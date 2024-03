Hotel Petrovy Kameny - klenot pod vrcholem hory Praděd

Hotel Petrovy Kameny dnes poskytuje služby ve čtyřhvězdičkovém standardu. Jak ale ředitel hotelu doplňuje: "Stále je co zlepšovat. Například máme plány na panoramatickou saunu. No, posuďte sami: saunovat se s výhledem na hřebeny Hrubého Jeseníku a skalní útvar Petrovy kameny, to je něco, co jinde prostě nezažijete."

Výhledy a příroda v bezprostředním okolí hotelu, to je bezesporu hlavní lákadlo Hotelu Petrovy Kameny. Přímo u hotelu začínají upravované běžecké stopy, nejbližší vlek je vzdálen jen 180 metrů. Okolí hotelu je také rájem skialpinistů. Například projekt Zažij skialpy měl letos na hotelu zahajovací akci sezóny. "Bylo to tu naprosto dokonalé a všichni byli úplně unešeni komfortem, servisem i sněhovými podmínkami," říká Svatopluk Fořt, jeden z pořadatelů akce.

Ostatně sníh je během letošní zimy velkým tématem. Na hotelu Petrovy Kameny s ním ale problém není. Díky nadmořské výšce je tu záruka sněhu od půlky prosince do konce dubna! I to je jeden z důvodů, proč je hotel tak populární nejen mezi sportovci a rodinami, ale i mezi firmami. "Pro firmy máme samozřejmě nabídku profesionálně vybavených prostor pro školení nebo konferenci. Umíme také připravit teambuildingový program, kurzy přežití i různé adventure aktivity," upřesňuje Martin Pokorný.

Po lyžovačce, túře, nebo jen po pořádné dávce nejčerstvějšího vzduchu rozhodně vyhládne. V restauraci s dokonalým výhledem na Petrovy Kameny (když tedy není mlha), je TO místo, kde hlad zažene naprosto každý. Vše, co kuchaři servírují, vyrostlo na dohled od hory Praděd. Navíc má restaurace už několik let ocenění Hvězda sládků od Plzeňského Prazdroje. "Dáváme si záležet, aby naši hosté dostali něco, co si třeba jinde dát nemohou. Náš tým v kuchyni jídlo miluje a 'vylízané' talíře, které se do kuchyně vrací, jsou nám důkazem, že to děláme dobře," prohlašuje Martin Pokorný.

Dnes tedy v Hotelu Petrovy Kameny pokračuje historie, která se na tomto místě začala psát už v roce 1887. Tehdy tu stála chata Pastevecké společnosti z Velkých Losin. V roce 1921 vznikly na tomto místě stáje. V roce 1952 byla jedna stavba přestavěna na lyžařskou boudu. Její popularita rostla s rozvojem lyžování a tak v roce 1980 soudruzi rozhodli vybudovat pod Pradědem hotel. Stavěl se 7 let se zimními přestávkami.

Dnes je Hotel Petrovy Kameny nejkomfortnější hotel široko daleko. Uspokojit dokáže jak čiré sportovce, tak náročnou klientelu, hledající moderní ubytování. Každá noc v Hotelu Petrovy Kameny stojí za to.

