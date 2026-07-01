Horko loni zasáhlo 95 % Evropy. Mění, jak, kdy a jestli vůbec můžeme sportovat

Slunce láká, ale jen do určité teploty
Že slunečné dny vybízejí k aktivitě, platí jen do určité míry. „Podle studie Lancet Global Health zvyšuje každý měsíc s průměrnou teplotou nad 27,8 °C fyzickou neaktivitu celosvětově o zhruba 1,5 procentního bodu,“ vysvětluje Tomáš Odstrčil, analytik Evropy v datech. Méně pohybu přitom znamená více kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky 2. typu i dalších potíží. A když už v horku sportujeme, roste riziko úpalu a vyčerpání – maratony běžně provázejí titulky o kolabujících běžcích.
Vedra ruší i profesionální klání
Klima ale stále častěji zasahuje i do vrcholového sportu. Na Australian Open 2026 vedly teploty blížící se 40 °C k přesunu zápasů do hal. U Tour de France se mluví o nutnosti přesunout závod do chladnějšího měsíce. Maratony se odkládají, ruší nebo upravují – losangeleský letos nabídl běžcům možnost trať opustit už v 18. míli a přesto dostat medaili. Zimní sporty zase bojují s ubývajícím sněhem: olympiáda v Miláně a Cortině 2026 se z velké části konala na technickém sněhu.
„Sportovní areály se s vlnami veder vyrovnávají stále obtížněji. Dlouhodobě čelí nejen rostoucím nákladům na energie, ale také nedostatku prostředků na jejich modernizaci a adaptaci na měnící se klimatické podmínky,“ popisuje Jiří Uhlíř z České unie sportu. Technické adaptace jako umělý sníh ale nevyřeší samotnou příčinu. Pokud chceme předejít problémům, na které se adaptovat nelze, neobejde se to bez snižování emisí CO2.
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Zdroj: Evropa v datech