Honeywell Aerospace zvyšuje chladicí kapacitu stíhaček F-35 na 40 kilowattů

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  11:39
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Praha 13. listopadu 2026 (PROTEXT) - Společnost Honeywell Aerospace představila modernizaci systému řízení napájení a teploty (Power and Thermal Management System, PTMS) s chladicí kapacitou 40 kilowattů. Toto řešení s nízkým rizikem zvýší chladicí kapacitu stíhacích letounů F-35 o 25 %, zlepší spolehlivost systému a umožní jeho další rozvoj pro budoucí potřeby chlazení.

Se stále pokročilejším vybavením letounů F-35 – od senzorů přes palubní systémy až po výkonnější výpočetní techniku – rostou také požadavky na jejich chlazení. Upgrade systému PTMS společnosti Honeywell Aerospace s označením P40 zvýší chladicí kapacitu ze současných přibližně 32 na 40 kilowattů softwarovými aktualizacemi a úpravami systému kapalinového chlazení. Modernizace nevyžaduje žádné úpravy konstrukce letounu a lze ji provést současně s plánovanou modernizací jádra motoru. Provozovatelé tak mohou navýšit chladicí kapacitu během plánované údržby.

Provozovatelé potřebují zvýšit chladicí kapacitu a zlepšit provozní připravenost letounů v co nejkratším čase,“ uvedl Matt Milas, prezident divize Defense and Space společnosti Honeywell Aerospace. „Modernizace P40 splňuje oba požadavky. Vychází totiž z osvědčené architektury systému PTMS, který se využívá ve flotile F-35 po celém světě. Tento upgrade přináší výrazné navýšení chladicí kapacity v dohledné době a současně vytváří prostor pro další úpravy v souladu s budoucími požadavky na modernizaci letounů.“

Honeywell Aerospace plánuje technologii uvést do provozu v letech 2029 až 2030. Provozovatelé tak získají vyšší chladicí kapacitu o několik let dříve, než by bylo možné vyvinout, ověřit a nasadit zcela nový systém. Modernizace zároveň vytváří základ pro další navyšování chladicí kapacity. Umožňuje tak postupnou modernizaci a rozšiřování schopností letounů při zachování dosavadních investic v rámci programu F-35.

Prověřeno více než milionem letových hodin

Systém PTMS společnosti Honeywell Aerospace zajišťuje 14 funkcí zásadních pro plnění úkolů a bezpečnost letounu. Patří mezi ně pomocné a nouzové napájení, spouštění motoru, řízení palubního prostředí nebo regulace teploty. V rámci celosvětové flotily F-35 má tento systém za sebou již více než milion letových hodin.

Na výrobě komponentů systému PTMS se podílí také závod Honeywell Aerospace v Hlubočkách na Olomoucku. Díly z tohoto závodu jsou součástí stávajícího systému a počítá se s jejich využitím také v modernizované verzi P40.

Jednotka PTMS je úzce propojena s dalšími systémy letounu. Její kompletní nahrazení by proto vyžadovalo rozsáhlé konstrukční úpravy, certifikaci, integraci do letounu i postupný přechod celé flotily na nové řešení. Modernizace P40 místo toho rozšiřuje chladicí kapacitu v rámci současné architektury a omezuje tak technická a certifikační rizika i riziko zpoždění. Zároveň zachovává kompatibilitu s letouny v aktivním provozu.

Vyšší spolehlivost systému

Upgrade P40 má kromě zvýšení chladicího výkonu přispět také k vyšší spolehlivosti systému.

Na základě analýzy téměř milionu letových hodin flotily identifikovali společnosti Honeywell Aerospace a výrobce letounu hlavní příčiny případů, kdy během letu došlo k vypnutí systému. Nápravná opatření zahrnutá do modernizace P40 by měla četnost těchto událostí snížit přibližně o 30 %. Očekává se, že další opatření zaměřená na spolehlivost přispějí ke zlepšení fungování systému a současně sníží nároky na údržbu celé flotily.

Zachování stávající infrastruktury pro údržbu

Modernizace P40 umožňuje nadále využívat stávající infrastrukturu pro opravy, údržbu a technickou podporu letounů F-35. Ta zahrnuje kvalifikovaná servisní pracoviště, specializované vybavení i odborné znalosti a zkušenosti vybudované partnerskými zeměmi zapojenými do programu.

Díky využití současné architektury mohou provozovatelé zvýšit chladicí kapacitu bez nutnosti budovat novou servisní síť. Tím se snižují náklady spojené s přechodem na modernizovaný systém i riziko narušení provozu.

Praktická cesta i do budoucna

S pokračujícím růstem nároků na chlazení nabízí P40 možnost dalšího rozšiřování chladicí kapacity, a to v budoucnu až na 62 kilowattů i více. Provozovatelé tak mohou navyšovat chladicí kapacitu postupně a zároveň zachovat jednotnost systémového vybavení napříč flotilou. Díky tomu se mohou vyhnout vysokým nákladům, časovým prodlevám a technickým komplikacím, které by přinesla kompletní výměna systému hluboce integrovaného do konstrukce a provozu letounu.

 

Zdroj: Honeywell Aerospace

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60060.

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