Horský resort na Dolní Moravě řídí provoz pomocí centrální automatizace

Praha 23. března 2026 (PROTEXT) - Provoz horského resortu může mít spotřebu energie srovnatelnou s menším městem. Přesně tak je tomu i na Dolní Moravě, kde areál letos rozšířilo nové wellness centrum MELORI aqua & spa s investicí přesahující jednu miliardu korun. Řízení takto rozsáhlého komplexu, od bazénů a saun přes restaurace až po apartmánové domy pro zaměstnance, dnes zajišťuje centralizovaná automatizace. Ta pomohla už během výstavby snížit investiční náklady projektu o miliony korun.

Nové wellness centrum je dosud největší samostatnou budovou v resortu Dolní Morava. Na ploše 7 400 m2 nabízí několik bazénů, rozsáhlý saunový svět i panoramatickou ohřívárnu s výhledem na horskou krajinu. Takto komplexní objekt zahrnuje desítky technologií, jejichž samostatné řízení by bylo v praxi velmi obtížné.

„Původně oddělené systémy, od vytápění a chlazení přes stínění až po ozvučení, byly propojeny do jednoho centrálně řízeného celku. Integrace technologií výrazně zjednodušila správu budovy a zároveň pomohla snížit investiční náklady projektu o miliony korun,“ říká Pavel Lískovec, ředitel společnosti Loxone pro Česko a další země východní Evropy.

Automatizace pomáhá optimalizovat také samotný provoz wellness. Systém například dokáže recyklovat teplo ze saun a využít ho pro ohřev vody v bazénech nebo pro podlahové vytápění. Nové wellness je vybaveno řadou moderních technologií, mezi něž patří i čerpadla Wilo, která zajišťují efektivní cirkulaci tepla a přispívají k úspornému provozu.

Jednodušší správa pro personál a příjemná atmosféra pro návštěvníky

Personál může z jednoho tabletu řídit vodní atrakce, světelné scény i hudbu podle aktuálního vytížení jednotlivých částí wellness. Díky centrálnímu řízení také odpadá nutnost používat desítky samostatných ovladačů. Světla, teplota vody, sauny i hudba tak fungují jako jeden koordinovaný celek. Pro návštěvníky to znamená stabilní a příjemné prostředí, pro provozovatele jednodušší správu a nižší provozní náklady. Součástí systému je také téměř 200 reproduktorů zajišťujících ambientní hudbu v celém objektu.

„Běžně by takto rozsáhlé audio řešení s téměř dvěma sty reproduktory znamenalo natahovat obrovské množství kabelů. My jsme ale díky inovativní integraci dokázali ušetřit zhruba 80 % veškeré kabeláže. Pro klienta to v praxi znamená nejen radikální snížení nákladů na samotnou instalaci, ale i špičkový zvuk ve 27 nezávislých zónách, který lze jednoduše ovládat z jedné aplikace,“ vysvětluje Filip Kubín, jednatel společnosti Evora Smart, která chytrou automatizaci Loxone v resortu navrhla i implementovala.

Automatizace optimalizuje spotřebu energie resortu srovnatelnou s menším městem

Provoz horského resortu je spojený s vysokou energetickou náročností. V zimě, zejména během zasněžování, může spotřeba energie dosáhnout až 120 MWh denně. To odpovídá spotřebě menšího města. Právě proto je pro provozovatele klíčové mít energetické toky pod kontrolou a předcházet provozním chybám. Automatizační systém dnes řídí technologie napříč celým areálem. Kromě sjezdovek a wellness také restaurace nebo bytový dům pro zaměstnance.

Pro restaurace jsou nastaveny dva jednoduché režimy ovládání – Provoz a Útlum. Ty lze snadno použít pro celý objekt a samozřejmě i více budov. Systém pak automaticky upraví osvětlení, vytápění i další funkce tak, aby byla spotřeba energie co nejefektivnější. V jedné z restaurací se díky tomu podařilo snížit provozní náklady až o 50 %.

Automatizace pomáhá také chránit zásoby potravin. „Největší přidanou hodnotu vidíme v ochraně našich zásob. V minulosti nás nečekaný výpadek proudu stál statisíce korun na zkažených potravinách. Dnes systém přes dveřní kontakty a teplotní senzory sleduje, zda jsou mrazáky správně zavřené a teploty stabilní. Pokud by nastal problém, okamžitě přijde upozornění na telefon, obsluha situaci zkontroluje a máme jistotu, že zásoby jsou v bezpečí po celou sezónu,“ vysvětluje Tomáš Kopa, ředitel správy majetku, Sněžník a.s.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=RgvzjM_H5G0

 

Zdroj: Crest Communications, a.s.

 

 

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

130 let provozu tramvají v Libni.

vydáno 23. března 2026  14:21

V neděli proběhla na Palmovce velká sláva u příležitosti sto třicet let elektrické dráhy Praha - Libeň – Vysočany. Návštěvníky čekal bohatý kulturní program s výstavkou o historii této tramvajové...

vydáno 23. března 2026  14:20

Hard Ricovi navrhl žalobce za loupež a vydírání 6 let. Stydím se, řekl raper

Raper Hard Rico přichází k soudu. (23. března 2026)

U Krajského soudu v Ostravě vrcholí sledovaný případ se skupinou čtyř mužů a jedné ženy, kterou údajně vedl třiadvacetiletý Enrico Pešta, známý jako romský raper pod pseudonymem Hard Rico. Za loupež...

23. března 2026  9:12,  aktualizováno  14:17

KDU-ČSL v Plzeňském kraji podpoří na předsedu strany hejtmana Jana Grolicha

ilustrační snímek

KDU-ČSL v Plzeňském kraji podpoří na předsedu strany jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Shodli se na tom v pátek účastníci krajské konference v Plzni. ČTK...

23. března 2026  12:33,  aktualizováno  12:33

Před ústeckým soudem se hájí provozovatel solární elektrárny na Teplicku

ilustrační snímek

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes pokračoval výslechem svědků v hlavním líčení s firmou Talwin a její jednatelkou Monikou Hájkovou. Firma provozuje solární...

23. března 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Prahu tento týden čeká dopravní nápor. Krasobruslení, fotbal i půlmaraton omezí dopravu

25. ročník pražského půlmaratonu (5. dubna 2025)

Poslední březnový víkend se Praha promění ve sportovní epicentrum. Obří akce zamíchají i dopravou. Zítra začíná mistrovství světa v krasobruslení, ve čtvrtek zaplní fanoušci fotbalu okolí Edenu a v...

23. března 2026

Nový výběr Michelin 2026 pro Rakousko: 124 hvězd a 22 nově oceněných restaurací

23. března 2026

Město Chodov řeší zanedbané teplovody, opravy vyjdou na desítky milionů

Chodov převzal po mnoha letech soudních sporů do své správy tepelná zařízení od...

Zanedbaná údržba, absence důležitých součástí, závady a průsaky vody, havarijní stav některých částí. Tak popsal stav tepelných zařízení, které před několika dny na základě soudního rozhodnutí...

23. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Východní část pardubického nádraží dostává původní podobu. Otevře se v červnu

Polovina budovy hlavního nádraží v Pardubicích bude od června opět sloužit...

Polovina budovy hlavního nádraží v Pardubicích bude od června opět sloužit cestujícím. Správa železnic tam do té doby dokončí nákladnou modernizaci a přesune stavební práce do druhé části památkově...

23. března 2026  13:52

Rychlejší hojení a méně bolesti. S náhradou kyčelního kloubu nově pomáhá robot

Ortopedi v budějovické nemocnici nově provádí roboticky asistované náhrady...

Na novou metodu se připravovali několik měsíců, absolvovali stáž v Belgii a nyní už operace zvládají sami. Pro pacienty znamenají rychlejší hojení a méně bolesti. Nemocnice České Budějovice nově...

23. března 2026  13:52

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Oprava Divadla na Vinohradech přijde na miliardy, zakázku posvětili radní

Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je...

Kompletní rekonstrukci Divadla na Vinohradech chce Praha zadat společnosti GG AVERS Divadlo. V soutěži nabídla cenu 1,66 miliardy korun, zatímco předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 2,21...

23. března 2026  12:12,  aktualizováno  13:47

Majitelé slevili a za ubytovnu na Lounsku, kde zemřelo dítě, chtějí 27 mil. Kč

ilustrační snímek

Jednání o odkoupení ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde po incidentu zemřelo dítě, zatím skončila. Majitelé slevili z původních 30 milionů korun na 27...

23. března 2026  12:06,  aktualizováno  12:06

