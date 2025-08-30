HONOR uvádí na trh Magic V5: Nekompromisně nejtenčí skládací telefon v západní Evropě

Společnost HONOR, světová jednička mezi ekosystémy zařízení s umělou inteligencí, dnes představila svou nejmodernější vlajkovou loď pro západní Evropu, která kombinuje ultratenký design, výkonné funkce umělé inteligence a možnost plynulého přechodu mezi zařízeními. V čele portfolia stojí HONOR Magic V5, skutečně nekompromisní skládací smartphone nové generace v ultratenkém, ultraodolném a ultra výkonném balení, ultralehký AI notebook HONOR MagicBook Art 14 2025 pro moderní profesionály a tvůrce a konečně výkonný lehký tablet HONOR MagicPad3 s AI funkcemi pro větší produktivitu i zábavu.
„Tyto novinky jsou pro nás významným milníkem na cestě posouvání hranic inovací pro smartphony, počítače a tablety. Společně vytváříme propojené portfolio inteligentních společníků, kteří osvobozují a rozšiřují potenciál každého z nás," uvedl generální ředitel společnosti HONOR James Li. „Díky úzké spolupráci s lídry v oboru, jako jsou Google, Qualcomm a Microsoft, jsme dokázali dokonale skloubit schopnosti umělé inteligence nové generace, ultratenký design a tradičně vynikající výkon zařízení HONOR. Kombinace všech těchto silných stránek přináší uživatelům po celém světě zcela nové možnosti rozvoje produktivity a kreativity v každodenním životě."
HONOR Magic V5: Nejtenčí skládací smartphone neslevuje v odolnosti, výkonu ani kvalitě fotografií
HONOR Magic V5 s ultratenkým profilem 8,8 mm[1] a lehkou konstrukcí o hmotnosti 217 g[2] (model Ivory White) nabízí výjimečnou praktičnost bez kompromisů. Jeho velká 5820mAh[3] křemíkovo-uhlíková baterie poskytuje působivou výdrž, zatímco certifikace IP58 a IP59[4], ochrana proti poškrábání NanoCrystal Shield a vnitřní displej vyztužený uhlíkovými vlákny zajišťují robustní odolnost pro každodenní použití.
HONOR Magic V5, vystavěný na mobilní platformě Snapdragon® 8 Elite[5], se může pochlubit AI fotografickým systémem Falcon Camera System, 64MP ultra citlivým periskopickým teleobjektivem, 50MP hlavním fotoaparátem a 50MP ultraširokoúhlým fotoaparátem[6]. Díky systému AI HONOR Image Engine podporuje pokročilé fotografické nástroje, jako je portrétní AI Enhanced Portrait, mimořádné přiblížení AI Super Zoom a detekce pohybu Motion Sensing Capture, které zajišťují výjimečnou kvalitu snímků za jakýchkoli podmínek.
Vnitřní displej o úhlopříčce 7,95 palce[7] a vnější displej o úhlopříčce 6,43 palce[8] podporují ovládání stylusem[9], zatímco režim Multi-Flex[10] umožňuje multitasking až se třemi aplikacemi současně. HONOR Magic V5 využívá operační systém MagicOS 9.0 s integrovanou umělou inteligencí Google Gemini, dostupnou pomocí rychlého dvojitého klepnutí, AI aplikací HONOR Notes nabízející přepis řeči a překlady v reálném čase a kreativními nástroji, jako jsou AI Image to Video a AI Cutout[11].
HONOR MagicBook Art 14 2025: Nová dimenze ultratenkých počítačů s umělou inteligencí
HONOR MagicBook Art 14 2025 váží přibližně 1 kg[12] při tloušťce kolem 1 cm[13] a díky 14,6palcovému[14] OLED displeji HONOR Eye Comfort Touch s 97% poměrem obrazovky k tělu[15] nabízí strhující vizuální prostředí pro práci i zábavu. Displej nabízí vysoké rozlišení 3,1K, omezení modrého světla a blikání s certifikací TÜV Rheinland a funkci dynamického stmívání, která chrání zrak při delším používání.
Plynulý výkon při náročném multitaskingu a kreativní práci zajišťuje grafická karta Intel® Arc™ 140T[16], 32 GB RAM a 1 TB úložiště. Systém prostorového zvuku HONOR Spatial Audio se šesti reproduktory[17] a třemi digitálními mikrofony zaručuje bohatý zvuk a jasný záznam hlasu pro schůzky a multimediální obsah, zatímco funkce Magnetic Camera[18] umožňuje flexibilní umístění pro optimální přenos videokonferencí. AI funkce Turbo X power tuning[19] pak slibuje působivý zvuk, optimalizovaný výkon a flexibilitu při videokonferencích. AI systém Cross-OS WorkStation[20] umožňuje při práci plynulý přechod mezi zařízeními, zatímco ochrana očí s certifikací TÜV Rheinland[21] se postará o zrakový komfort. Díky špičkovému provedení z hořčíku a titanu v sobě tento notebook spojuje odolnost a styl – ideální pro profesionály a tvůrce, kteří jsou stále v pohybu.
HONOR MagicPad3: Ultratenký tablet s AI pro vyšší produktivitu
HONOR MagicPad3 měří pouhých 5,79 mm[22] a váží 595 g[23], může se pochlubit 13,3palcovým[24] LCD displejem s obnovovací frekvencí 165 Hz[25], certifikací TÜV Rheinland pro nízké vyzařování modrého světla a bez blikání[26] a dynamickým stmíváním[27] pro zrakový komfort.
O chod tohoto tabletu se stará vysoce výkonný procesor[28] s 16 GB RAM a 512 GB úložištěm, doplněný velkou baterií s kapacitou 12 450 mAh[29] a 66W rychlým nabíjením[30] pro celodenní produktivitu. Systém osmi reproduktorů HONOR Spatial Audio[31] zajišťuje plastický zvuk v kinematografické kvalitě. Na podporu produktivity profesionálů i tvůrců z nejrůznějších oborů jsou tu AI nástroje, jako je AI Writing, AI Meeting a AI Handwriting[32]. Funkce pro práci na více zařízeních Cross-OS WorkStation[33] umožňuje rychlý a flexibilní přenos souborů mezi různými operačními systémy, což zajišťuje plynulou spolupráci a integraci do moderních hybridních pracovních prostředí.
Barevné varianty, ceny a dostupnost[34]
HONOR Magic V5 je k dostání v provedení slonovinová (Ivory), černá (Black), zlatavá (Dawn Gold) a rezavá (Reddish Brown), a to za cenu od 1 699,99 GBP (1 999 Kč). HONOR MagicBook Art 14 2025 je k dostání v provedení kávová (Mocha Brown), oblačná bílá (Sunrise White) a smaragdová (Emerald Green) za cenu od 1499,99 GBP (1699 Kč). HONOR MagicPad3 se dodává v šedém (Gray) a bílém (White) provedení za cenu od 599,99 GBP.
