohy jako takové a také její výše,“ upřesňuje podmínky Radek Horák, vedoucí sekce Malých půjček.
Záloha do výplaty je navržena tak, aby poskytovala férové a transparentní podmínky a pomohla eliminovat špatné a drahé půjčky. Miroslav Zborovský, ombudsman klientů Home Creditu, zdůrazňuje, jak je důležité vyhnout se dluhové pasti při řešení nečekané finanční tísně. „Naše spolehlivá a férová forma okamžité pomoci může zachránit rodinný rozpočet před jednorázovým kolapsem, aniž by narušila dlouhodobé finanční plány. Půjčená částka, v rámci produktu Záloha na výplatu, je omezena na třetinu měsíčního příjmu a maximálně 10 000 korun, což zajišťuje, že její výše zůstane dosažitelná v rámci běžného rozpočtu. Home Credit tak nabízí bezpečnou alternativu, která pomáhá udržet finanční stabilitu a chrání klienty před nebezpečím nesolidních mikroúvěrů.“
Ocenění v Indexu odpovědného úvěrování
Společnost Home Credit svojí Zálohou na výplatu nabízí pomocnou ruku těm, kteří ji potřebují, a současně přispívá k celkové kultivaci trhu s nebankovními úvěry. Podle letošního jarního Indexu odpovědného úvěrování, který zveřejnila nezisková organizace Člověk v tísni, je Home Credit opět nejlépe hodnocenou nebankovní společností. S dosaženými 89 body z 95 možných se umístil na pátém místě. Předběhl tak i mnohé banky a potvrdil svou pozici mezi lídry v oblasti férového úvěrování. Index vyzdvihuje zejména cenovou dostupnost půjček, vstřícný přístup k lidem v prodlení a transparentnost.
Kompletní výsledky Indexu jsou zde: https://www.clovekvtisni.cz/index-odpovedneho-uverovani-9433gp
Zdroj: Home Credit