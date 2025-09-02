Hospodářská komora Praha 13 převzala záštitu nad golfovým turnajem CFO Clubu

„Velmi si vážíme spolupráce s CFO Clubem, který má dlouhou tradici a silné renomé mezi finančními profesionály. Poskytnutím záštity chceme podpořit prestižní sportovní a společenskou událost a zároveň přispět k propojování podnikatelů nejen z Prahy 13 s významnými osobnostmi z oblasti financí,“ uvedl Simon Slanina, předseda představenstva hospodářské komory Prahy 13.
Golfový turnaj CFO Clubu je každoročně nejen sportovní akcí, ale i důležitým místem pro sdílení zkušeností a budování nových obchodních vztahů. Záštita Hospodářské komory Praha 13 podtrhuje význam této akce a přispívá k rozvoji spolupráce mezi podnikatelskou, finanční komunitou a státní správou.
Zdroj: Hospodářská komora Praha 13