HONOR představuje nový extra odolný model HONOR Magic8 Lite

Praha 20. ledna 2026 (PROTEXT) - Revoluce ve střední třídě smartphonů díky špičkové odolnosti a bezkonkurenční výdrži baterie

Globální společnost HONOR, která se zaměřuje na vývoj ekosystému zařízení s umělou inteligencí, uvádí na český trh dlouho očekávaný model HONOR Magic8 Lite. HONOR Magic8 Lite stanovuje nový standard nejvýkonnějšího smartphonu střední třídy aktuálně dostupného trhu a přináší kombinaci špičkové odolnosti, robustní baterie s kapacitou 7500 mAh a úžasné fotografické schopnosti. Díky lehké konstrukci a vylepšenému výkonu je HONOR Magic8 Lite optimální volbou pro uživatele, kteří touží po všestranném smartphonu střední třídy. Do 1. března získají kupující tohoto smartphonu zdarma dva bonusy navíc u vybraných obchodních partnerů – sluchátka HONOR CHOICE Earbuds S8 a šestiměsíční záruku HONOR Care+.

Špičková odolnost s komplexní ochranou

V pozici nejodolnějšího smartphonu na trhu, se nejnovější model HONOR Magic8 Lite vyznačuje všestrannou odolností proti pádům, vodě a prachu a jako první v oboru získal certifikaci SGS Triple Resistant Premium Performance Certification[1]. Stejně jako předchozí generace nabízí i tento model prémiovou pětihvězdičkovou certifikaci spolehlivosti SGS[2] , která zaručuje ochranu před pádem z výšky až 2,5 metru[3] na některé povrchy. Kromě toho je tělo smartphonu vybaveno speciální technologií odolnou proti nárazům HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop a novým ultra odolným tvrzeným sklem, které chrání telefon před více než 10 typy nárazů o kamenný povrch, a dokonce i před střelbou ze vzduchové pistole.

HONOR Magic8 Lite je vybaven třívrstvou voděodolnou strukturou 2.0 a podporuje voděodolnost IP68 a IP69K[4]. Díky této špičkové voděodolnosti smartphone snadno zvládá komplexní ochranu proti vodě, včetně oplachování, stříkání, husté a špinavé vody, vody s vysokou teplotou (do 10 sekund), dynamické vody, a dokonce i vodního paprsku s ultra vysokým tlakem. Funkčnost smartphonu byla testována při ponoření do vody v hloubce 1,5 metru až po dobu 30 minut[5] , a potvrdila, že je Magic8 Lite spolehlivým společníkem v různých situacích. Díky funkcím AI Heavy Rain Touch a AI Glove Touch mohou uživatelé pohodlně používat telefon i v dešti nebo v rukavicích.

Špičková výdrž baterie s technologií SuperCharge

Díky ultravelké 7500mAh křemíkovo-uhlíkové baterii[6] přináší HONOR Magic8 Lite revoluci baterií mobilních telefonů a vstupuje do éry 8. Nabízí nejdelší výdrž a největší kapacitu baterie, jaké jsou dnes na trhu k dispozici. Díky vlastnímu algoritmu proti stárnutí má baterie tohoto smartphonu ultra dlouhou šestiletou životnost[7] . Výsledkem je, že uživatelé mohou používat telefon bez obav celé 3 dny a úplně se rozloučit s powerbankou. Testy prokázaly, že smartphone vydrží na jedno nabití až 49,1 hodin streamování hudby, 22,2 hodin přehrávání videí online, 15,7 hodin hraní her a 11,4 hodin videochatu[8]. Díky vícebodovému monitorování teploty funguje baterie spolehlivě při teplotách od -30 °C do 55 °C[9] , což jí umožňuje perfektně plnit svou funkci v různý náročných podmínkách. S režimem Ultra Power Saving Mode je navíc možné nepřetržitě telefonovat až 60 minut [10] při pouhých 2 % zbývající kapacity baterie, zatímco 66W kabelové nabíjení HONOR SuperCharge[11] může baterii rychle nabít pro delší používání.

Focení smartphonem s podporou umělé inteligence

HONOR Magic8 Lite je vybaven úžasným 108MP fotoaparátem s velkým snímačem 1/1,67”, který zachycuje snímky s výjimečnými detaily a vylepšeným jasem a nabízí uživatelům přesnost za denního světla i noční jemnost. Pro vylepšení fotografického zážitku je hlavní fotoaparát vybaven stabilizacemi obrazu OIS i EIS, které účinně redukují rozmazání a chvění pro ultračisté snímky. Díky funkci HONOR Connection podporuje Magic8 Lite přenos HD pohyblivých fotografií mezi systémy iOS, zatímco koláž pohyblivých fotografií v kvalitě 4K HD dodává snímkům větší pestrost a umožňuje naplno ukázat barevný životní styl. HONOR Magic8 Lite navíc integruje funkce AI fotografie, jako jsou AI Eraser, AI Cutout a AI Outpainting, které uživatelům pomáhají volně přizpůsobovat své snímky a zefektivnit úpravy fotografií na smartphonech. Zejména funkce AI Upscale a AI Remove Reflection mohou dále vylepšit kvalitu obrazu a oživit jakýkoliv vzácný okamžik.

Výjimečná technologie displeje pro maximální obrazový zážitek

HONOR Magic8 Lite je vybaven 6,79“ OLED displejem Eye-comfort[12] s 1,07 miliardou barev a ultra vysokým rozlišením 1,5K[13], který poskytuje živé barvy a dechberoucí detaily pro opravdu působivý zážitek ze sledování. Špičkové ultraúzké rámečky o tloušťce 1,3 mm posouvají vizuální hranice a nabízí 94,6% poměr displeje k tělu. Díky novým organickým světelným materiálům obohaceným o deuterium a vysoké obnovovací frekvenci 120 Hz[14] nabízí displej neuvěřitelně plynulý pohyb a vylepšenou odezvu pro plynulejší rozhraní. Kromě toho displej zajišťuje výjimečně ostrý a jasný zážitek ze sledování díky špičkovému jasu HDR 6000 nitů[15] . HONOR Magic8 Lite také zaručuje pohodlný zážitek ze sledování díky speciálním funkcím pro pohodlí očí, jako je bezrizikové stmívání PWM 3840 Hz[16], cirkadiánní noční displej, AI Defocus Display, dynamické stmívání a hardwarová úroveň nízkého modrého světla.

Vylepšený hardware pro vynikající výkon

Díky procesoru Snapdragon 6 Gen 4 nabízí HONOR Magic8 Lite uživatelům novou úroveň plynulosti systému a vyšší grafický výkon. Ve srovnání s předchozí generací se výkon GPU zlepšil o 29 % a CPU o 11 %[17]. Tento výkon doplňuje inovativní technologie RAM Turbo od HONOR, která efektivně poskytuje zážitek ekvivalentní 16 GB RAM (8 GB fyzické + 8 GB virtuální)[18]. Tímto je zajištěn plynulý výkon i po delším používání, což uživatelům umožňuje snadno provádět více úloh najednou a přepínat mezi aplikacemi. HONOR Magic8 Lite je navíc vybaven velkou interní pamětí až 512 GB, která poskytuje dostatek prostoru pro uchování vzácných vzpomínek za roky zpětně.

Barva, cena a dostupnost

HONOR Magic8 Lite je k dispozici ve třech atraktivních barvách: zelená, černá a hnědá. Smartphone lze v České republice zakoupit od 15. ledna za 8990 Kč.

Další informace najdete stránkách HONOR.

O společnosti HONOR

HONOR je přední globální společností, která rozvíjí ekosystém zařízení s umělou inteligencí. Jejím cílem je přinést revoluci v interakci mezi člověkem a zařízeními, která propojuje ekosystém umělé inteligence se všemi uživateli v éře agentické umělé inteligence i mimo ni. HONOR chce podporovat otevřenou spolupráci s dalšími partnery v oboru, aby se společně podíleli a vytvářeli ekosystém sdílených hodnot. Díky inovativnímu portfoliu produktů, který zahrnuje telefony s umělou inteligencí, počítače, tablety, přenosná zařízení a další produkty si HONOR klade za cíl posílit vnímání každého člověka a umožnit všem přijmout nový inteligentní svět.

 

[1] Tento telefon získal švýcarskou certifikaci SGS Triple Resistant Premium Performance, která splňuje technické specifikace spolehlivosti SGS. Jako přesný elektronický výrobek existuje i nadále riziko poškození, pokud telefon spadne. Je třeba být pozorný a zabraňovat pádům nebo nárazům.

[2] Tento telefon získal prémiovou pětihvězdičkovou švýcarskou certifikaci, která splňuje technické specifikace spolehlivosti SGS. Jako přesný elektronický výrobek existuje i nadále riziko poškození v případě pádu telefonu. Je třeba být pozorný a zabraňovat pádům nebo nárazům.

[3] Údaje z laboratoří HONOR.

[4] Telefon byl testován v kontrolovaných laboratorních podmínkách a dosahuje úrovně IP69K v souladu s normami ISO20653: 2023 a úrovně IP66, IP68 v souladu s normami IEC 60529 (mezinárodní). Odolnost proti stříkající vodě, vodě a prachu není trvale účinná a ochranná funkce se může snížit v důsledku každodenního opotřebení. Nepokoušejte se nabíjet mokrý telefon. Poškození tekutinou není kryto zárukou.

[5] Údaje z laboratoří HONOR.

[6] Baterie s jmenovitým výkonem 7330 mAh a typickou kapacitou 7500 mAh.

[7] Údaje pocházejí z laboratoří HONOR. Podle simulace každodenního chování uživatele (jedno úplné nabití a vybití denně) provedené laboratořemi HONOR bude mít baterie po 6 letech používání více než 80% kapacitu. Skutečné údaje se budou lišit v závislosti na různých scénářích, proto je nutné řídit se skutečným používáním.

[8] Údaje z laboratoří HONOR.

[9] Údaje z laboratoří HONOR. Při okolní teplotě 55 °C může HONOR Magic8 Lite normálně fungovat v pohotovostním režimu a podporuje používání funkcí volání, kontaktů a textových zpráv. Skutečná zkušenost se může lišit v závislosti na faktorech, jako je stárnutí zařízení, síťové prostředí, zvyky uživatelů a rozdíly v nárůstu teploty telefonu. Je třeba se řídit reálnou zkušeností.

[10] Údaje z laboratoří HONOR.

[11] Podporuje maximální kabelové nabíjení 66 W, je nutná 66W nabíječka a kabel HONOR. Skutečná rychlost nabíjení se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí a dalších faktorech.

[12] Díky zaobleným rohům je úhlopříčka displeje 6,79”, měřeno podle standardního obdélníku (skutečná zobrazitelná plocha je o něco menší).

[13] Rozlišení je měřeno jako standardní obdélník, takže efektivní počet pixelů je o něco menší.

[14] Displej podporuje maximální obnovovací frekvenci 120 Hz, která se může mírně lišit v závislosti na rozhraní aplikace a kvalitě hry. Je třeba se řídit reálnou zkušeností.

[15] Údaje o maximálním jasu 6000 nitů pocházejí z laboratoří HONOR a platí pouze v případě, že je odpovídající zdroj videa zobrazen na celé obrazovce.

[16] Obrazovka podporuje maximální vysokofrekvenční stmívání PWM 3840 Hz, které se uplatní v situacích s nízkým jasem. Je třeba se řídit reálnou zkušeností. Telefon není zdravotnický přístroj a nelze jej použít k léčbě.

[17] Údaje pocházejí z laboratoří HONOR.

[18] Prostřednictvím HONOR RAM Turbo bude část ROM přenesena do RAM a 8 GB RAM může odpovídat 16 GB úložného prostoru. Skutečný dostupný úložný prostor je nižší než tato hodnota z důvodu využití systému.

Zdroj: HONOR

 

PROTEXT

 

