Hotel OLM Nature Escape nabízí bydlení budoucnosti – jak nyní oficiálně potvrzuje průvodce Falstaff

Když OLM Nature Escape v prosinci 2023 otevíral své brány, průvodce Falstaff to vystihl přesně: „Od tohoto měsíce máte v Jižním Tyrolsku k dispozici bydlení budoucnosti.“ Zhruba o dva roky později přichází logické vyvrcholení: díky zvláštnímu ocenění v průvodci Falstaff Hotel Guide 2026 je tento eco-aparthotel oficiálně vyhlášen nejudržitelnějším a nejinovativnějším ubytovacím zařízením svého druhu v Jižním Tyrolsku.
Energetická spotřeba, která přesvědčí
Většina energie pochází ze střešních fotovoltaických panelů a geotermálního vrtu ze 100metrové hloubky. Konkrétně jde o geotermální pole o rozloze 15 000 m2 se 126 sondami, které poskytují topný výkon 870 kW, a dále je zde fotovoltaická elektrárna o rozloze 3000 m2 s 1500 panely a výkonem 645 kWp. Díky tomu se hotel pyšní CO2 neutralitou a energetickou třídou Klimahaus A při spotřebě pouhých 14 kWh/m2 ročně.
Fasáda budovy je obložena modřínovým dřevem z místních lesů, nábytek i bazén zhotovili zdejší řemeslníci a pitná voda pochází z vlastního pramene.
Součástí wellness zóny je přírodní koupací jezírko, 25metrový sportovní bazén plynule přecházející z interiéru do exteriéru a saunový svět – a to vše doplňují panoramatické výhledy na údolí Tauferer Ahrntal.
Za celkovým konceptem stojí Thomas Steiner, budovu navrhl architekt Andreas Gruber.
Inovace, která mění rytmus
Kruhový tvar budovy není pouze estetickým prvkem, ale také vyjádřením postoje: kruh symbolizuje nekonečný koloběh přírody. Z celoprosklených stěn se otevírají výhledy na štíty Dolomit, zatímco modřínové dřevo a minerální povrchy v interiéru vytvářejí hřejivý pocit tepla a harmonie. Celkem 33 apartmánů „myslí“ společně s vámi: osvětlení, vytápění i sauna se automaticky přepínají do úsporného režimu – a technologie tak zde slouží ochraně zdrojů, nikoli naopak. Namísto klasické polopenze si hosté každý den vybírají z těchto variant: v plně vybaveném apartmánu mohou vařit sami ze surovin z hotelového obchodu, koncept „dine around“ zve do regionálních restaurací a hotelová restaurace PRENN° servíruje vyhlášené kulinářské speciality. Možnost výběru zde není doplňkovou službou, ale základním principem.
V Rakousku získal stejné prestižní ocenění Biohotel Gralhof (www.gralhof.at) u jezera Weissensee. Srdečně blahopřejeme rodině Knallerových a jejich týmu!
Hotel OLM Nature Escape
Více informací na: www.olm.it