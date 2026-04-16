Home Credit vyplatil podnikatelům v Česku a na Slovensku přes 1 mld. korun

Praha 16. dubna 2026 (PROTEXT) - Více než 1 miliarda korun vyplacená podnikatelům potvrzuje, že Home Credit trefil reálnou potřebu trhu a oslovil více než 7000 nových klientů. Flexibilní půjčka pro podnikatele oslovuje živnostníky i menší firmy, které hledají rychlé, plně online a administrativně jednoduché financování, které jim šetří čas, omezuje administrativu a pomáhá rychle reagovat na provozní potřeby i výkyvy cash flow.

Na celkovém objemu financování ve výši 1 miliardy korun se podílí 600 miliony korun Česko a 400 miliony korun Slovensko. Milníku firma dosáhla za 29 měsíců od spuštění produktu na trhu. Data zároveň ukazují, že nejde o jednorázový růst, ale o potvrzení správně přečtené poptávky na trhu. Podnikatelé hledali financování, které bude rychlé, plně online a přizpůsobené reálnému provozu. Za výsledkem stojí kombinace rychlosti, jednoduchosti a flexibility. Produkt od začátku cílí na podnikatele, kteří potřebují rychle reagovat na výkyvy v cash flow, pokrýt provozní náklady, uhradit faktury nebo vytvořit rezervu pro další fungování firmy.

„Ze začátku jsme testovali, zda máme produkt správně nastavený a upravovali ho podle signálů a potřeb našich klientů. Miliarda korun pro nás není jen obchodní milník. Je to důkaz, že jsme se trefili do reality menšího podnikání. V tomto segmentu často nerozhodují dlouhé investiční horizonty, ale schopnost rychle zaplatit materiál, pokrýt provoz nebo udržet tempo zakázky. A právě tam musí finanční produkt fungovat jednoduše, okamžitě a bez zbytečných překážek,“ říká Jaromír Formánek, vedoucí sekce Hotovostní úvěry pro podnikatele.

Vedle samotného objemu je důležitá i šíře využití produktu. Podle interních dat Home Creditu pomáhá Flexibilní půjčka pro podnikatele napříč obory, kde klienti potřebují rychle reagovat na provozní potřeby a sezónní výkyvy. Jak v Česku, tak na Slovensku jde zejména o stravovací služby, stavebnictví, opravy a údržbu motorových vozidel nebo kadeřnické a kosmetické služby. V Česku dnes většinu objemu tvoří OSVČ, zatímco na Slovensku je rozložení mezi OSVČ a menšími firmami vyrovnanější.

„U malých podnikatelů často nehraje roli jen cena peněz, ale hlavně čas. Když potřebují reagovat rychle, zdržení je může stát zakázku, zákazníka nebo marži. Úspěch našeho produktu podle mě ukazuje, že rychlost a jednoduchost dnes nejsou doplněk, ale klíčová součást hodnoty financování,“ doplňuje Jaromír Formánek.

Home Credit dnes u podnikatelského financování staví především na benefitech, které mají pro klienty přímý praktický dopad: kompletní online sjednání, schválení do 15 minut a vyplacení zpravidla ještě týž den, minimum administrativy, možnost flexibilní splátky podle aktuální situace v podnikání, možnost opakovaného čerpání a v neposlední řadě příznivá sazba začínající na 8,9 % p.a. či nejčastější sazba v portfoliu 9,9 % p.a.

Na úspěch Flexibilní půjčky pro podnikatele chce Home Credit navázat dalším rozšířením nabídky. V polovině roku plánuje spustit nový účelový úvěr zaměřený na investice a růst podnikání, vhodný například na vybavení firmy, nové stroje nebo rozšíření provozovny, s výší financování až do 2 milionů korun.

„Chování našich podnikajících klientů dlouhodobě analyzujeme a zároveň se jich přímo ptáme, co by ve financování potřebovali navíc nebo jinak. Z jejich odpovědí i dat jasně vidíme, že vedle provozního financování roste poptávka po řešeních, která podpoří investice a další růst podnikání. Novým produktem proto chceme pokrýt další konkrétní potřebu trhu, tedy pomoci podnikatelům financovat rozsáhlejší renovace a dovybavení firmy, nové stroje nebo třeba inovace kompletního IT vybavení,“ doplňuje Roman Kůgel, ředitel divize Produkty Home Creditu.

Zdroj: Home Credit

 

