Honeywell Aerospace povede vývoj kompaktního kvantového magnetometru pro ESA

Spolupráce propojuje polovodičové optické kvantové senzory s technologiemi připravenými pro využití ve vesmíru. Cílem je vyvinout kompaktní systém pro vysoce přesná měření všech složek magnetického pole. To významně přispěje k výzkumu Země, geofyziky i monitorování kosmického prostoru. Přístroj podpoří cíle ESA v pozorování Země a vesmírném výzkumu. Umožní detailnější sledování magnetického pole Země a zároveň splní přísné požadavky na rozměry, hmotnost a spotřebu energie (SWaP) satelitů.
Projekt staví na technických zkušenostech společnosti Honeywell Aerospace a vývojové práci jejího centra v Brně. Využívá také technologii NV-diamantových senzorů společnosti Quantum Brilliance a pokročilý fyzikální výzkum Jagellonské univerzity. Očekává se mapování geomagnetického pole ve vyšším rozlišení než dosud, vyšší odolnost vůči radiaci při dlouhých misích, to vše v menším zařízení s nižší spotřebou energie.
"Kvantové senzory představují průlomovou technologii a jejich vývoj ve světě rychle nabírá na tempu," říká Jan Lukáš, technický vedoucí pro kvantové senzory ve společnosti Honeywell Aerospace. "S rostoucí globální konkurencí ve vývoji kvantových senzorů nám partnerství pomůže posunout vývoj této technologie zase o kus dál."
NV-diamantový senzor společnosti Quantum Brilliance nabízí kompaktní vektorové měření magnetického pole polovodičovou technologií v širokém dynamickém rozsahu. Krystalová struktura umožňuje přímou 3D rekonstrukci magnetického pole z jediného snímacího prvku. To zjednodušuje celý systém i nároky na jeho přesné nastavení. NV senzory pracují při pokojové teplotě a udržují si stabilní výkon i při proměnlivých podmínkách magnetického pole. Díky tomu jsou vhodné pro využití ve vesmíru, kde se kladou přísné požadavky na velikost, hmotnost a úsporný provoz.
"Spolupráce Honeywell Aerospace a Quantum Brilliance je důležitý krok k demonstraci kvantového senzoru, který je nenáročný z hlediska rozměrů, hmotnosti a spotřeby energie," říká John Liobe, technický ředitel European Quantum Sensing Programs ve společnosti Quantum Brilliance. "Projekt zároveň otevírá cestu ke škálovatelné výrobě, která může v budoucnu podpořit družicové uskupení pro výzkum Země i monitorování vesmírného prostoru."
Zdroj: Honeywell Aerospace