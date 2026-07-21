Honeywell Aerospace řeší z Brna projekt na evropský provoz letounů eVTOL a dronů

Konsorcium 12 partnerů, které vedou inženýři společnosti Honeywell Aerospace z Brna, sdružuje přední evropské poskytovatele letových navigačních služeb, letiště a technologické společnosti. Společnost Vertical Aerospace bude v projektu zajišťovat demonstrační lety pilotovaného letounu eVTOL, zatímco společnost Odys Aviation bude partnerem pro demonstrace dálkově řízeného nákladního dronu.
Rámec Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) pod názvem Innovative Air Mobility Agentury má vytvořit ekosystém pro bezpečný a integrovaný provoz pilotovaných letounů eVTOL a dálkově řízených dronů v Evropě a přiblížit tak jejich využívání v každodenním životě.
„Začlenění nových typů letadel do již dnes vytíženého vzdušného prostoru vyžaduje nové postupy, vyšší míru automatizace a nové způsoby řízení provozu,“ uvedla Jolana Dvorská, senior technická manažerka Honeywell Aerospace. „Otázkou již není, zda jsou tato letadla schopná létat a plnit své úkoly, ale jak zajistit jejich bezpečný hromadný provoz v existujícím evropském vzdušném prostoru.“
Projekt se zaměří na dvě oblasti: první se bude věnovat provozu letounů eVTOL s pilotem na palubě, druhá dálkově řízeným nákladním dronům. V obou případech proběhnou simulace a praktické demonstrace na několika místech v Evropě. Lety pilotovaných eVTOL společnosti Vertical Aerospace na jihu Španělska budou monitorovat letecké úřady a podporovat tak vznik důvěry v budoucí provoz těchto letadel. Simulace a demonstrace dálkově řízených nákladních dronů mají přispět tvorbě standardů a regulačních pravidel pro evropský provoz.
Mezi hlavní oblasti projektu VERTI-GO patří digitální plánování letů, správa vertiportů a míst pro nouzová přistání stejně jako využívání automatizace na podporu operátorů eVTOL a kontrolorů letového provozu. Klíčovou součástí projektu budou simulace a praktické demonstrace. Patřit mezi ně bude také demonstrační let prototypu eVTOL společnosti Vertical Aerospace mezi španělskými městy Málaga a Marbella, který by se měl uskutečnit v roce 2028.
Cestujícím tyto technologie mohou v budoucnu nabídnout rychlejší městskou i regionální dopravu prostřednictvím nových spojení mezi městy, letišti a okolními oblastmi a také plynulou dopravu ode dveří ke dveřím skrz budoucí síť vertiportů.
V oblasti dálkově řízené přepravy má projekt VERTI-GO prostřednictvím praktických demonstrací na vybraných evropských místech vytvořit podmínky pro provoz nákladních dronů v kategorii SAIL IV. Jde o evropskou regulační kategorii určenou pro složitější typy dálkově řízeného provozu.
„Rozvoj elektrifikovaného letectví vyžaduje víc než jen technologicky vyspělé letadlo. Nezbytný je celý ekosystém důvěryhodných partnerů, kteří společně vytvoří podmínky pro bezpečný a plynulý provoz ve stále komplexnějším vzdušném prostoru,“ uvedl Michael Cervenka, obchodní a strategický ředitel společnosti Vertical Aerospace. „Projekt VERTI-GO je evropskou obdobou amerického programu FAA eVTOL Integration Pilot Program. Propojuje průmysl, regulační orgány a poskytovatele letových navigačních služeb, aby společně vytvořili potřebný provozní rámec. Taková spolupráce je zásadní pro posílení důvěry v nové technologie a urychlení dalšího rozvoje celého odvětví.“
„Od samého začátku je naším cílem vyvíjet letadla, která odpovídají provozním požadavkům a regulačním standardům vznikajícím v celé Evropské unii. Projekt VERTI-GO představuje významný krok vpřed pro kompletní ekosystém pokročilé letecké mobility,“ uvedl James Dorris, zakladatel a generální ředitel společnosti Odys Aviation. „Jsme hrdí na to, že můžeme přispět k rozvoji bezpilotního provozu v kategorii SAIL-IV a ukázat, jak může náš hybridní bezpilotní letoun Laila proměnit zdravotnickou logistiku a zásobování offshore provozů v Evropské unii. Zároveň pomáháme vytvářet jasnou a bezpečnou cestu k plnému začlenění dronů do každodenního provozu.“
Mezi partnery projektu patří poskytovatelé technologií (Honeywell Aerospace a Frequentis), výrobci leteckých platforem (Vertical Aerospace a Odys Aviation), poskytovatelé letových navigačních služeb (Řízení letového provozu ČR, NATS a ENAIRE), výzkumné instituce ((ITG a CRIDA), provozovatel letiště a vertiportů (Aena), provozovatel elektrických letadel (Aeros Electric Airlines) a mezinárodní instituce EUROCONTROL.
Projekt SESAR je institucionalizované evropské partnerství spojující veřejný a soukromý sektor, spolufinancované Evropskou unií. Jeho cílem je prostřednictvím výzkumu a inovací urychlit vznik takzvaného Evropského digitálního nebe (Digital European Sky).
Více informací o projektu VERTI-GO je k dispozici na stránkách SESAR Joint Undertaking.
O společnosti Honeywell Aerospace
Honeywell Aerospace (Nasdaq: HONA) je nezávislá globální společnost působící v oblasti letectví, obrany a vesmírného průmyslu. Její klíčové technologie jsou využívány v komerčním letectví, obchodním letectví, obraně i vesmírných programech po celém světě. Tato integrovaná řešení přispívají k bezpečnějšímu, efektivnějšímu a spolehlivějšímu provozu. Společnost se sídlem ve Phoenixu v Arizoně zaměstnává přes 36.000 lidí a dodává svá řešení více než 10.000 zákazníkům po celém světě. Široké portfolio společnosti zahrnuje avioniku a navigační systémy, motory a pohonné i řídicí systémy letadel. Honeywell Aerospace staví na špičkovém technickém know-how a podporuje inovace, které přinášejí dlouhodobou hodnotu pro letecký, obranný a vesmírný průmysl. Pro vice informací navštivte www.honeywellaerospace.com nebo nás sledujte Honeywell Aerospace na platformě LinkedIn.
POZNÁMKA: Projekt získal finanční podporu z programu SESAR Joint Undertaking under the European Union's Horizon Europe research and innovation programme na základě grantové dohody č. 101287356.
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