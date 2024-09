Hotel Vienna House by Wyndham Diplomat Prague prochází rozsáhlou výměnou oběhových čerpadel. Nová čerpadla spotřebují o 47 % méně energie než ta původní

„Pro hotel Vienna House by Wyndham Diplomat Prague jsme kromě samotné výměny již neefektivních oběhových čerpadel zajišťovali rovněž dodání dalších 5 čerpadel do nově vybudované strojovny. Její přidání bylo zapotřebí z důvodu změny technologie chlazení a topení. Díky zvoleným řešením se nám podařilo najít nejlepší cestu k maximálnímu zefektivnění energetického provozu hotelu. Čerpadla, která nyní v první fázi měníme, jsou o téměř polovinu úspornější oproti těm původním. Tento krok nejen výrazně sníží provozní náklady hotelu, ale zároveň sníží také jeho uhlíkovou stopu a významně tak přispěje k jeho udržitelnosti,“ říká David Pastrňák, Key account manager společnosti Wilo Česká republika.

Hotel Vienna House by Wyndham Diplomat Prague je po hotelu na smíchovském Andělu druhým pražským hotelem ze skupiny Vienna House by Wyndham, pro který Wilo výměnu čerpadel zajišťuje. Po dokončení první etapy výměny, z celkových pěti plánovaných, se dále na přelomu roku 2024 a 2025 uskuteční výměna automatické tlakové stanice pro zvýšení nedostatečného tlaku ve vodovodním řádu. Následovat bude v průběhu roku 2025 výměna zbývajících 19 kusů původních čerpadel.

„Pro postupnou výměnu čerpadel jsme se rozhodli především z důvodu snížení provozních nákladů. V našem sesterském hotelu na pražském Andělu se nedávná výměna čerpadel od společnosti Wilo velmi osvědčila, a proto jsme se i my pro tento krok rozhodli. Stáří některých čerpadel v našem hotelu již přesahovalo 20 let a na efektivitě provozu se to již významně podepisovalo. Vzhledem k výši vypočítané úspory a rychlosti návratnosti investice víme, že peníze vynaložené na výměnu čerpadel a přidání nové strojovny se nám do budoucna jednoznačně vyplatí,“ sdělil Miloslav Adámek, Chief Engineer hotelu Vienna House by Wyndham Diplomat Prague.

Zastaralá a neefektivní tří-rychlostní čerpadla jsou stále součástí velkého množství budov v České republice. Provoz takovýchto čerpadel je však pro jejich majitele a správce často finančně náročný. Společnost Wilo, výrobce čerpadel a čerpacích systémů, se dlouhodobě snaží zvyšovat povědomí o nehospodárnosti takovýchto zařízení a možnosti dosažení energetických úspor díky moderním čerpadlům, která oproti starším modelům spotřebují až o 80 % méně energie. Pro budovy, vodní hospodářství i průmyslový sektor nabízí Wilo čerpadla a čerpací systémy s elektronickým řízením a samoregulací výkonu podle aktuálních potřeb otopného či chladícího systému.

O společnosti Wilo:

Wilo je nadnárodní technologická skupina, která patří k předním světovým výrobcům čerpadel a čerpacích systémů pro zařízení budov, vodní hospodářství a průmyslový sektor. Společnost byla založena roku 1872 v Dortmundu, v průběhu své dlouhé a úspěšné historie se rozvinula do podoby významného globálního hráče. V současnosti zaměstnává více než 8 200 lidí po celém světě. Skupina Wilo věnuje zvláštní pozornost globálním trendům jako je urbanizace, změna klimatu, řešení nedostatku vody a zvýšení energetické soběstačnosti, stejně jako technologickému pokroku a digitalizaci. Wilo je členem České rady pro šetrné budovy, která se zaměřuje na snižování negativních dopadů budov na životní prostředí.

