Home Credit v roce 2025 refinancoval přes 3,3 miliardy korun

Rostoucí zájem o konsolidaci půjček není náhodný. Podle údajů České bankovní asociace má zkušenost se spotřebitelskými úvěry osm z deseti Čechů, což dokládá význam efektivní správy více závazků najednou. Aby se lidem celý proces zjednodušil, zavedla ČBA standardizovaný postup pro refinancování nezajištěných spotřebitelských úvěrů. Jeho cílem je zrychlit a zpřehlednit převod půjček mezi jednotlivými poskytovateli, omezit zbytečnou administrativu a celkově zlepšit klientskou zkušenost.
„Standardizovaný proces refinancování nezajištěných úvěrů má za cíl zkvalitnit služby klientům a umožnit jim rychlé a informované rozhodování bez zbytečných administrativních překážek," komentuje Radek Šalša, manažer komunikace ČBA. I když je Home Credit nebankovním poskytovatelem, k memorandu ČBA se připojil. Dobrovolně se tak zavázal ke stejným standardům transparentnosti a jednoduchosti, jaké platí pro bankovní sektor.
Konsolidace na vzestupu – čísla mluví jasně
V roce 2025 Home Credit refinancoval úvěry v celkovém objemu 3,3 miliardy korun, přičemž celkový počet konsolidovaných smluv dosáhl počtu 8200. Průměrná výše konsolidovaného úvěru vzrostla na 405.000 korun. Pro srovnání, v roce 2024 činila přes 360.000 korun. Společnost běžně refinancuje jak bankovní, tak nebankovní půjčky.
„Zájem o konsolidaci půjček v Home Creditu rok od roku roste a data za rok 2025 tento trend jednoznačně potvrzují. Vnímáme to jako důkaz, že Češi přistupují ke svým financím stále zodpovědněji. Uvědomují si, že konsolidace není řešením až ve chvíli, kdy nastanou potíže, ale chytrým krokem, jak si své závazky lépe uspořádat, získat nad nimi větší přehled a zjednodušit si správu rodinného rozpočtu. Platit jednu splátku místo několika je pro mnoho lidí nejen pohodlnější, ale často i finančně výhodnější. Konsolidace se tak stává přirozenou součástí zdravého a odpovědného přístupu k osobním financím,“ říká Roman Kůgel, ředitel divize Produkty společnosti Home Credit.
Kdo a proč konsoliduje?
Typický klient, který v roce 2025 využil konsolidaci, měl průměrně 3 úvěry najednou. Hlavními důvody pro sjednocení závazků zůstávají i nadále snížení měsíční splátky, větší přehled nad financemi, případně možnost získat nižší úrokovou sazbu. Stále výrazněji se ale prosazuje i další motivace, a to využití konsolidace jako příležitosti k získání dodatečné hotovosti. Klienti tak v rámci jedné smlouvy optimalizují stávající úvěry a zároveň získají prostředky na další plánované výdaje, aniž by museli sjednávat zcela nový úvěr.
Konsolidovat lze prakticky jakýkoliv typ spotřebitelského úvěru, hotovostní půjčky, úvěry na spotřební zboží včetně financování automobilů, kreditní karty, kontokorentní úvěry i finanční leasingy, a to bez ohledu na to, zda byly sjednány u bankovního, nebo nebankovního poskytovatele.
Jednoduše, rychle a bez zbytečné byrokracie
Home Credit umožňuje konsolidovat půjčky v rozmezí od 30.000 Kč do 1,000.000 Kč. Maximální limit milion korun společnost zavedla v roce 2024 v reakci na rostoucí poptávku klientů, kteří chtějí nejen sloučit své závazky, ale zároveň získat i vyšší částku dodatečné hotovosti.
Celý proces sjednání konsolidace je navržen tak, aby byl co nejjednodušší. Žádost lze vyřídit online, po telefonu nebo osobně na pobočce. I když stále vede telefonické sjednání, digitální cestu volí stále více klientů. V roce 2025 zaznamenal Home Credit právě u online žádostí 87% meziroční nárůst.
Pro klienty, kteří preferují osobní kontakt, Home Credit průběžně rozšiřuje síť poboček. Aktuálně jsou dostupné v Praze, Ostravě, Olomouci, Opavě, Zlíně, Teplicích, Karviné. V roce 2025 přibyla pobočka v Ústí nad Labem.
„Těší nás, že digitální cesta ke konsolidaci je pro naše klienty stále přirozenější volbou. Zároveň ale víme, že část klientů ocení osobní přístup a možnost poradit se s odborníkem, a právě proto rozšiřujeme naši pobočkovou síť. Chceme být dostupní každému, kdo se rozhodne své finance zoptimalizovat, bez ohledu na to, jaký způsob komunikace preferuje," dodává Roman Kůgel.
Flexibilita a jistota pro každou situaci
Home Credit klientům nabízí nadstandardní flexibilitu při splácení. Mimořádnou splátku lze zaslat kdykoliv, předčasné splacení celého úvěru je možné bez jakýchkoliv sankcí a poplatků. Pokud se klient dostane do přechodných finančních potíží, může si splátku snížit na stanovené minimum či odložit – a to i opakovaně.
Pro případ závažnějších životních situací, jako je ztráta zaměstnání, pracovní neschopnost, hospitalizace, invalidita nebo dlouhodobé ošetřování člena rodiny, nabízí Home Credit pojištění schopnosti splácet. To si ke konsolidaci sjednalo, stejně jako v roce 2024, téměř 60 % klientů.
Výhled: trend konsolidací bude dále sílit
„Vývoj na trhu naznačuje, že zájem o konsolidaci úvěrů bude v nadcházejících letech nadále růst. Rostoucí finanční gramotnost Čechů, dostupnost digitálních nástrojů a standardizace procesů v celém odvětví vytvářejí prostředí, ve kterém je optimalizace závazků snazší než kdy dřív. Home Credit se v tomto prostředí chce i nadále profilovat jako spolehlivý a transparentní partner, který klientům pomáhá získat kontrolu nad jejich financemi,“ uzavírá Roman Kůgel.
Zdroj: Home Credit