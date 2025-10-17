HONOR uvádí na čínský trh vlajkovou řadu telefonů HONOR Magic8 s umělou inteligencí

Globální tvůrce ekosystému zařízení s umělou inteligencí HONOR dnes oznámil uvedení řady telefonů HONOR Magic8 na čínský trh. Řada, představená jako první AI smartphony se schopností vývoje, přichází s nejpokročilejší generací AI agenta YOYO, průlomovým fotoaparátem využívajícím AI a špičkovým výkonem. V čele stojí novinka HONOR Magic8 Pro s bohatou výbavou žhavých AI inovací, které jsou připraveny zcela změnit naše představy o používání vlajkových telefonů v éře umělé inteligence.
Vlajková inteligence: Chytřejší život s agentem YOYO
HONOR Magic8 Series je první řadou AI smartphonů se schopností vývoje (Self-Evolving AI Smartphone) od značky HONOR. Novinka stojí na třech hlavních pilířích: hardwarovém výkonu, interakci se systémem a ekosystému aplikací. AI agent z dílny HONOR se přitom může pochlubit schopností automatického provádění více než 3 000 scénářů[1]. To v praxi znamená, že agent YOYO dokáže podle kontextu sám provést celu řadu operací a efektivně tak uživatele osvobodit od opakovaných manuálních úkonů – ať už jde o rutinní každodenní úkoly (např. „Najdi všechny moje screenshoty a smaž ty rozmazané") nebo komplexní pracovní záležitosti (např. „Shrň pracovní výdaje za tento týden a pošli je e-mailem mému manažerovi").
Řada HONOR Magic8 má proto nově speciální AI tlačítko, které slouží k okamžité aktivaci asistenta YOYO pro pohodlnější a inteligentnější ovládání telefonu. Ve výchozím nastavení spustí dlouhé zmáčknutí tlačítka „YOYO Video Call", v němž YOYO okamžitě poskytuje informace o čemkoliv, na co telefon namíříte. Dvojitým zmáčknutím se okamžitě aktivuje spoušť fotoaparátu pro přímý přístup k fotografování. Kromě toho si mohou uživatelé AI tlačítko individuálně přenastavit tak, aby poskytovalo okamžitý přístup k vybraným funkcím pro ještě větší efektivitu. Funkce YOYO Memories pak buduje soukromou databázi osobních poznatků chráněnou end-to-end zabezpečením. Tato funkce bezpečně analyzuje osobní data, jako jsou fotografie, záznamy chatů a dokumenty, a prostřednictvím hlubokého sémantického porozumění interpretuje jejich význam.
Vlajkové fotografování: AI revoluce v kvalitě nočního teleobjektivu
Značka HONOR posouvá fotografování smartphony na novou úroveň díky nejnovějším vylepšením svého fotoaparátu AiMAGE s bezprecedentní ostrostí, stabilitou a kreativní kontrolou díky AI nové generace.
HONOR Magic8 Pro přináší dosud nejpokročilejší systém fotografování AI teleobjektivem v oboru, který zahrnuje 200MP ultra noční teleobjektiv[2] s velkým 1/1,4palcovým snímačem a širokou clonou f/2,6. Tato konfigurace výrazně zlepšuje snímání světla a poskytuje jasnější detaily i na velké vzdálenosti. Díky technologii AI vyrovnávání otřesů od značky HONOR mají uživatelé sedmkrát [3] větší šanci pořídit skvěle zaostřené snímky i bez stativu nebo stabilizátoru. Pomocí špičkového modelu adaptivní stabilizace AI dosahují telefony HONOR Magic8 Pro nejvyšší stability na trhu, odpovídající úrovni CIPA 5.5. Mohou se také pochlubit 4x vyšší přesností detekce otřesů a 1x vyšší dynamickou odezvou.
Další novinkou řady HONOR Magic8 je také první AI engine pro zpracování barev na trhu Magic Color. Díky pokročilým algoritmům hlubokého učení dokáže inteligentně extrahovat 16,77 milionů barevných odstínů. Prostřednictvím technologie kolaborativní migrace barev mezi zařízením a cloudem nabízí efektivní zaměření a zpracování barev jak pro úpravu celkového tónu, tak pro jemné lokální doladění, čímž zajišťuje vysokou kvalitu výstupu a plynulé náhledy v reálném čase. S Magic Color mohou uživatelé replikovat styl oblíbených filmů, tónovat obraz na profesionální kinematografické úrovni nebo vytvořit z jakéhokoli referenčního obrázku personalizované šablony a použít je přímo ve fotoaparátu nebo prostřednictvím funkce Magic Portal. Magic Color zjednodušuje proces barevného gradingu a umožňuje snadno dosáhnout profesionálních výsledků.
Výdrž a rychlost: Výkon pod taktovkou AI
Série HONOR Magic8 běží na mobilní platformě Snapdragon® 8 Elite Gen 5[4] a představila první technologii úpravy rozlišení a generování snímků pomocí heterogenních AI grafických a neuronových procesorů (GPU-NPU Heterogeneous AI super-resolution and frame-generation) v oboru, která má za úkol transformovat hraní her s nízkým rozlišením a nízkou frekvencí snímků na zážitky v mnohem vyšší kvalitě. Náročné hry s otevřeným světem tak mohou dosáhnout 120 fps při 1080p z původních 60 fps při 850p a nabízejí hráčský zážitek se skvělým rozlišením a ultra vysokou frekvencí snímků.
Energii tomuto výkonu dodává v telefonu HONOR Magic8 Pro baterie nové generace o kapacitě 7200 mAh[5], podporovaná třemi čipy pro správu napájení HONOR E2. Ty pomocí AI optimalizují napětí, regulaci teploty a dlouhodobou životnost baterie. Díky 120W kabelovému a 80W bezdrátovému nabíjení HONOR SuperCharge[6] nabízí HONOR Magic8 Pro jak celodenní výdrž baterie, tak bleskově rychlé dobíjení.
Vlajkový zážitek: Interakce bez chybičky
Řada HONOR Magic8 využívá otevřený ekosystém a díky špičkovému systému MagicOS 10 nabízí bezkonkurenční funkčnost napříč platformami a zařízeními. Zařízení umožňuje hladké propojení se systémy Android, HarmonyOS, iOS a Windows, takže uživatelé mohou snadno sdílet soubory, synchronizovat úkoly a udržovat kontinuitu mezi svými klíčovými elektronickými pomocníky.
Operační systém HONOR MagicOS 10 zavádí průsvitnou estetiku, která se vyznačuje lehkostí, přehledností a vzdušným dojmem. S tímto průsvitným designem se setkáváme u řady prvků, jako je uzamčená obrazovka, plocha, ikony a počasí. Systém navíc simuluje realistické světelné efekty pro zvýšení čitelnosti obsahu, dynamicky upravuje barvy tak, aby doplňovaly různé tapety a umožňuje uživatelům přizpůsobit úroveň průhlednosti pro optimální vizuální pohodlí.
Značka HONOR dále posílila odolnost telefonů díky certifikovaným standardům SGS pro 10násobnou odolnost proti pádům a ochranu IP68/69/69K[7], takže řada HONOR Magic8 vydrží i ty nejnáročnější podmínky. Společně tyto inovace ztělesňují vizi značky HONOR o vlajkových zařízeních, která vynikají nejen svými parametry, ale také pohodlím, které přinášejí do každodenního života.
Na závěr oficiálního představení společnost HONOR také přinesla první zmínky o vzrušujícím novém formátu HONOR ROBOT PHONE. Ten představuje významný krok ve strategii ze začátku letošního roku HONOR ALPHA PLAN, kterým se společnost blíží svému cíli stát se globálním lídrem v oblasti ekosystému zařízení s umělou inteligencí. Toto inovativní zařízení má hladce integrovat multimodální inteligenci na bázi AI, robotické funkce a pokročilou práci s obrazem na handheld zařízeních. HONOR ROBOT PHONE, představovaný jako nový druh zařízení s umělou inteligencí, má za cíl transformovat budoucí interakce a soužití člověka s technologiemi a definitivně usadit společnost HONOR na špičku v inovacích zařízení s umělou inteligencí.
Barevné varianty, ceny a dostupnost
Řada HONOR Magic8 je k dispozici v různých barevných provedeních včetně zlaté Sunrise Gold, modré Sky Cyan, klasické černé a bílé Glacier White. Od 15. října 2025 bude možné zařízení z řady HONOR Magic8 předobjednat v Číně, přičemž cena modelu HONOR Magic8 začíná na 4499 RMB a cena modelu HONOR Magic8 Pro začíná na 5699 RMB. Řada by se měla v rámci tohoto roku brzy ocitnout také na mezinárodním trhu.
Více se dozvíte v online obchodě HONOR na adrese www.honor.com.
[1] Zdrojem dat jsou laboratoře společnosti HONOR.
[2] 200MP jsou parametry pixelů fotoaparátu. Skutečné pixely se mohou lišit v závislosti na různých režimech fotoaparátu. Vycházejte z konkrétní situace.
[3] Zdrojem dat jsou laboratoře společnosti HONOR.
4 Qualcomm a Snapdragon jsou ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated registrované ve Spojených státech a dalších zemích.
[5] Typická kapacita baterie je 7200 mAh a jmenovitá kapacita baterie činí 7020 mAh. Zdrojem dat jsou laboratoře společnosti HONOR.
[6] Maximální podporovaný výkon kabelového nabíjení je 120 W s originální nabíječkou HONOR SuperCharge. S originální bezdrátovou nabíječkou HONOR SuperCharge je podporováno také bezdrátové nabíjení o výkonu 80 W. Skutečný nabíjecí příkon se inteligentně mění podle různých situací. Řiďte se prosím skutečnými zkušenostmi.
[7] Telefon není profesionálně vodotěsný. Je odolný proti polití, vodě a prachu při běžném používání. Byl testován v kontrolovaných laboratorních podmínkách a dosahuje úrovně IP68 a IP69 podle norem GB/T 4208-2017 (Čína) a úrovně IP69K podle norem IEC ISO 20653:2023. Odolnost proti polití, vodě a prachu není trvalá a ochranná funkce se může v důsledku běžného opotřebení snižovat.
