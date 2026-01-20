HONOR uvádí na trh Magic8 Pro v České republice: vlajkovou loď s AI fotoaparátem, která přináší novou dimenzi focení díky revolučnímu zobrazování s využitím umělé inteligence

Globální společnost HONOR, která se zaměřuje na vývoj ekosystému zařízení s umělou inteligencí, uvádí na český trh model HONOR Magic8 Pro, svůj nejnovější vlajkový model s umělou inteligencí, který přináší novou dimenzi focení mobilním telefonem díky zobrazování nové generace a řadě inteligentních funkcí. HONOR Magic8 Pro stanovuje nové standardy vlajkových modelů smartphonů a propojuje revoluční pokrok v oblasti zobrazování s umělou inteligencí s pokročilým výkonem a umělou inteligencí, která odpovídá potřebám uživatelů. Díky této silné kombinaci lze zachytit každý okamžik s profesionální přesností a maximální kreativitou. Zároveň tento smartphone poslouží jako intuitivní AI společník, který svým uživatelům skutečně rozumí. HONOR Magic8 Pro je v České republice možné zakoupit od 15. ledna v ceně od 31.990 Kč. Do 1. března získají kupující tohoto smartphonu dva bonusy navíc zdarma – tablet HONOR Pad X9a a 12měsíční záruku HONOR Care+.
"Je skvělé, že můžeme HONOR Magic8 Pro představit v České republice," řekl James Li, generální ředitel společnosti HONOR. “Tento smartphone je výsledkem významného posunu vpřed, a to nejen v oblasti mobilní fotografie, ale v celkovém zážitku ze smartphonu, který nabízí nespočet inovací v oblasti AI. Magic8 Pro hladce integruje revoluční AI technologie pro zpracování obrazu HONOR s pokročilou výpočetní optikou, což umožňuje zachytit profesionální ostrost, barvy a emoce v každém snímku. Naše vize sahá za hranice objektivu. Díky AI agentovi, který reflektuje potřeby uživatelů smartphonu Magic8 Pro, se smartphone stává intuitivním AI společníkem, který propojuje umění, inteligenci a hladkou interakci jako nikdy předtím.”
Špičková fotografie: Nová definice nočního teleobjektivu s AiMAGE
HONOR posouvá focení smartphonem na novou úroveň díky nejnovějším vylepšením svého systému fotoaparátu AiMAGE. Ten nabízí bezprecedentní ostrost, stabilitu a kreativní kontrolu díky umělé inteligenci nové generace.
HONOR Magic8 Pro představuje dosud nejpokročilejší systém AI teleobjektivu v oboru, který zahrnuje 200MP ultra noční teleobjektiv1 s velkým 1/1,4- palcovým snímačem, širokou clonou f/2,6, OIS a 3,7x optickým zoomem. Tato konfigurace výrazně zlepšuje světelnost a poskytuje jasnější detaily i na velké vzdálenosti. 50MP ultra noční hlavní fotoaparát (f/1,6, OIS) a 50MP ultra širokoúhlý fotoaparát (122°, 2,5 cm HD makro) dále rozšiřují kreativní možnosti a nabízejí živé a přesné tóny, přirozené vykreslení portrétů i působivé krajiny.
Díky adaptivnímu stabilizačnímu modelu AI od HONOR mají uživatelé sedmkrát větší šanci2 pořídit skvělé snímky se zoomem i bez stativu nebo gimbalu. Díky špičkovému adaptivnímu stabilizačnímu modelu AI dosahuje HONOR Magic8 Pro nejstabilnější CIPA 5,5 úrovně3 v oboru. Může se pochlubit čtyřnásobným zlepšením přesnosti detekce chvění a násobným zlepšením dynamické odezvy.
HONOR Magic8 Pro také představuje Magic Color, první barevný engine v oboru s podporou umělé inteligence. Díky pokročilým algoritmům hlubokého učení dokáže inteligentně extrahovat 16,77 milionů barev. Technologická spolupráce zařízení a cloudu při migraci barev zajišťuje efektivní sledování a zpracování barev u celkové tonality i lokálního jemného doladění. Přináší tak vysoce kvalitní výstup a plynulý náhled v reálném čase. S Magic Color mohou uživatelé vytvářet filmové styly, aplikovat profesionální filmové tóny nebo vytvořit personalizované šablony z jakéhokoli referenčního obrázku a použít je přímo ve fotoaparátu nebo prostřednictvím Magic Portal. Magic Color zjednodušuje proces gradace a umožňuje snadno dosáhnout profesionálních výsledků.
Kromě pořizování snímků umožňuje foto Agent AI4 ovládání jedním klepnutím nebo hlasem, včetně funkcí AI Eraser, AI Outpainting, AI Color a AI Cutout. To umožňuje přesné odstranění pozadí, vylepšení portrétů, umělecké úpravy a komplexní ovládání obrázků. K usnadnění pořízení spontánních okamžiků slouží AI Button, nové speciální tlačítko nezávislé na tlačítku napájení, které je ve výchozím nastavení nakonfigurováno tak, aby dvojitým stisknutím okamžitě spustilo fotoaparát, a to i z uzamčené obrazovky. Uživatelé si mohou přizpůsobit gesta pro přístup k HONOR AI, AI Settings Agent, AI Photos Agent5 a dalším funkcím podle svých potřeb.
Zlepšení inteligentního zážitku díky pokročilým funkcím AI
HONOR Magic8 Pro nabízí vyváženou kombinaci kreativity, uvažování a kontextového zpracování úkolů pomocí umělé inteligence.
HONOR AI, spuštěný lokálně na MagicOS 10, se zaměřuje na vnímání, porozumění kontextu a realizaci úkolů, a činí každou interakci intuitivnější a efektivnější. Inteligentně rozumí obsahu na displeji, interpretuje přirozené příkazy a rychle upravuje nastavení systému, aby pomohl uživatelům efektivně dokončit úkoly. Dlouhým stisknutím speciálního tlačítka AI mohou uživatelé přímo přistupovat k návrhům umělé inteligence na displeji6. Ty se dokážou přizpůsobit aktuální situaci a aktivují funkce jako AI Photos Agent7 , Summary a AI Deepfake Detection. Kromě toho AI Settings Agent zpracovává příkazy uživatelů, ať už psané nebo mluvené, aby pochopil sémantický záměr a odpověděl v textové i hlasové podobě. Magic Sidebar nabízí přístup k HONOR AI, Magic Portal a dalším funkcím jediným přejetím prstem a podržením, aniž by bylo nutné opustit aktuální aplikaci. Ochranu komunikace v reálném čase zajišťují funkce AI Deepfake Detection a AI Voice Cloning Detection8, které poskytují okamžitou ochranu proti podvodům s výměnou tváře a klonováním hlasu během hovorů a videochatů, což pomáhá zajistit autentičnost a bezpečnost každé konverzace.
HONOR Magic8 Pro je vybaven předinstalovanou aplikací Google Gemini9, která uživatelům umožňuje plynulou obrazovou, textovou i hlasovou interakci. Posouvá tak možnost vytvoření skutečně inteligentního AI asistenta – konverzačního, intuitivního a skutečně užitečného. Uživatelé mohou získat přístup k informacím a odpovědím v méně krocích díky funkcím jako Overlay a Screen Context. Kromě toho mohou zefektivnit úkoly a projekty pomocí pokročilých funkcí, jako jsou Nano Banana v Gemini, Veo 3 a Connected Apps. Gemini Live10 dále vylepšuje interakci prostřednictvím vizuálního porozumění v reálném čase a živého překladu, což mu umožňuje rozpoznávat orientační body, číst značky a okamžitě překládat nabídky nebo dokumenty a přináší tak efektivní propojení fyzické a digitální informace.
Výkon, výdrž a displej: výkon se snoubí s pohodlím
Mobilní platforma Snapdragon® 8 Elite Gen 511 , vybavená nejrychlejším mobilním systémem na čipu na světě, přináší významná vylepšení v oblasti výpočetního výkonu CPU, GPU a AI ve srovnání s předchozí generací. Výsledky měřítek dokazují špičkový výkon v oboru. HONOR Magic8 Pro představil první technologii v oboru GPU-NPU Heterogeneous AI super-resolution and frame-generation, která transformuje hraní her s nízkým rozlišením a nízkou snímkovou frekvencí na zážitky s vysokým rozlišením a vysokou snímkovou frekvencí. To umožňuje náročným titulům dosáhnout 120 fps při 1080p z původních 60 fps při 850p a přináší perfektní rozlišení i ultra vysokou snímkovou frekvenci.
Jeho 6 270 mAh12 křemíkovo-uhlíková baterie zajišťuje celodenní výdrž, zatímco 100W kabelové a 80W bezdrátové HONOR SuperCharge poskytují ultrarychlé a flexibilní dobíjení. 6,71“ LTPO OLED displej podporuje adaptivní obnovovací frekvenci 1–120Hz13 a dosahuje špičkového jasu HDR až 6000 nitů14 (globální špička dosahuje 1 800 nitů). Integrovaný displej Chip-Level AI Defocus, funkce dynamického stmívání a dále Circular Polarized Display 2.0 a Circadian Night Display spolupracují tak, aby napodobily přirozené podmínky sledování, podporované technologií stmívání 4320 Hz PWM Dimming15 pro pohodlí očí bez blikání.
MagicOS 1016 : Transparentní design a plynulá konektivita ekosystému
MagicOS 10 přináší lehký, transparentní vizuální styl, který působí vzdušně a je dobře čitelný na uzamčeném i domovském displeji, v ovládacím centru, oznamovacím centru, kontaktech, poznámkách a dalších aplikacích. Kromě vizuální stránky jsou interakce propojeny s jemnými světelnými efekty, zvuky a haptickými prvky. Tlačítka na klávesnici uzamčené obrazovky, v telefonním seznamu a ovládacím centru svítí v reakci na dotek, což přispívá k přirozenějšímu hmatovému vjemu.
Díky systému MagicOS 10 vylepšuje HONOR Magic8 Pro spolupráci mezi platformami pomocí vylepšené funkce HONOR Share, která umožňuje obousměrný přenos souborů mezi zařízeními s platformou Android, iOS17 , macOS a Windows. HONOR Magic8 Pro také nabízí nejkomplexnější funkci klonování zařízení mezi podobnými zařízeními a podporuje plynulý přechod z iPhone, včetně kontaktů, kalendářů, fotografií, poznámek a upomínek. Všechna data jsou zabezpečena v rámci systému HONOR Lifecycle Data Protection, který zajišťuje soukromí napříč zařízeními.
Barva, cena a dostupnost
HONOR Magic8 Pro je na českém trhu dostupný ve zlaté a černé barvě s pamětí 12 RAM+512 GB (v interním úložišti). Od 15. ledna lze HONOR Magic8 Pro zakoupit za cenu od 31 990 Kč.
Další informace najdete stránkách HONOR.
O společnosti HONOR
HONOR je přední globální společností, která rozvíjí ekosystém zařízení s umělou inteligencí. Jejím cílem je přinést revoluci v interakci mezi člověkem a zařízeními, která propojuje ekosystém umělé inteligence se všemi uživateli v éře agentické umělé inteligence i mimo ni. HONOR chce podporovat otevřenou spolupráci s dalšími partnery v oboru, aby se společně podíleli a vytvářeli ekosystém sdílených hodnot. Díky inovativnímu portfoliu produktů, který zahrnuje telefony s umělou inteligencí, počítače, tablety, přenosná zařízení a další produkty si HONOR klade za cíl posílit vnímání každého člověka a umožnit všem přijmout nový inteligentní svět.
[1] 200 MP a 50 MP jsou parametry pixelů fotoaparátu. Skutečné pixely fotografie se mohou lišit v závislosti na různých režimech fotoaparátu. Vycházejte ze skutečné situace.
[2] Údaje z laboratoří HONOR.
[3] Profesionální stabilizace CIPA 5.5 je založena na testovacím standardu CIPA a vztahuje se na 23mm ultra noční hlavní fotoaparát a 85mm ultra noční teleobjektiv.
[4] Některé funkce mohou být k dispozici prostřednictvím aktualizace OTA.
[5] Některé funkce mohou být dostupné prostřednictvím aktualizace OTA.
[6] Některé funkce mohou být k dispozici prostřednictvím aktualizace OTA.
[7] Některé funkce mohou být dostupné prostřednictvím aktualizace OTA.
[8] Některé funkce mohou být dostupné prostřednictvím aktualizace OTA.
[9] Zkontrolujte odpovědi. Kompatibilita a dostupnost se liší a vyžaduje nastavení 18+. Google a Gemini jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Mobilní aplikace Gemini je k dispozici na vybraných zařízeních, ve vybraných jazycích a zemích.
[10] Gemini Live je k dispozici pro osoby starší 18 let a ve vybraných zemích a jazycích, kompatibilní s určitými funkcemi a účty. Vyžaduje připojení k internetu. Zkontrolujte správnost odpovědí.
[11] Qualcomm a Snapdragon jsou ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated, registrované ve Spojených státech a dalších zemích.
[12] Údaje z laboratoře HONOR, jmenovitá kapacita baterie je 6090 mAh.
[13] Displej podporuje maximální obnovovací frekvenci 120 Hz, která se může mírně lišit v závislosti na rozhraní aplikace a kvalitě hry. Řiďte se reálnými zkušenostmi.
[14] Údaje z laboratoře HONOR.
[15] Údaje pocházejí z laboratoře HONOR. HONOR Magic8 Pro je vybaven technologií stmívání PWM 4320 Hz, kterou je třeba aktivovat ručně a která má účinek v podmínkách slabého osvětlení. Tento produkt není zdravotnickým zařízením a není určen k léčbě.
[16] Některé funkce mohou být k dispozici prostřednictvím aktualizace OTA.
[17] Některé funkce mohou být dostupné prostřednictvím aktualizace OTA.
