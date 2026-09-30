Hongqi jde proti trendu. Luxusní SUV HS5 zlevňuje až o 210 900 Kč

Hongqi HS5 je větší z dvojice SUV v nabídce s konvenčním pohonem bez jakékoli elektrifikace či trakčních baterií. Pod kapotou však ukrývá výkonnější 2litrový přeplňovaný čtyřválec s výkonem až 180 kW a točivým momentem 380 Nm. Na rozdíl od mnoha konkurentů také nabídne pohon všech čtyř kol, jak se na skutečného zástupce této kategorie sluší.
Český importér výrazně zlevnil oba stupně výbavy. Základní HS5 Executive je nyní se slevou 195 900 Kč dostupné jen za 949 000 Kč s DPH.
Nechybí mu 8stupňová automatická převodovka s řazením pádly pod volantem, panoramatická střecha, bezklíčové odemykání a startování, 360° parkovací kamera, head-up displej či dvojice 12,3 palcových displejů – jeden pro řidiče s údaji o jízdě a druhý pro celou posádku, doplněný luxusním audiosystémem s 12 reproduktory.
O bezpečnost se pak starají výkonné LED světlomety s přisvěcováním do zatáček, asistent sjíždění z kopce, systém varování před čelní srážkou s automatickým brzděním či série předních, bočních a hlavových airbagů.
Kromě pohonu vyznává Hongqi HS5 klasické prvky také přímo v kabině. Zajímavostí jsou elektricky nastavitelná sedadla z pravé kůže Nappa a Alcantary či středový panel z pravého hliníku.
Myslelo se také na maximální komfort celé rodiny při dlouhých cestách. Sedadla vpředu i vzadu jsou vyhřívaná a v případě řidiče a spolujezdce dokonce ventilovaná. Zadní řada pak nabízí nastavitelný sklon opěradel, loketní opěrku s držákem na nápoje nebo samostatné výdechy klimatizace. Samozřejmostí je také bezdrátové nabíjení smartphonu, elektrické ovládání kufru a příjemné ambientní osvětlení s možností volby více barev.
Komu by to nestačilo, může si připlatit za výbavu Flagship, která je nyní zlevněná až o 210 900 Kč. Za finálních 1 049 900 Kč tak HS5 přinese také obklad palubní desky ze skutečného dřeva, akustická skla pro větší ticho v kabině a aktivní tlumiče CDC pro vyšší komfort jízdy.
Bonusem této verze je také adaptivní tempomat s funkcí automatického zastavení a rozjezdu v dopravních zácpách, přední řada sedadel s pamětí a automatické přepínání dálkových světel. Posádka vzadu s ní dostane speciální polštářky na opěrkách hlavy, které jsou v případě výbavy Executive vyhrazené pouze pro přední dvojici pasažérů.
Zdroj: Dongfeng Motor Slovensko a Česko
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59380.