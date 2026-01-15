HONOR představuje novou řadu smartphonů Magic8, slavnostní uvedení proběhlo v Praze

  16:57
Praha 15. ledna 2026 (PROTEXT) - Společnost HONOR, která se zaměřuje na výrobu chytrých zařízení s umělou inteligencí, oficiálně představila své nejnovější smartphony řady HONOR Magic8 v Praze. HONOR Magic8 Pro a Magic8 Lite přináší maximální spolehlivost a propojují pokročilou ochranu, certifikovanou odolnost a technologii baterie nové generace. V rámci oficiálního představení obou smartphonů, které se konalo 14. ledna v podvečer v Praze, se účastnici akce mohli sami přesvědčit, v čem oba telefony skutečně vynikají.

Občanská plovárna v Praze hostila slavnostní uvedení smartphonů HONOR Magic8 Pro a Magic8 Lite na český trh, během něhož se účastníci mohli blíže seznámit s prémiovými parametry obou smartphonů nejnovější řady Magic8. V rámci osmi interaktivních zón, které reprezentovaly výjimečnou odolnost smartphonu Magic8 Lite a preciznost fotoaparátu Magic8 Pro, se účastnici akce stali součástí různorodého světa interakce a přírodních živlů. Sami si mohli vyzkoušet mimořádnou odolnost Magic8 Lite proti poškrábání (speciálním testem kladivem a sešívačkou), proti mrazu (na smartphone zamrzlý v ledu si mohli sami zavolat) i vysokým teplotám a prachu (smartphone byl demonstrován na rozpáleném písku), dále odolnost proti vodě (na ponořeném smartphonu si mohli poslechnout hudbu a přesvědčili se o odolnosti telefonu ponořeného do vroucí vody) i pádu z výšky až 2,5 metru. U Magic8 Pro bylo možné otestovat jeho výjimečné funkce AI a mimořádně kvalitní fotoaparát.

HONOR Magic8 Pro je možné ode dneška zakoupit ve zlaté a černé barvě s pamětí 12 RAM+512 GB za cenu od 31.990 Kč. Do 1. března získají kupující tohoto smartphonu dva bonusy navíc zdarma – tablet HONOR Pad X9a a 12měsíční záruku HONOR Care+.

HONOR Magic8 Lite je možné ode dneška zakoupit v zelené, černé a hnědé barvě za cenu od 8990 Kč. Do 1. března získají kupující tohoto smartphonu zdarma dva bonusy navíc u vybraných obchodních partnerů – sluchátka HONOR CHOICE Earbuds S8 a šestiměsíční záruku HONOR Care+.

Ultra spolehlivý vlajkový model: HONOR Magic8 Pro

Špičkový model nové řady HONOR Magic8 Pro je vybaven procesorem Snapdragon® 8 Elite Gen 5 pro ultrarychlý výkon a efektivní využití energie při hraní her, multitaskingu nebo tvorbě obsahu. Jeho 6,71“ LTPO OLED displej podporuje adaptivní obnovovací frekvenci až 120 Hz, má špičkový jas dosahující až 6000 nitů pro vynikající viditelnost i za silného denního světla, dále nabízí 1,07 miliard barev a 100% široký barevný gamut DCI-P3 pro živý a přesný obraz.

Preciznost fotografování HONOR Magic8 Pro zajišťuje 200MP ultra noční teleobjektiv, 50MP ultra noční hlavní fotoaparát pořizuje jasné snímky s bohatými detaily v široké škále světelných podmínek a 50MP ultraširokoúhlý fotoaparát umožňuje uživatelům plynule přecházet od panoramatických krajin k detailním záběrům bez ztráty kvality. V přední části smartphonu je navíc 50MP fotoaparát spárovaný s 3D hloubkovým fotoaparátem, který zajišťuje přirozené selfie a bezpečné a přesné rozpoznávání obličeje. Díky inteligentním nástrojům pro úpravy, jako jsou AI Upscale, AI Outpainting, AI Eraser, AI Cutout nebo AI Color mohou uživatelé vylepšovat a kreativně přetvářet své fotografie přímo na telefonu Náročné každodenní používání nepřekvapí HONOR Magic8 Pro díky 6270 mAh křemíkovo-uhlíkové baterii, spárované s 100W kabelovým a 80W bezdrátovým nabíjením HONOR SuperCharge. HONOR Magic8 Pro je maximálně spolehlivý díky odolnosti proti vodě a prachu podle norem IP68, IP69 a IP69K v kontrolovaných laboratorních podmínkách.

HONOR Magic8 Lite kombinuje bezkonkurenční odolnost s třídenní výdrží baterie

HONOR Magic8 Lite přináší do střední třídy smartphonů spolehlivost a výkon inspirovaný vlajkovými modely a kombinuje tenký a lehký design s perfektní ochranou pro každodenní použití. Je vybaven speciální technologií odolnou proti nárazům a novým ultra odolným tvrzeným sklem, které jako první získalo certifikaci SGS Triple Resistant Premium Performance a dále nabízí prémiovou pětihvězdičkovou certifikaci SGS. Díky všestranné odolnosti proti pádům, vodě a prachu a podpoře IP68 a IP69K odolá pádům z výšky až 2,5 metru na některé povrchy a zvládá náročné podmínky např. stříkající vodu, oplachování nebo vodní trysky. Špičkovou spolehlivost zajišťuje 7500 mAh křemíkovo-uhlíková baterie, která vydrží až tři dny používání na jedno nabití. Vícebodové monitorování teploty pomáhá telefonu spolehlivě fungovat v podmínkách od -30 °C do 55 °C, zatímco režim Ultra Power Saving Mode umožňuje vyřídit až 60 minut hovorů při pouhých 2 % zbývající kapacity baterie.

HONOR Magic8 Lite má 6,79“ OLED displej s 1,07 miliardou barev a ultra vysokým rozlišením 1,5K. je vybaven procesorem Snapdragon 6 Gen 4 a s řadou pokročilých AI funkcí pro fotografování, překlady, poznámky a inteligentní interakci je spolehlivým a chytrým společníkem pro každý den.

