Hospodářské vztahy Itálie a ČR byly tématem konference CAMIC v parlamentu v Římě

Praha 22. května 2026 (PROTEXT) - Česká republika a Itálie se mohly pyšnit pevnými obchodními a investičními vztahy s významným růstovým potenciálem pro obě země. To bylo poselstvím akce "Česká republika: strategický partner pro Itálii", která se tehdy konala v Poslanecké sněmovně italského parlamentu. Akci inicioval poslanec Nazario Pagano, předseda Výboru pro ústavní záležitosti a předseda Bilaterální sekce přátelství s Českou republikou. Konferenci organizovala Italsko-česká obchodní a průmyslová komora společně s Velvyslanectvím České republiky v Římě a Velvyslanectvím Itálie v Praze za podpory VÚB Banky, která je součástí skupiny Intesa Sanpaolo.

Na akci vystoupili italský místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Antonio Tajani a český místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Obě vlády tehdy pracovaly na bilaterálním akčním plánu k dalšímu posílení spolupráce. Na programu po písemném pozdravu místopředsedy italské Poslanecké sněmovny Giorgia Muleho byla vystoupení poslance Nazaria Pagana, předsedy skupiny meziparlamentního přátelství s Itálií v Parlamentu České republiky Vojtěcha Munzara, českého velvyslance v Římě J. E. Jana Kohouta, italského velvyslance v Praze J. E. Alessandro Gaudiana a předsedy Italsko-české obchodní a průmyslové komory Danila Manghiho.

Konference představila hlavní údaje týkající se hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi. Itálie patřila mezi šest nejvýznamnějších ekonomických partnerů České republiky s nárůstem objemu obchodu v tehdy posledních letech, jak uvedl Petr Havlík z Velvyslanectví České republiky v Římě ve svém příspěvku o bilaterálním obchodu. Giovanni Foresti, vedoucí oddělení Regional Research v Intesa Sanpaolo, představil vývoj přímých zahraničních investic mezi oběma zeměmi a italské průmyslové klastery, zatímco vrchní ředitel sekce EU a zahraničního obchodu českého Ministerstva průmyslu a obchodu David Müller představil strategická odvětví české ekonomiky.

Následovalo vystoupení Lanfranca Zucconiho, prezidenta S.A.B. Aerospace, která v České republice vybudovala významného hráče v kosmickém průmyslu, a vystoupili také zástupci hlavních českých investorů v Itálii - Jan Hamáček, Director of External Relations v Czechoslovak Group (obranný průmysl), Leonardo Ferrandino, President and Group CEO v Dr. Max Pharmacy Chain (lékárny), David Koláček, Group Chief Legal Officer a člen představenstva KKCG/Allwyn (loterie a hry), Silvana Jirotková, Director of SMR Development Department v New Energy Division ČEZu (energetika) a Peter Černák, CEO TTEP (energetika). "Byl jsem přesvědčen, že v tomto historickém okamžiku, kdy docházelo ke globální proměně průmyslových vztahů, mohlo spojení mezi Itálií a Českou republikou přinést mimořádně vzájemné příležitosti za tehdy posledních třicet let," prohlásil Danilo Manghi, předseda Italsko-české obchodní a průmyslové komory.

"Proto jsme i nadále systematicky podporovali rozvoj všech příležitostí ve prospěch nejen našich členů, ale celého italsko-českého systému. Naše skupina měla v České republice kořeny již více než sto let a působila zde více než třicet let,“ uvedla Paola Papanicolaou, vrchní ředitelka Divize zahraničních bank skupiny Intesa Sanpaolo. "Vztahy mezi Itálií a Českou republikou představovaly stabilní a dynamickou ekonomickou osu. Prostřednictvím VÚB Banky jsme pokračovali v posilování našeho nasazení a podporovali růst podniků a místních regionů v rámci mezinárodní strategie Intesa Sanpaolo, jejímž cílem bylo podporovat ekonomiky a podniky v různých zemích za využití přítomnosti na místních trzích a integrované evropské vize."

 

Zdroj: VÚB banka Praha

