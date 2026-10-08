Home Credit: nová Klasická půjčka až 1 mil. Kč se sazbou od 6,9 % ročně

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  12:01
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Praha 8. října 2026 (PROTEXT) - Společnost Home Credit rozšiřuje nabídku hotovostního financování o novou Klasickou půjčku s pevným splátkovým kalendářem. Klienti si mohou půjčit od 10.000 do 1.000.000 korun se splatností od 6 do 120 měsíců a úrokovou sazbou od 6,9 % ročně. Vedle ceny je velkým benefitem i sjednání online, které zabere přibližně 15 minut. Po schválení žádosti odesílá Home Credit peníze na účet klienta během několika minut. Za sjednání, vedení ani předčasné splacení úvěru si společnost neúčtuje žádné poplatky. Po každých šesti řádně uhrazených splátkách může klient také zdarma jednu splátku odložit nebo upravit její výši.

Klasická půjčka rozšiřuje naši nabídku hned ve dvou směrech. Klientům umožňuje financovat výrazně vyšší částky a zároveň přináší pevně nastavené splácení se sazbou od 6,9 % ročně. S možností půjčit si až milion korun na dobu až deseti let mohou pokrýt i větší výdaje spojené například s bydlením nebo rekonstrukcí, pro které dosud často hledali financování jinde. Sazba od 6,9 % ročně je navíc nejnižší, s jakou jsme kdy na trh spotřebitelských úvěrů vstupovali,“ říká Luděk Jírů, generální ředitel Home Creditu.

„Klasickou půjčkou zároveň reagujeme na zájem klientů o jednoduchý a přehledný úvěr s pevně daným splátkovým kalendářem. Klient od začátku ví, kolik bude měsíčně splácet, jak dlouho bude úvěr splácet a kolik celkem zaplatí. Právě tato předvídatelnost je pro část klientů při rozhodování o větším jednorázovém výdaji zásadní,“ doplňuje Luděk Jírů.

Pevná splátka pro ty, kdo chtějí mít jasno

Dosud byla stěžejním produktem Home Creditu pro spotřebitele Flexibilní půjčka, tedy revolvingový úvěr od 10.000 do 250.000 korun, jehož podstatou je opakovaná dostupnost finančních prostředků a variabilní splátka podle aktuální situace klienta. Ten si při sjednání nastaví minimální splátku, nad jejíž rámec může kdykoli a bez předchozího oznámení uhradit libovolnou částku. Splacené prostředky se následně znovu uvolňují v rámci úvěrového rámce k dalšímu využití. Úvěr tak funguje jako dlouhodobá finanční rezerva, kterou má klient k dispozici prakticky kdykoli. U revolvingových produktů je potřeba počítat s tím, že jejich celkové náklady do značné míry závisí na způsobu využívání.

Klasická půjčka je určena pro jiný typ finanční potřeby. „Klient si jednorázově půjčí konkrétní částku a získá pevně stanovený splátkový kalendář. Už při podpisu smlouvy tak přesně ví, jak vysoká bude jeho měsíční splátka, kolik celkem zaplatí i kdy úvěr definitivně splatí. Nejde tedy o konkurenci Flexibilní půjčky, ale o její doplnění o produkt sloužící pro odlišný typ finanční potřeby. Je určena především pro financování jednoho konkrétního, obvykle většího výdaje, u kterého klient nepředpokládá, že bude chtít splacené prostředky znovu čerpat,“ vysvětluje Roman Kůgel, ředitel divize Produkty společnosti Home Credit, a dodává: „I u této půjčky si klient může po každých šesti řádně zaplacených splátkách jednorázově odložit další splátku nebo změnit její výši. Splácení tak dokáže přizpůsobit své aktuální finanční situaci, aniž by musel úvěr refinancovat.“

Online sjednání v pěti krocích a peníze na účtu během pár minut

Celý proces sjednání probíhá online, ať už prostřednictvím mobilní aplikace Home Creditu, nebo na webových stránkách, a to v kteroukoli denní i noční hodinu. Klient si nejprve v kalkulačce zvolí požadovanou částku a dobu splácení a okamžitě získá přehled o orientační výši měsíční splátky, úrokové sazbě i celkové částce, kterou zaplatí. Následně vyplní online žádost, kterou zvládne do 15 minut. Po jejím vyhodnocení a ověření úvěruschopnosti klienta mu Home Credit sdělí přesné podmínky, tedy výši splátky, délku splácení, úrokovou sazbu i RPSN. Smlouvu pak stačí podepsat elektronicky, bez tisku a zasílání dokumentů. Jakmile společnost zkontroluje a schválí všechny náležitosti, odešle peníze obratem na jeho bankovní účet.

Za vyřízení, správu ani předčasné splacení úvěru neúčtujeme žádné poplatky a samozřejmě vycházíme vstříc i klientům, kteří upřednostňují osobní jednání. I když je půjčka postavená hlavně pro online sjednání, mohou si ji klienti vyřídit i na některé z našich poboček a telefonicky prostřednictvím klientské linky,“ doplňuje Roman Kůgel, ředitel divize Produkty.

První týdny po spuštění potvrzují, že poptávka po vyšších částkách s pevnou splátkou na trhu je. Za první tři měsíce od spuštění si ji sjednalo na 1500 klientů v celkovém objemu téměř 200 milionů korun a průměrná výše úvěru se drží kolem 129 tisíc korun. Půjčka je bezúčelová, to znamená, že nám klient nemusí dokládat, na co peníze potřebuje,“ komentuje úspěšnost produktu Roman Kůgel.

Klasická půjčka v kostce: Home Credit nabízí spotřebitelům úvěr od 10.000 do 1.000.000 korun se splatností 6 až 120 měsíců, pevnou měsíční splátkou a úrokovou sazbou od 6,9 % ročně. Po každých šesti řádně zaplacených splátkách si klient může splátku odložit nebo změnit její výši. Sjednání probíhá kompletně online do 15 minut, smlouva se podepisuje elektronicky a peníze odcházejí na účet během několika minut po schválení. Sjednání je možné také osobně na pobočce či telefonicky prostřednictvím klientské linky. Home Credit neúčtuje poplatky za vyřízení, vedení ani předčasné splacení.

O společnosti Home Credit a.s.

Home Credit a.s. je česká finanční společnost založená v roce 1997. Od roku 2023 je dceřinou společností Air Bank a.s., přičemž obě značky na trhu fungují samostatně. Home Credit poskytuje spotřebitelské financování včetně nákupů na splátky, hotovostních půjček, konsolidací, financování aut, podnikatelských úvěrů i operativního leasingu elektronických zařízení. Společnost je zapsaná u České národní banky jako platební instituce a nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru. V Česku poskytl Home Credit v roce 2025 úvěry v celkové výši 21,2 miliardy korun a pravidelně se umisťuje v čele nebankovních společností v Indexu odpovědného úvěrování organizace Člověk v tísni. Více na www.homecredit.cz

Skupina PPF je soukromý mezinárodní investiční holding s různorodým portfoliem aktiv. Působí ve 25 zemích a investuje v mnoha odvětvích, včetně telekomunikací, médií, finančních služeb, nemovitostí, strojírenství a e-commerce. Skupina vlastní aktiva ve výši 42,6 miliardy eur a celosvětově zaměstnává 37 tisíc lidí (k 31. prosinci 2025).

Zdroj: Home Credit

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59534.

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