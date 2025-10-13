Horkovzdušná fritéza od Sencoru zvládne hlavní jídlo s přílohu i dvě jídla najednou

  8:05
Praha 13. října 2025 (PROTEXT) - Milujete křupavé hranolky, dozlatova usmažené kuře nebo domácí zeleninové chipsy, ale nechcete se vzdávat zdravého životního stylu? Moderní kuchyně se dnes už neobejde bez horkovzdušné fritézy. Je to jednoznačný MUST HAVE. Sencor přináší řešení, jak si vychutnat oblíbené pokrmy bez použití oleje, rychleji než v troubě a s minimem starostí i tuku navíc. S novinkou SFR 1250 se dvěma šuplíky navíc zvládnete hravě připravit hlavní jídlo s přílohou čí dvě jídla najednou a navíc pro celou rodinu.

Chcete mít hlavní jídlo a přílohu hotové najednou a hlavně zdravě? Sencor SFR 1250BK (doporučená cena 3 999 Kč) je dvoušuplíková horkovzdušná fritéza, která vám umožní připravit maso a přílohu ve stejný čas, aniž by se chutě mísily. Dva oddělené koše s kapacitou 2x 5,8 litru pojmou i větší porce, ideální pro větší domácnost nebo návštěvy.

Jídlo i příloha hotové ve stejnou chvíli

Elegantní štíhlé provedení se dvěma koši nad sebou je ideální volbou do menších kuchyní, jelikož šetří místo na lince, ale nabízí dostatek prostoru pro přípravu plnohodnotného jídla i pro vícečetnou rodinu. Díky funkci SyncFinish se obě části jídla dokončí přesně ve stejný okamžik a vy nemusíte nic hlídat ani přehazovat. Na barevném digitálním displeji snadno nastavíte teplotu v rozmezí 40–200 °C, čas až na 60 minut a vybírat můžete z 10 programů pro nejčastější typy jídel. Výsledek je křupavý, voňavý a hlavně bez přebytečného tuku. Moderní pomocník, který ví, že čas i zdraví jsou dnes to nejcennější.

Chutně, zdravě a bez oleje

Fritéza funguje zcela bez použití oleje, takže hotová jídla obsahují výrazně méně tuku než při klasickém smažení. Přitom si jídlo zachovává svou chuť, vůni i strukturu a vaše kuchyně zůstává čistá a bez mastnoty.

Koše mají speciální nepřilnavý povrch, díky kterému se na jejich stěnách nic nepřichytí ani nepřipeče. Žádné drhnutí, žádné namáčení přes noc – po použití stačí opláchnout horkou vodou a setřít utěrkou. Údržba je stejně snadná jako samotné vaření.

Značka SENCOR je synonymem pro spolehlivou spotřební elektroniku, která do každé domácnosti přináší nejen praktické spotřebiče, ale i chytré pomocníky, kteří překvapí svými schopnostmi a zpříjemní každodenní život. Všechny spotřebiče vynikají vyváženým poměrem mezi atraktivní cenou, kvalitou, moderními technologiemi a designem.

SENCOR je globálně rostoucí značkou, která působí v 60 zemích světa. Její historie sahá až do roku 1969, kdy byla založena v Japonsku. V devadesátých letech přešla pod evropské vedení a doma je v Praze, kde sídlí i vývojové centrum se špičkovými odborníky, kteří pracují na vývoji spotřebičů a jejich designu. www.sencor.cz

 

Zdroj: Sencor

 

 

