Horácká multifunkční aréna v Jihlavě dokončena. Projekt řídila DELTA Group CZ ve spolupráci s FETTERS Management

„U veřejných staveb této velikosti se dodržení rozpočtu i termínu zdá téměř nemožné. Přesto se to podařilo díky systematické koordinaci všech účastníků projektu," uvedl Josef Prokeš, manažer projektu a správce stavby z DELTA Group CZ. „Architekt přináší vizi, projektant ji rozpracuje do technického řešení, zhotovitel ji staví – a projektový manažer je kormidelník, který řídí tuhle loď bezpečně do přístavu," vysvětluje Prokeš.
Úspěch projektu stál na čtyřech pilířích:
- Architektonická vize – CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS
- Precizní realizace – GEMO a.s. jako generální dodavatel
- Systematická koordinace – DELTA Group CZ + FETTERS Management s.r.o. v roli správce stavby a technického dozoru
- Osvícený investor – Statutární město Jihlava
Projektový management v náročných podmínkách historického centra
DELTA Group CZ + FETTERS Management, která vzešla jako vítěz výběrového řízení na správce stavby, koordinovala všechny fáze výstavby včetně:
- koordinace mezi městem Jihlava, architektem, samostatnými dodavateli a generálním dodavatelem
- celkové vedení projektu a řízení kvality
- koordinace dodavatelů v těsném městském prostředí Jihlavy
- fázování montáží a zprovoznění technologií
- cost management a dohled nad dodržováním rozpočtu
„Výstavba byla po technické i logistické stránce mimořádně náročná. Staveniště v historickém centru vyžadovalo precizní koordinaci dopravy, montáží a zajištění bezpečnosti provozu v okolí," doplnil Josef Prokeš.
Technologicky nejmodernější aréna v České republice
Nová aréna nabízí řadu unikátních technologií a řešení: LED zobrazovač přímo pod ledovou plochou, který umožní promítat loga, vizuální efekty, animace i oslavy gólů.
Fanouškovské atrakce:
- 360° LED mantinely kolem celé ledové plochy
- 360° LED poprsník kolem celého ochozu ve 3.np
- Multimediální LED kostka nad ledem (6×6×5 m)
- Moderní ozvučení a osvětlení
- Kapacita až 7 450 diváků při koncertech, 5 750 při hokeji
Energetická efektivita:
Využití odpadového tepla a přebytků chladu z chlazení ledové plochy pro ohřev užitkové vody, podlahové vytápění a chlazení vnitřních prostor.
Technické parametry:
- 268 km kabelů
- 20,8 km chladicího potrubí
- 263 železobetonových pilotů
- 10 000 m3 betonu
- Projektovaná životnost 80 let
Více než jen sportovní hala
Horácká aréna byla navržena jako živé centrum města, prostor otevřený 16 hodin denně, 365 dní v roce:
- Ubytovací kapacity s 29 pokoji
- Fitness centrum a veřejná tělocvična
- Běžecký ovál na střeše s výhledem na město
- 11 gastro provozů včetně pivnice a kavárny s dětským koutkem
- Sportovní obchod a síň slávy HC Dukla Jihlava
„Přáli jsme si, aby Horácká aréna byla místem nejen pro sport a kulturu, ale také místem pro odpočinek, setkávání i aktivní trávení volného času, a to 16 hodin denně, 365 dní v roce. Věřím, že se nám tuto vizi podařilo naplnit a že novou arénu budou mít obyvatelé města i kraje rádi a budou na ni hrdí, a návštěvníci se do ní budou rádi vracet," komentoval projekt David Beke, radní města Jihlava, který na projekt za investora dohlížel.
Projektový management jako služba veřejnosti
Při výstavbě byla využívána digitální CDE platforma Dalux pro koordinaci všech účastníků projektu. To umožnilo:
- řídit změny a náklady v reálném čase
- zajistit maximální transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky
- efektivně koordinovat desítky dodavatelů a profesí
- předcházet konfliktům a zbytečným prodlevám
Partnerství a financování
Projekt byl realizován v partnerství Statutárního města Jihlava, Kraje Vysočina a Národní sportovní agentury. Architektonický návrh pochází od renomovaného studia CHYBIK + KRISTOF Architects, které zvítězilo v architektonické soutěži v roce 2019.
„Nyní, měsíc po otevření je možné konstatovat že Horácká aréna je důkazem, že veřejné stavby mohou být technologicky špičkové, architektonicky výrazné a zároveň efektivně řízené. V roli projektového manažera veřejné investice neseme zodpovědnost nejen před investorem, ale také před veřejností – a my jsme k této zodpovědnosti přistoupili naplno“, uzavřel za společnost DELTA Group CZ, Erik Štefanovič.
O společnosti DELTA Group CZ
DELTA Group CZ je součástí mezinárodní skupiny DELTA – architektonické a projekční kanceláře s více než 400 specialisty působícími v České republice, na Slovensku, v Rakousku a na Ukrajině. Společnost se zaměřuje na architektonické plánování, projektování, využívání moderních digitálních nástrojů včetně BIM a komplexní projektový management pozemních staveb. S portfoliem projektů v ročním objemu přes 5 miliard EUR poskytuje DELTA komplexní služby – od architektonických studií a role generálního projektanta přes správu stavby až po poradenství v oblasti udržitelnosti. Partnerský přístup, důraz na kvalitu a orientace na celý životní cyklus budov jsou základními pilíři práce skupiny ve veřejném i soukromém sektoru. www.delta-group.cz
Zdroj foto: DELTA Group CZ