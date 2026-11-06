Honeywell Aerospace využívá letecké technologie k chlazení AI datových center

S rostoucím výkonem umělé inteligence se zvyšují také požadavky na chlazení datových center. I krátký výpadek nebo kolísání teploty může snížit výkon grafických procesorů (GPU) a ohrozit cenné serverové vybavení. Modul TRM společnosti Honeywell Aerospace funguje jako tepelný zásobník, který pomáhá udržovat stabilní teplotu chladicí kapaliny. Zasahuje při výpadcích napájení, náhlých změnách výpočetního zatížení i kolísání výkonu chladicí soustavy. Podle analytické společnosti Omdia dnes využívá některou z forem kapalinového chlazení méně než polovina datových center. V příštích pěti letech se však očekává každoroční růst tohoto trhu o 20 %.
TRM modul lze jednoduše zapojit do existujícího chladicího systému. Instaluje se mezi jednotku pro distribuci chladicí kapaliny (CDU) a servery, nevyžaduje úpravu celého systému a je kompatibilní s jednotkami různých výrobců. Provozovatelé tak mohou technologii nasadit rychleji a bez nákladných konstrukčních změn.
Spolupráce se společností Equinix ukazuje, jak lze technologie společnosti Honeywell Aerospace původně vyvinuté pro letectví využít také v dalších odvětvích. Přestože letadla a AI datová centra fungují v odlišných podmínkách, obě oblasti potřebují přesné řízení teploty nezbytné pro ochranu klíčových systémů, udržení jejich výkonu a zajištění nepřetržitého provozu.
Modul TRM využívá speciální materiály s fázovou změnou, které dokážou ukládat a následně uvolňovat tepelnou energii. Díky tomu reaguje na změny teploty prakticky okamžitě. Pomáhá udržovat chlazení v provozu, předcházet poklesu výpočetního výkonu a snižovat riziko poškození zařízení, než na změnu zareaguje hlavní chladicí systém. TRM poskytuje až 7,6krát vyšší chladicí výkon než systém využívající chlazenou vodu. Teplotu v chladicím okruhu dokáže stabilizovat během několika sekund a lze ho rozšířit tak, aby vyrovnával teplotní výkyvy po dobu několika minut. Technologie tak pomáhá předcházet výkyvům teploty a snižuje riziko nedodržení smluvně garantované úrovně služeb. Zároveň vytváří větší bezpečnostní rezervu pro chlazení a umožňuje provoz chladicího systému při vyšších teplotách. Díky tomu mohou datová centra snížit spotřebu energie na chlazení a využít ji pro samotný výpočetní výkon.
„Jsme rádi, že jsme mohli se společností Honeywell Aerospace spolupracovat na vývoji a testování technologie Thermal Response Module,“ uvedl Pawel Wlodarczak, ředitel pro inovace společnosti Equinix. „Testování v našem inovačním centru v Ashburnu potvrdilo, že technologie dokáže zvládat rychlé změny nároků na chlazení grafických procesorů. Ve srovnání s akumulačními nádržemi přitom zabírá méně místa. S dalším rozvojem umělé inteligence budou podobné inovace stále důležitější pro řešení problémů s chlazením a infrastrukturou datových center.“
S rostoucím výkonem AI procesorů přecházejí provozovatelé datových center stále častěji na kapalinové chlazení, které odvádí teplo přímo od čipů. Modul TRM tyto systémy doplňuje o okamžitou chladicí rezervu. Ta pomáhá překlenout výpadky napájení, krátkodobé špičky ve výpočetním zatížení nebo kolísání výkonu chlazení. Servery tak mohou pokračovat v provozu bez ohrožení citlivých komponent.
„Umělá inteligence klade na chlazení datových center stále vyšší nároky, často nad rámec toho, na co byly původní systémy navrženy,“ uvedl Rich DeGraff, prezident a generální ředitel divize Control Systems společnosti Honeywell Aerospace. „Technologii materiálů s fázovou změnou jsme původně vyvinuli pro ochranu kritických systémů v letectví a obranném průmyslu. Nyní ji využíváme k řešení podobných problémů v AI infrastruktuře. Spolupráce se společností Equinix ukazuje, jak mohou osvědčené letecké technologie chránit důležité vybavení datových center, udržovat jeho výkon a snižovat riziko výpadků.“
Thermal Response Module společnosti Honeywell Aerospace kombinuje speciálně vyvinuté materiály s fázovou změnou, tepelné výměníky pro rychlé i dlouhodobější chlazení a senzory sledující množství uložené tepelné energie. Společně tyto technologie pomáhají stabilizovat teplotu a zvyšovat účinnost i spolehlivost chladicích jednotek, systémů distribuce chladicí kapaliny a dalších částí chladicí infrastruktury. Díky modulární konstrukci lze řešení přizpůsobit různě velkým provozům, od menších datových center na okraji sítě až po rozsáhlé AI clustery.
Zdroj: Honeywell Aerospace
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59958.