HONOR vyzývá k otevřené spolupráci v rámci nové vize ekosystému umělé inteligence a přicházejí nové příležitosti pro zařízení s AI

Autor:
  9:35
Barcelona (Španělsko) 4. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost HONOR uvádí do praxe svou strategii otevřeného ekosystému zařízení s AI prostřednictvím platformy AI Connect, která aspiruje na skutečně jednotné rozhraní.

Tato strategie znamená urychlenou transformaci společnosti HONOR z výrobce chytrých telefonů na přední světovou společnost v oblasti ekosystému zařízení s AI. Hlavním motorem je komplexně modernizovaná platforma HONOR AI Connect, která zpřístupňuje základní funkce umělé inteligence společnosti HONOR všem partnerům v ekosystému. Tento posun jde nad rámec pouhé konektivity a směřuje k hlubokému sdílení AI, jehož cílem je vytvořit pro uživatele osobní avatar v rámci rozsáhlého ekosystému zařízení různých značek.

Během panelové diskuse se k Fang Fei, prezidentce produktové divize společnosti HONOR, připojil Philippe Lucas, výkonný viceprezident pro partnerství, obsah a zařízení společnosti Orange Innovation, a společně vedli zasvěcený rozhovor o konvergenci umělé inteligence, zařízení a konektivity. Společnost HONOR se zaměřila na „boření zdí" a zdůraznila, že hodlá spolupracovat s partnery, jako je společnost Orange, na rozšíření do nových kategorií hardwaru včetně vzdělávání, chytré domácnosti, audio produktů, domácích zvířat a hraček.

Tuto vizi Fang Fei ilustrovala paralelou s evoluční historií a vysvětlila, že průmysl je na pokraji „kambrické exploze" v oblasti zařízení sumělou inteligencí. Poznamenala, že stejně jako původní kambrická exploze před miliony let vedla k náhlému rozmachu nesčetných nových forem života, bude svět záhy svědkem podobně rychlé a masivní diverzifikace nových inteligentních zařízení. V rámci tohoto vývoje bude umělá inteligence nabývat nových forem, od „ztělesněné umělé inteligence", jako je HONOR Robot Phone, až po specializované AI společníky, které HONOR zkoumá se svými partnery.

„Ve společnosti HONOR jsme přesvědčeni, že uzavřené platformy by měly být minulostí," řekla Fang Fei, prezidentka divize produktů společnosti HONOR. „Naše vize je prostá. Chceme spojit přístup zaměřený na člověka s technologií, abychom maximalizovali potenciál každého jednotlivce. Za tímto účelem vytváříme společníky na bázi AI, díky nimž jsou uživatelé kreativnější a propojenější."

Hlubší transformace se odehrává prostřednictvím vývoje našich základních distribuovaných technologií. V minulosti byla interakce člověka s počítačem omezena na jedinou obrazovku. Díky distribuovaným technologiím jsme dnes překonali fyzické hranice hardwaru.

Tento posun se projevuje ve dvou klíčových trendech: oddělování chytrého hardwaru, kdy se zařízení mění na specializované periferie pro konkrétní scénáře, a všudypřítomnost vstupních bodů umělé inteligence, která vytváří nová interakční paradigmata přizpůsobená reálnému světu.

Aby společnost HONOR dokázala tváří v tvář této výzvě vytvořit skutečně jednotný prožitek, realizuje svou strategii otevřeného ekosystému zařízení s umělou inteligencí prostřednictvím platformy AI Connect. V tomto novém světě je rozhraním agent umělé inteligence, tedy osobní digitální dvojče žijící napříč zařízeními uživatele. Díky otevřené platformě rozumí toto digitální dvojče záměrům uživatele v telefonu a přenáší je do připojeného auta, chytré domácnosti nebo servisního robota, což umožňuje bezproblémovou, inteligentní návaznost.

Tato nová generace zařízení opouští tradiční formáty. Ilustruje koncept rozšířené lidské inteligence (Augmented Human Intelligence, AHI) společnosti HONOR, který zařízení mění z pasivních nástrojů na proaktivní partnery. Ukázkovým příkladem je HONOR Robot Phone, průkopnické zařízení, které spojuje inovace chytrých telefonů s robotikou. Funguje jako osobní kameraman, který automaticky sleduje a nahrává video a umožňuje uživatelům být aktivní součástí svých zážitků.

Společnost HONOR představila 1. března na oficiální prezentační akci svůj nejnovější skládací smartphone s umělou inteligencí, ultratenký HONOR Magic V6, a také nejnovější generaci inovativních počítačů, tabletů a dalších zařízení. Světová média a účastníci veletrhu MWC mohou navštívit stánek společnosti HONOR v hale 3, aby se na vlastní oči seznámili s budoucností inteligentních zařízení, od telefonu Robot Phone až po nejnovější inovace v oblasti skládacích zařízení, tabletů a počítačů.

Další informace naleznete na adrese www.honor.com.

 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924555/Fang_Fei_President_Products_HONOR_expressed_views_convergence_AI_devices.jpg 

KONTAKT: Bitong Wu, wubitong@honor.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

K vážně zraněnému dvouletému dítěti letěl vrtulník. Policie zadržela podezřelého

Ubytovna, kde došlo k vážnému zranění malého dítěte. Nachází se v Drahomyšli na...

Kriminalisté vyšetřují násilný incident, při němž v úterý večer došlo na Lounsku k vážnému zranění dvouletého dítěte. Podle iDNES.cz nejprve policisté, kteří byli na místě jako první, a pak i...

4. března 2026  9:52,  aktualizováno  12:02

Už se to blíží. Čím potěšit ženu k MDŽ? Máme praktický přehled dárků a dalších tipů

Ilustrační snímek

Mezinárodní den žen je ideální příležitostí poděkovat ženám, které jsou pro nás důležité. Přinášíme deset tipů na dárky k MDŽ – od klasických květin až po originální zážitky. Dobrá zpráva je, že...

4. března 2026  12:01

Muzeum Komenského v Přerově chystá výstavu o historii československých hraček

ilustrační snímek

Jedinečný pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabídne prostřednictvím nové výstavy Muzeum Komenského v Přerově....

4. března 2026  10:18,  aktualizováno  10:18

Jak utopit dr. Mráčka. Divadlo láká na kultovní komedii i unikátní triky

Tvůrci slibují, že divadelní pojetí nabídne stejnou dávku humoru jako...

Horácké divadlo tentokrát vsadilo na zpracování legendární filmové komedie z vodnického prostředí s notoricky známým názvem Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Premiéru měla uplynulou...

4. března 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O2 vylepšilo tarify: přidává data, zrychluje a dává slevy na zařízení

4. března 2026  11:48

U Mikulova se střetlo osobní s nákladním autem, tah na Brno byl neprůjezdný

U Mikulova se stĹ™etlo osobnĂ­ s nĂˇkladnĂ­m autem, tah na Brno byl neprĹŻjezdnĂ˝

Dopravu na silnici I/52 u Mikulova na Břeclavsku dnes ráno zkomplikovala nehoda osobního a nákladního auta. Vozy se střetly čelně, jeden člověk se zranil, řekl...

4. března 2026  10:08,  aktualizováno  10:08

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

4. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:41

Lidi žijící u D1 trápí velký hluk a špatný signál. Změříme to na jaře, slíbilo ŘSD

D1 je od 19. prosince 2025 kompletní v celé své délce 371 kilometrů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) slíbilo obyvatelům přerovské části Dluhonice na jaro certifikované měření hluku z dálnice D1. Rázový hluk prověří už příští týden. Po otevření posledního úseku u...

4. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Než senior v Krnově spáchal sebevraždu, střílel do oken příbuznému

Policejní auta, ilustrační snímky.

Příčinou tragédie v Krnově z minulého týdne byly nejspíše rodinné vztahy. Jak policie nyní uvedla, senior tam střílel do oken domu, ve kterém žil jeho příbuzný. Následně obrátil zbraň proti sobě.

4. března 2026  11:22

Ocenění EY Podnikatel roku 2025 obdržel Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital SE

4. března 2026  11:04

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Nejrizikovější období. Oční alergie postihuje podle odhadů až 40 procent populace

Kromě slunce přináší aktuální období i problémy pro alergiky.

S příchodem jara začíná pro miliony lidí každoroční období potíží spojených s alergiemi. Oční alergie, odborně alergický zánět spojivek, podle odhadů postihuje 15–40 procent světové populace....

4. března 2026  10:57

Palladium Global Science Award 2026 zahajuje příjem přihlášek do soutěže o nové využití palladia

4. března 2026  10:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.