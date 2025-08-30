HONOR uvádí na trh Magic V5: Nekompromisně nejtenčí skládací telefon v západní Evropě

Autor:
  15:19
Londýn 30. srpna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Značka HONOR rozšiřuje své portfolio AI vlajkových lodí o ultratenký notebook HONOR MagicBook Art 14 2025 a tablet HONOR MagicPad3 s funkcemi umělé inteligence

Společnost HONOR, světová jednička mezi ekosystémy zařízení s umělou inteligencí, dnes představila svou nejmodernější vlajkovou loď pro západní Evropu, která kombinuje ultratenký design, výkonné funkce umělé inteligence a možnost plynulého přechodu mezi zařízeními. V čele portfolia stojí HONOR Magic V5, skutečně nekompromisní skládací smartphone nové generace v ultratenkém, ultraodolném a ultra výkonném balení, ultralehký AI notebook HONOR MagicBook Art 14 2025 pro moderní profesionály a tvůrce a konečně výkonný lehký tablet HONOR MagicPad3 s AI funkcemi pro větší produktivitu i zábavu.

„Tyto novinky jsou pro nás významným milníkem na cestě posouvání hranic inovací pro smartphony, počítače a tablety. Společně vytváříme propojené portfolio inteligentních společníků, kteří osvobozují a rozšiřují potenciál každého z nás," uvedl generální ředitel společnosti HONOR James Li. „Díky úzké spolupráci s lídry v oboru, jako jsou Google, Qualcomm a Microsoft, jsme dokázali dokonale skloubit schopnosti umělé inteligence nové generace, ultratenký design a tradičně vynikající výkon zařízení HONOR. Kombinace všech těchto silných stránek přináší uživatelům po celém světě zcela nové možnosti rozvoje produktivity a kreativity v každodenním životě."

HONOR Magic V5: Nejtenčí skládací smartphone neslevuje v odolnosti, výkonu ani kvalitě fotografií

HONOR Magic V5 s ultratenkým profilem 8,8 mm[1] a lehkou konstrukcí o hmotnosti 217 g[2] (model Ivory White) nabízí výjimečnou praktičnost bez kompromisů. Jeho velká 5820mAh[3] křemíkovo-uhlíková baterie poskytuje působivou výdrž, zatímco certifikace IP58 a IP59[4], ochrana proti poškrábání NanoCrystal Shield a vnitřní displej vyztužený uhlíkovými vlákny zajišťují robustní odolnost pro každodenní použití.

HONOR Magic V5, vystavěný na mobilní platformě Snapdragon® 8 Elite[5], se může pochlubit AI fotografickým systémem Falcon Camera System, 64MP ultra citlivým periskopickým teleobjektivem, 50MP hlavním fotoaparátem a 50MP ultraširokoúhlým fotoaparátem[6]. Díky systému AI HONOR Image Engine podporuje pokročilé fotografické nástroje, jako je portrétní AI Enhanced Portrait, mimořádné přiblížení AI Super Zoom a detekce pohybu Motion Sensing Capture, které zajišťují výjimečnou kvalitu snímků za jakýchkoli podmínek.

Vnitřní displej o úhlopříčce 7,95 palce[7] a vnější displej o úhlopříčce 6,43 palce[8] podporují ovládání stylusem[9], zatímco režim Multi-Flex[10] umožňuje multitasking až se třemi aplikacemi současně. HONOR Magic V5 využívá operační systém MagicOS 9.0 s integrovanou umělou inteligencí Google Gemini, dostupnou pomocí rychlého dvojitého klepnutí, AI aplikací HONOR Notes nabízející přepis řeči a překlady v reálném čase a kreativními nástroji, jako jsou AI Image to Video a AI Cutout[11].

HONOR MagicBook Art 14 2025: Nová dimenze ultratenkých počítačů s umělou inteligencí

HONOR MagicBook Art 14 2025 váží přibližně 1 kg[12] při tloušťce kolem 1 cm[13] a díky 14,6palcovému[14] OLED displeji HONOR Eye Comfort Touch s 97% poměrem obrazovky k tělu[15] nabízí strhující vizuální prostředí pro práci i zábavu. Displej nabízí vysoké rozlišení 3,1K, omezení modrého světla a blikání s certifikací TÜV Rheinland a funkci dynamického stmívání, která chrání zrak při delším používání.

Plynulý výkon při náročném multitaskingu a kreativní práci zajišťuje grafická karta Intel® Arc™ 140T[16], 32 GB RAM a 1 TB úložiště. Systém prostorového zvuku HONOR Spatial Audio se šesti reproduktory[17] a třemi digitálními mikrofony zaručuje bohatý zvuk a jasný záznam hlasu pro schůzky a multimediální obsah, zatímco funkce Magnetic Camera[18] umožňuje flexibilní umístění pro optimální přenos videokonferencí. AI funkce Turbo X power tuning[19] pak slibuje působivý zvuk, optimalizovaný výkon a flexibilitu při videokonferencích. AI systém Cross-OS WorkStation[20] umožňuje při práci plynulý přechod mezi zařízeními, zatímco ochrana očí s certifikací TÜV Rheinland[21] se postará o zrakový komfort. Díky špičkovému provedení z hořčíku a titanu v sobě tento notebook spojuje odolnost a styl – ideální pro profesionály a tvůrce, kteří jsou stále v pohybu.

HONOR MagicPad3: Ultratenký tablet s AI pro vyšší produktivitu

HONOR MagicPad3 měří pouhých 5,79 mm[22] a váží 595 g[23], může se pochlubit 13,3palcovým[24] LCD displejem s obnovovací frekvencí 165 Hz[25], certifikací TÜV Rheinland pro nízké vyzařování modrého světla a bez blikání[26] a dynamickým stmíváním[27] pro zrakový komfort.

O chod tohoto tabletu se stará vysoce výkonný procesor[28] s 16 GB RAM a 512 GB úložištěm, doplněný velkou baterií s kapacitou 12 450 mAh[29] a 66W rychlým nabíjením[30] pro celodenní produktivitu. Systém osmi reproduktorů HONOR Spatial Audio[31] zajišťuje plastický zvuk v kinematografické kvalitě. Na podporu produktivity profesionálů i tvůrců z nejrůznějších oborů jsou tu AI nástroje, jako je AI Writing, AI Meeting a AI Handwriting[32]. Funkce pro práci na více zařízeních Cross-OS WorkStation[33] umožňuje rychlý a flexibilní přenos souborů mezi různými operačními systémy, což zajišťuje plynulou spolupráci a integraci do moderních hybridních pracovních prostředí.

Barevné varianty, ceny a dostupnost[34]

HONOR Magic V5 je k dostání v provedení slonovinová (Ivory), černá (Black), zlatavá (Dawn Gold) a rezavá (Reddish Brown), a to za cenu od 1 699,99 GBP (1 999 Kč). HONOR MagicBook Art 14 2025 je k dostání v provedení kávová (Mocha Brown), oblačná bílá (Sunrise White) a smaragdová (Emerald Green) za cenu od 1499,99 GBP (1699 Kč). HONOR MagicPad3 se dodává v šedém (Gray) a bílém (White) provedení za cenu od 599,99 GBP.

[1] Zdrojem dat jsou laboratoře společnosti HONOR. 8,88 mm je tloušťka modelu Ivory White ve složeném stavu. Celková tloušťka zařízení nezahrnuje vnitřní a vnější ochranné fólie obrazovky a vyvýšenou část fotoaparátu.

[2] Zdrojem dat jsou laboratoře společnosti HONOR. 217 g je hmotnost modelu Ivory White bez vnitřní ochranné fólie. Skutečná hmotnost se může lišit v závislosti na konfiguraci výrobku, výrobních procesech a metodách měření. Sledujte údaje o konkrétním produktu.

[3] Standardní kapacita baterie.

[4] Telefon není profesionálně vodotěsný. Je odolný proti polití, vodě a prachu při běžném používání. Byl testován v kontrolovaných laboratorních podmínkách a dosahuje úrovně IP58 a IP59 dle mezinárodních norem IEC 60529. Odolnost proti polití, vodě a prachu není trvalá a ochranná funkce se může v důsledku každodenního opotřebení snižovat.

[5] Snapdragon je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated.

[6] Specifikace fotoaparátu na základě interních výsledků testování společnosti HONOR.

[7] Měřeno jako standardní obdélník; skutečná zobrazitelná plocha je o něco menší.

[8] Měřeno jako standardní obdélník; skutečná zobrazitelná plocha je o něco menší.

[9] Stylus se prodává samostatně; kompatibilita se může na jednotlivých trzích lišit.

[10] Dostupnost funkce Multi-Flex Mode se může lišit v závislosti na aplikaci.

[11] Google, Android a Gemini jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Odpovědi ověřujte. Použití vyžaduje předplatné. Kompatibilita a dostupnost se mohou lišit. 18+.

[12] Zdrojem dat jsou laboratoře společnosti HONOR. Skutečná hmotnost se může lišit v závislosti na konfiguraci.

[13] Údaje z laboratoří HONOR; tloušťka nezahrnuje výšku podložky.

[14] Rozlišení měřeno jako standardní obdélník; skutečný počet pixelů je o něco menší.

[15] Zdrojem dat jsou laboratoře společnosti HONOR.

[16] Intel a Arc jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností.

[17] Zdrojem dat jsou laboratoře společnosti HONOR.

[18] Dostupnost funkce Magnetic Camera se může lišit podle trhu.

[19] Zdrojem dat jsou laboratoře společnosti HONOR.

[20] Dostupnost funkce pro jednotlivé trhy a zařízení se může lišit.

[21] Certifikace TÜV Rheinland na základě laboratorních testů společnosti HONOR; není určeno pro lékařské použití.

[22] Zdrojem dat jsou laboratoře společnosti HONOR.

[23] Zdrojem dat jsou laboratoře společnosti HONOR.

[24] Měřeno jako standardní obdélník; skutečná zobrazitelná plocha je o něco menší.

[25] Displej podporuje obnovovací frekvenci až 165 Hz (může se lišit podle aplikace a nastavení).

[26] Certifikace TÜV Rheinland na základě laboratorních testů společnosti HONOR; není určeno pro lékařské použití.

[27] Funkce dynamického stmívání upravuje jas obrazovky podle úrovně okolního osvětlení.

[28] Specifikace procesoru podle interních údajů společnosti HONOR.

[29] Obvyklá kapacita baterie.

[30] Funkce 66W HONOR SuperCharge vyžaduje kompatibilní nabíječku; skutečný výkon se může lišit.

[31] Zdrojem dat jsou laboratoře společnosti HONOR.

[32] Dostupnost funkcí AI pro jednotlivé jazyky a regiony se může lišit.

[33] Dostupnost funkcí se může lišit podle zařízení a operačního systému.

[34] Dostupnost barevných variant pro jednotlivé regiony se může lišit.

 

Zdroj: HONOR

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

HONOR uvádí na trh Magic V5: Nekompromisně nejtenčí skládací telefon v západní Evropě

30. srpna 2025  15:19

Asi 800 adoptivních rodičů přispěje brněnské zoo přes dva miliony korun ročně

Nová mláďata kapybary v brněnské zoologické zahradě viděla Lenka Ševčíková mezi prvními. Nebylo to náhodou, pravidelná návštěvnice se loni stala adoptivním...

30. srpna 2025  13:38,  aktualizováno  13:38

Na pražské vyhlídce Dobeška našli mrtvé tělo, policie zjišťuje okolnosti

K nálezu mrtvého těla na vyhlídce Dobeška vyjížděli v sobotu po poledni pražští policisté. Okolnosti úmrtí vyšetřují. Uvedl to policejní mluvčí Jan Daněk.

30. srpna 2025  15:12

Huawei uspořádala v Německu akci „Budoucnost herního salonu" a připravila tak půdu nové éře čínských her v Evropě

30. srpna 2025  15:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Páteční požár v rehabilitačním ústavu na Opavsku způsobil škody za 200.000 korun

Z rehabilitačního ústavu v Hrabyni na Opavsku se v pátek muselo kvůli požáru v jednom z bytů evakuovat 17 lidí. Jednoho imobilního pacienta policisté a hasiči...

30. srpna 2025  13:20,  aktualizováno  13:20

Společnost Blackview představila na veletrhu IFA 2025 řadu odolných produktů nové úrovně

30. srpna 2025  14:44

Vilu šlechtitelů brambor zruinovali nepřizpůsobiví. Oprava je v nedohlednu

Kdysi to bývala výstavní vila, v níž bylo velmi slušné bydlení. Dnes je to ruina, ke které aby se člověk bál přiblížit. Dům v Keřkově, místní části Přibyslavi, doplatil na rozpad zemědělského...

30. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Coventry reaguje na tvrzení společnosti Lapetus o ochraně obchodního tajemství

30. srpna 2025  14:22

Pavlova slabost pro rychlé vozy. Ve flanelce se přidal ke spanilé jízdě harleyů

Stovky motocyklů Harley-Davidson v sobotu projely Prahou, přidali se k nim i prezident Petr Pavel s manželkou Evou. V diskusi s pořadateli před publikem prezident zavzpomínal na svoje motorkářské...

30. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  13:59

V olomoucké zoo se narodily dvě samičky ohroženého daňka mezopotámského

V olomoucké zoo se narodily dvě samičky vzácného daňka mezopotámského, který patří mezi nejohroženější kopytníky na světě. Chovatelé mají z mláďat velkou...

30. srpna 2025  12:04,  aktualizováno  12:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Běh ve spodním prádle, svíčková v kelímku. Otrlý mladík rád testuje hranice

Zkrátka se rozhodl, že už bude v životě dělat jen to, co ho baví. Čtyřiadvacetiletý Vojtěch Toman se tak zbavil jediného pravidelného příjmu a v půlce letošního února začal pořádat zdarma akce v...

30. srpna 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

O život na zámcích nikdo nestojí. Město i stát je marně prodávají, ani snížení cen nepomáhá

Televize Nova v současnosti opakuje seriál Život na zámku z roku 1996. Jeho hrdinové měli s dědictvím v podobě aristokratického sídla jenom problémy. Zdá se, že o podobné starosti nestojí ani...

30. srpna 2025  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.