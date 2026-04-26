Horizon Capital získává ocenění Real Deal Private Equity Awards 2026 v kategorii „Transakce roku ve střední a východní Evropě" za akvizici společností Datagroup-Volia a Lifecell

Kyjev (Ukrajina) 26. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Horizon Capital, přední soukromá investiční společnost v rozvíjejících se zemích Evropy s aktivy pod správou v hodnotě 1,8 miliardy dolarů s potěšením převzala ocenění Real Deals Private Equity Award 2026 v kategorii Transakce roku ve střední a východní Evropě za uzavření historické transakce v telekomunikačním sektoru zahrnující společnosti Datagroup-Volia a Lifecell. Ocenění za transakci roku ve střední a východní Evropě (Central and Eastern European Deal of the Year) přitom letos získala již podruhé.

Real Deals Private Equity Awards se za 25 let svého trvání stala nejprestižnější a nejlépe zavedenou cenou v evropském odvětví soukromého kapitálu. Každoročně shromáždí tisícovku vlivných osobností z oboru, aby společně ocenily správce fondů a poradce, kteří v uplynulých 12 měsících odvedli mimořádnou práci. Zaslané nominace hodnotí odborná porota složená ze špiček oboru a ocenění se udělují na základě zásluh, úspěchů a kvality návrhů.

Zakládající partnerka a generální ředitelka společnosti Horizon Capital Lenna Koszarnyová uvedla: „Ocenění Real Deals je poctou všem, kteří přispěli k úspěchu této transakce, včetně vedení a týmů společností Datagroup, Volia a Lifecell, našeho výjimečného generálního ředitele Mykhayla Shelemby, vizionáře v oblasti telekomunikací a technologií Xaviera Niela a týmu NJJ, transakčního týmu Horizon Capital vedeného partnerem Dmytrem Borodayem, stejně jako EBRD, IFC a Evropské komise, bez nichž by tato transakce nebyla možná. Tyto úspěchy také sdílíme s Ukrajinou na oslavu síly, odhodlání a odolnosti země a jejích obyvatel, jejichž elán, cílevědomost a podnikatelský duch umožňují dosahovat investičních výsledků světové úrovně i v těch nejnáročnějších podmínkách. A protože nás úspěch telecomové transakce DVL inspiroval k dalšímu rozvoji, spouštíme nový rekonstrukční fond Catalyst, jehož cílem je realizovat podobné transakce a přilákat na Ukrajinu miliardy – to vše ve spolupráci s mezinárodními strategickými partnery a globálními fondy, jejichž vstup na Ukrajinu chceme urychlit a přispět tak k obnově, modernizaci a oživení strategických sektorů země, včetně energetiky, digitální infrastruktury, stavebnictví a dalších."

Získané ocenění vyzdvihuje vedoucí úlohu a inovativnost společnosti Horizon Capital při strukturování a realizaci akvizice společnosti Datagroup-Volia-Lifecell (DVL Telecom) – jedné z největších ukrajinských transakcí v oblasti fúzí a akvizic za poslední desetiletí – konsorciem vedeným globálním telekomunikačním a technologickým podnikatelem Xavierem Nielem a jeho společností NJJ Holding, přičemž Horizon Capital vystupovala jako menšinový investor. Agentura Real Deals ocenila jak vizi a realizaci společnosti Horizon Capital při transformaci společnosti Datagroup, tak její vedoucí tým, který za pět let od převzetí provozní kontroly nad podnikem dosáhl 3,8násobného růstu tržeb a 4,8násobného růstu EBITDA (zisku před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací). Kromě toho je cena i uznáním za inovativní přístup společnosti k partnerství a strukturování kapitálu. Pro urychlení vstupu NJJ na ukrajinský trh uzavřel fond Horizon Capital Growth Fund II, L.P., spravovaný společností Horizon Capital, partnerství s NJJ, společně s NJJ reinvestoval část výnosů z prodeje do společnosti DVL Telecom a pro dokončení této transakce zajistil dluhové financování ve výši 435 milionů dolarů od Mezinárodní finanční korporace (IFC) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), podpořené Investičním rámcem pro Ukrajinu Evropské komise. Tato transakce představuje v kombinaci akviziční ceny a garantovaných kapitálových výdajů investici ve výši 1,5 miliardy dolarů na Ukrajině, a to navzdory probíhající válce, což svědčí o důvěře mezinárodních investorů v odolnost a bezpečnou budoucnost Ukrajiny.

Partner a člen investičního výboru fondu Catalyst Dmytro Boroday dodal: „Tato cena není jen vyznamenáním za další exit v oblasti soukromého kapitálu, ale za něco mnohem smysluplnějšího a významnějšího. Ocenění se zde dostává největší transakci uzavřené na Ukrajině za poslední desetiletí, realizované uprostřed plnohodnotné války – tedy něčemu, co nemá v moderní historii žádný skutečný precedens. Jsme hrdí na to, že jsme byli v této kategorii nominováni po boku skvělých private equity společností, jako jsou Invalda, MCI Capital a MidEuropa, které nás po léta inspirovaly a dosáhly v našem regionu vynikajících výsledků, a že si tuto prestižní cenu odvážíme domů do Kyjeva."

Horizon Capital je přední private equity společnost v rozvíjející se Evropě s AUM (aktivy pod správou) v hodnotě přes 1,8 miliardy dolarů od investorů s kapitálovou základnou přesahující 700 miliard dolarů. Investiční strategie společnosti se zaměřuje na podporu vizionářských podnikatelů, kteří vedou rychle rostoucí firmy na Ukrajině a v Moldavsku. Fondy spravované společností Horizon Capital investovaly do více než 200 společností, které zaměstnávají přes 56.000 lidí. Její nejnovější fond, Catalyst Fund, si klade za cíl dosáhnout cílového objemu 300 milionů eur (dosud bylo získáno více než 50 %), aby přilákal na Ukrajinu kapitál ve výši 3 miliard eur.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2964931/Horizon_Capital_Award.jpg 

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2342850/5724043/Horizon_Capital_logo.jpg 

Kontakt: akotsiubynska@horizoncapital.com.ua

