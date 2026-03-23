Horský resort na Dolní Moravě řídí provoz pomocí centrální automatizace

Nové wellness centrum je dosud největší samostatnou budovou v resortu Dolní Morava. Na ploše 7 400 m2 nabízí několik bazénů, rozsáhlý saunový svět i panoramatickou ohřívárnu s výhledem na horskou krajinu. Takto komplexní objekt zahrnuje desítky technologií, jejichž samostatné řízení by bylo v praxi velmi obtížné.
„Původně oddělené systémy, od vytápění a chlazení přes stínění až po ozvučení, byly propojeny do jednoho centrálně řízeného celku. Integrace technologií výrazně zjednodušila správu budovy a zároveň pomohla snížit investiční náklady projektu o miliony korun,“ říká Pavel Lískovec, ředitel společnosti Loxone pro Česko a další země východní Evropy.
Automatizace pomáhá optimalizovat také samotný provoz wellness. Systém například dokáže recyklovat teplo ze saun a využít ho pro ohřev vody v bazénech nebo pro podlahové vytápění. Nové wellness je vybaveno řadou moderních technologií, mezi něž patří i čerpadla Wilo, která zajišťují efektivní cirkulaci tepla a přispívají k úspornému provozu.
Jednodušší správa pro personál a příjemná atmosféra pro návštěvníky
Personál může z jednoho tabletu řídit vodní atrakce, světelné scény i hudbu podle aktuálního vytížení jednotlivých částí wellness. Díky centrálnímu řízení také odpadá nutnost používat desítky samostatných ovladačů. Světla, teplota vody, sauny i hudba tak fungují jako jeden koordinovaný celek. Pro návštěvníky to znamená stabilní a příjemné prostředí, pro provozovatele jednodušší správu a nižší provozní náklady. Součástí systému je také téměř 200 reproduktorů zajišťujících ambientní hudbu v celém objektu.
„Běžně by takto rozsáhlé audio řešení s téměř dvěma sty reproduktory znamenalo natahovat obrovské množství kabelů. My jsme ale díky inovativní integraci dokázali ušetřit zhruba 80 % veškeré kabeláže. Pro klienta to v praxi znamená nejen radikální snížení nákladů na samotnou instalaci, ale i špičkový zvuk ve 27 nezávislých zónách, který lze jednoduše ovládat z jedné aplikace,“ vysvětluje Filip Kubín, jednatel společnosti Evora Smart, která chytrou automatizaci Loxone v resortu navrhla i implementovala.
Automatizace optimalizuje spotřebu energie resortu srovnatelnou s menším městem
Provoz horského resortu je spojený s vysokou energetickou náročností. V zimě, zejména během zasněžování, může spotřeba energie dosáhnout až 120 MWh denně. To odpovídá spotřebě menšího města. Právě proto je pro provozovatele klíčové mít energetické toky pod kontrolou a předcházet provozním chybám. Automatizační systém dnes řídí technologie napříč celým areálem. Kromě sjezdovek a wellness také restaurace nebo bytový dům pro zaměstnance.
Pro restaurace jsou nastaveny dva jednoduché režimy ovládání – Provoz a Útlum. Ty lze snadno použít pro celý objekt a samozřejmě i více budov. Systém pak automaticky upraví osvětlení, vytápění i další funkce tak, aby byla spotřeba energie co nejefektivnější. V jedné z restaurací se díky tomu podařilo snížit provozní náklady až o 50 %.
Automatizace pomáhá také chránit zásoby potravin. „Největší přidanou hodnotu vidíme v ochraně našich zásob. V minulosti nás nečekaný výpadek proudu stál statisíce korun na zkažených potravinách. Dnes systém přes dveřní kontakty a teplotní senzory sleduje, zda jsou mrazáky správně zavřené a teploty stabilní. Pokud by nastal problém, okamžitě přijde upozornění na telefon, obsluha situaci zkontroluje a máme jistotu, že zásoby jsou v bezpečí po celou sezónu,“ vysvětluje Tomáš Kopa, ředitel správy majetku, Sněžník a.s.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=RgvzjM_H5G0
