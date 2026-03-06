Homesharing mění životy. Změna v podpoře pečujících rodin, která se děje napříč republikou

Homesharing je komunitní forma sdílené péče pro rodiny pečující o děti a mladé dospělé s intelektovým znevýhodněním. Stojí na jejich postupně budovaném přátelském vztahu dítěte s připraveným hostitelem. Model homesharingu přináší do Česka další pomocnou ruku ve chvílích, kdy řada pečujících zůstává bez širší podpory, čelí vyčerpání i sociální izolaci a jen obtížně slaďuje péči s prací či potřebami dalších dětí. Kapacity odlehčovacích služeb jsou navíc v mnoha regionech nedostatečné nebo obtížně dostupné. Pravidelný čas na odpočinek tak pro mnoho rodin zůstává spíše výjimkou než samozřejmostí.
V Česku už máme celou síť organizací věnující se homesharingu
Koncept homesharingu do ČR přišel z Irska, kde funguje už přes třicet let. Díky podpoře Nadačního fondu Abakus a úsilí organizací napříč republikou dnes homesharing u nás pomáhá více než stovce rodin. Jedním z klíčových principů homesharingu je, že v něm nikdo není sám. To platí nejen pro rodiny a hostitele, ale i pro organizace, které se rozhodnou homesharing zavádět. Proto vznikla Společnost pro homesharing, která propojuje regionální organizace realizující homesharing, šíří ověřenou praxi napříč Českou republikou a současně vytváří předpoklady pro systémové ukotvení homesharingu jako komunitní formy péče.
“S členskými organizacemi usilujeme o to, aby se homesharing stal běžně dostupnou, bezpečnou a respektovanou součástí systému podpory rodin v ČR. Chceme zvyšovat kvalitu života rodin, které dlouhodobě pečují o člena rodiny s intelektovým znevýhodněním, umožňovat jim odpočinek a úlevu v péči a zároveň vytvářet příležitosti pro přirozené začleňování dětí a mladých lidí do běžného života místní komunity,” uvádí Miroslava Červinková, předsedkyně Společnosti pro homesharing.
Homesharing není náhradou sociálních služeb, ale jejich cenným doplňkem. Hostitel není profesionál, ale člověk z komunity, který má chuť darovat svůj čas i prostor. Před zapojením prochází přípravou a po celou dobu má k dispozici podporu odborné organizace. Pro dítě to znamená nový svět mimo domov – nové podněty, jiné prostředí, další dospělou osobu, která ho přijímá takové, jaké je. Pro rodiče jsou to chvíle času, které může věnovat dalším členům rodiny či běžným povinnostem.
Co přináší homesharing těm, kteří ho žijí
Za statistikami a snahami o systémové změny stojí konkrétní rodiny, děti a hostitelé. Jejich zkušenosti ukazují, jak může několik hodin měsíčně změnit každodenní realitu pečujícího.
„Naše dcera Vesna potřebuje hodně pozornosti a péče – homesharing nám dává vzácnou možnost na chvíli vydechnout. Díky tomu máme prostor i pro sebe, což je v každodenním kolotoči péče naprosto neocenitelné.“ – Jana Bartoňová, pečující maminka
„Okamžitě jsem poznala, že si Kristýnka s hostitelkou sedly – bylo jasné, že to bude fungovat. Homesharing nám přinesl úlevu, novou energii a Kristýnce kamarádku, kterou si zamilovala.“ – Dagmar Pavlíková, pečující maminka
Pečující rodiče často popisují přicházejícího hostitele jako někoho „z říše snů“. Představují pro ně pravidelné chvíle dítěte s hostitelem a konkrétní a předvídatelnou úlevu. Dítě si postupně zvyká na jiné prostředí, učí se trávit čas mimo každodenní rutinu a komunikovat své potřeby s někým jiným, což je pro jeho budoucí schopnost adaptace na změny neocenitelná zkušenost.
“Mě ten příval její energie doslova nabíjí a vždy si ten krátký čas spolu užijeme. Na těch pár hodin se jí můžu přizpůsobit a její maminka má alespoň nějakou chvilku jen sama pro sebe.” – Martina Samuelová, hostitelka
„Není to služba, je to vztah – přirozený, přátelský, opravdový. Dětem nabízíme nový svět a sobě smysluplný čas, který obohacuje nás všechny.“ – Blanka Ježková, hostitelka
Propojujeme rodiny po celé republice, stále hledáme nové hostitele
Homesharing dnes funguje v řadě krajů České republiky. Pomoc se postupně rozšiřuje do dalších regionů, zájem pečujících rodin však dlouhodobě převyšuje počet dostupných hostitelů. I několik hodin týdně pomoci může být pro rodinu zásadní. Zájemci o roli hostitele i rodiny, které hledají podporu, najdou více informací na webu pro-homesharing.cz.
Členské organizace Společnosti pro homesharing najdete v těchto krajích:
? Královéhradecký kraj - Centrum Orion, z.s., https://centrum-orion.cz/homesharing/
? Liberecký a Ústecký kraj - LÍP A SPOLU, z.s., https://www.lipaspolu.cz/sluzby/homesharing/
? Pardubický kraj - Rodinné Integrační Centrum z.s., https://homesharing.ric.cz/
? Jihomoravský kraj - Slezská diakonie, Úsek Brno, https://sdbrno.cz/sluzby/homesharing/
? Olomoucký kraj - Zet-My, z.s., https://www.zet-my.cz/homesharing/
O Společnosti pro homesharing, z.s.
Společnost pro homesharing, z.s. vznikla 31. 10. 2024 jako zastřešující nezisková organizace zaměřená na rozvoj a zajištění kvality sdílené péče (homesharing) o děti a mladé lidi s intelektovým znevýhodněním v Česku. Spolek podporovaný Nadačním fondem Abakus navazuje na šestiletý vývoj homesharingu u nás, během něhož se tato forma podpory rozšířila do více krajů a zapojilo se do ní několik desítek rodin. Společnost propojuje regionální organizace realizující homesharing, šíří ověřenou praxi napříč Českou republikou a vytváří předpoklady pro systémové ukotvení homesharingu jako komunitní formy péče a podpory pečujících rodin.
O homesharingu
Homesharing (sdílená péče) nabízí jedinečnou formu komunitní podpory pro rodiny, které pečují o děti a mladé dospělé s intelektovým znevýhodněním. Jednoduše a přirozeně propojuje dvě rodiny, které se navzájem mohou obohatit. Nesupluje registrované sociální služby, ale příhodně na ně navazuje. Na jedné straně je dítě či mladý dospělý s intelektovým znevýhodněním a jeho nejbližší – rodiče, kteří si potřebují odpočinout. Na druhé straně je hostitel – člověk, který má čas, chuť a prostor sdílet ho s někým, kdo ho potřebuje.
Zdroj: Společnost pro homesharing, z.s.