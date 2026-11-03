Homesharing u Máchova jezera zve k hostitelství, které obohacuje život

Pro rodiny pečující o děti s autismem může být i několik hodin volného času vzácností. Homesharing jim nabízí možnost odpočinku prostřednictvím vyškolených dobrovolných hostitelů, kteří pravidelně tráví čas s jejich dětmi. Přestože zájem rodin o tuto formu podpory roste, dobrovolníků je stále nedostatek. Organizace LÍP A SPOLU proto na sobotu 7. listopadu připravuje v Hotelu Port u Máchova jezera společné setkání pečujících rodin, hostitelů a nových zájemců o hostitelství. Ukáže, že homesharing není pouze pomocí druhým, ale také příležitostí k osobnímu rozvoji, novým vztahům a smysluplnému trávení volného času.
Několik hodin, které mění život celé rodiny
Homesharing je komunitní forma sdílené péče, při níž vyškolený dobrovolný hostitel pravidelně tráví čas s dítětem s autismem či intelektovým znevýhodněním. Společně mohou podnikat výlety, hrát hry, tvořit, sportovat nebo se věnovat běžným každodenním činnostem. Dítě tak získává nové zkušenosti, vztahy a příležitosti k rozvoji, zatímco rodiče mají čas na odpočinek, své zájmy nebo další členy rodiny.
Pro rodiny, které žijí v nepřetržitém režimu péče, může i několik hodin takové podpory znamenat zásadní změnu. Homesharing přitom nestojí pouze na praktické pomoci, ale především na postupném budování vztahu založeného na důvěře, respektu a vzájemném porozumění.
Dobrovolnictví, které obohacuje i samotné hostitele
Homesharing přináší mnoho také lidem, kteří se rozhodnou stát dobrovolnými hostiteli. Nabízí jim možnost věnovat část svého volného času činnosti, která má konkrétní smysl a skutečný dopad na život jiné rodiny.
Hostitelé mohou zažívat radost ze společně strávených chvil, dobrý pocit z pomoci druhým i uspokojení z postupně budovaného vztahu s dítětem. Získávají nové životní zkušenosti, poznávají svět z jiné perspektivy a často objevují schopnosti, o kterých dříve nevěděli.
Společné aktivity přirozeně rozvíjejí kreativitu, trpělivost, empatii, schopnost naslouchat a přizpůsobovat se individuálním potřebám druhého člověka. Hostitelství může být také příležitostí vystoupit ze zaběhnutých stereotypů, poznat nové lidi a zažít situace, které obohacují osobní i pracovní život.
Důležitá je přitom vzájemnost. Hostitel dítěti nabízí svůj čas, pozornost a nové podněty, ale sám od něj může získávat radost, inspiraci, spontánnost a nový pohled na svět. Homesharing tak není jednostrannou službou, ale vztahem, ze kterého mohou čerpat všichni zúčastnění.
Na hostitelství nemusíte být odborníkem. Důležitá je chuť poznávat a pomáhat
Jednou z častých obav zájemců bývá přesvědčení, že pro hostitelství potřebují odborné vzdělání nebo předchozí zkušenost s autismem. Není tomu tak. Mnohem důležitější jsou otevřenost, spolehlivost, respekt k individualitě dítěte a ochota vytvářet dlouhodobý vztah.
Organizace LÍP A SPOLU proto věnuje každému zájemci o hostitelství velkou individuální péči. Zájemci mají prostor se nejprve nezávazně seznámit s principy homesharingu, ptát se na vše, co je zajímá, a společně s pracovníky organizace zvažovat, zda je tato forma dobrovolnictví právě pro ně vhodná.
Součástí přípravy je bezplatné odborné vzdělávání, během kterého budoucí hostitelé získávají informace o autismu, specifických potřebách dětí, komunikaci i praktických situacích, s nimiž se mohou při hostitelství setkat.
Příprava však není jen předáváním znalostí. Je také příležitostí lépe poznat sebe sama, své možnosti a očekávání. Organizace zájemce celým procesem provází, pomáhá jim připravit se na navázání vztahu s konkrétním dítětem a poskytuje jim odbornou podporu také v průběhu hostitelství.
Cílem je, aby se hostitelé cítili jistě, bezpečně a věděli, že na svou dobrovolnickou roli nejsou sami.
Setkání u Máchova jezera ukáže homesharing v praxi
Významnou součástí podpory hostitelů jsou také společná setkání, která vytvářejí prostor pro sdílení zkušeností, vzájemné poznávání a budování komunity.
Jedno z nich se uskuteční v sobotu 7. listopadu v Hotelu Port u Máchova jezera. Navazuje na dlouholetou tradici společných pobytů rodin a hostitelů, pro které se hotel stal oblíbeným místem setkávání.
Účastníci oceňují nejen příjemné prostředí, ale především mimořádně vstřícný přístup personálu k dětem s autismem a jejich specifickým potřebám. Respektování individuálních zvláštností, pochopení pro neobvyklé projevy chování a ochota přizpůsobit se potřebám rodin vytvářejí prostředí, v němž se děti i rodiče mohou cítit bezpečně a přijímaně.
Setkání propojí rodiny, které již své hostitele mají, s těmi, které na svého hostitele teprve čekají. Dobrovolníci budou moci sdílet své zkušenosti a vzájemně se inspirovat. Noví zájemci dostanou příležitost poznat homesharing prostřednictvím skutečných příběhů rodičů a hostitelů, nikoli pouze z informačních materiálů.
Právě osobní setkání mohou pomoci překonat počáteční nejistotu a ukázat, jak může hostitelství fungovat v každodenním životě. LÍP A SPOLU proto zve zájemce o dobrovolnictví také na podobné komunitní akce, kde mohou v přátelském prostředí poznat rodiny, zkušené hostitele i pracovníky organizace.
Listopadového setkání se zúčastní celý homesharingový tým LÍP A SPOLU. Pozvání obdržela také radní Libereckého kraje pro oblast sociálních věcí Bc. Anna Václavíková Provazníková.
Nové hostitele pomůže hledat také osvětová kampaň
Přestože zájem pečujících rodin o homesharing dlouhodobě roste, počet dobrovolníků zatím nestačí. Organizace LÍP A SPOLU proto hledá další cesty, jak tuto možnost pomoci představit veřejnosti.
Na listopadové setkání byli pozváni také zástupci regionálních rádií sdružených v RADIOHOUSE. Organizace s nimi připravuje roční osvětovou kampaň zaměřenou na získávání nových hostitelů.
Důležitou součástí kampaně mají být autentické příběhy rodin a dobrovolníků. Právě jejich zkušenosti mohou ukázat, že hostitelství není nedostupnou odbornou činností, ale smysluplnou podobou dobrovolnictví, do které se mohou zapojit lidé s různými životními zkušenostmi.
Homesharing se rozvíjí napříč Českou republikou
LÍP A SPOLU rozvíjí homesharing v rámci projektu „Homesharing pro Liberecký a Ústecký kraj“, který je podpořen Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus. Významnou roli v rozvoji této formy podpory hraje také spolupráce s Libereckým a Ústeckým krajem.
Organizace je zároveň jedním ze zakládajících členů Společnosti pro homesharing, která sdružuje šest z celkem dvanácti organizací zprostředkovávajících homesharing v České republice. Společným cílem je rozvíjet tuto formu podpory pečujících rodin, sdílet zkušenosti, posilovat spolupráci mezi jednotlivými organizacemi a pracovat na začlenění homesharingu do systému podpory pečujících rodin.
Homesharing tak není omezen pouze na Liberecký a Ústecký kraj. Zájemci o dobrovolné hostitelství z dalších částí České republiky se mohou obrátit na organizaci, která homesharing zprostředkovává v jejich regionu.
Staňte se hostitelem. Váš čas může změnit život celé rodiny
Nemusíte mít odborné vzdělání ani předchozí zkušenosti s autismem. Stačí ochota věnovat část svého času dítěti, poznávat jeho svět a postupně s ním budovat vztah.
LÍP A SPOLU nabízí zájemcům o hostitelství individuální přístup, bezplatnou odbornou přípravu, možnost účastnit se společných setkání i průběžnou podporu zkušeného týmu.
Několik hodin vašeho času může přinést odpočinek celé rodině, nové zážitky dítěti a vám samotným zkušenost, která obohatí váš život.
Více informací a kontakt pro média i zájemce o hostitelství
Ing. Radka Ondrušková
LÍP A SPOLU, z.s. - koordinátorka homesharingu
Telefon: +420 733 706 309
E-mail: radka.ondruskova@lipaspolu.cz
Zdroj: LÍP A SPOLU, z.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59901.