Houbalova ulice v Líšni se opravuje, v místě platí uzavírka

Břetislav Štefan (Váš starosta a občané pro Líšeň, starosta Líšně: „Na Houbalově ulici probíhá celková rekonstrukce, jde se až do podloží a bude trvat zhruba dva měsíce. Takže do konce prázdnin přes Houbalovu nejezděte, pokud zde nebydlíte. Důvodem je, že tato komunikace po 45 letech trpí síťovým rozpadem, to znamená, že ty práce nejdou jen po povrchu, ale dělají se až na podloží. Dělají se nové betony, proto je to tak náročné, není to jen položení nového koberce, ale celá komunikace až na podloží.“
Stavba je rozdělena do čtyř etap. Zatímco pro ostatní řidiče a MHD platí úplná uzavírka a objízdná trasy, místní a dopravní obsluha má průjezd umožněn. Provoz je však v tomto případě řízen semafory.
Břetislav Štefan (Váš starosta a občané pro Líšeň, starosta Líšně: „Objízdná trasa je přes ulici Jedovnickou. Dá se dostat kamkoliv v rámci sídliště, které je dobře zaokruhované. Jsou tu hlídky městské policie a pokud nejedete do domu, kde bydlíte, tak jste nemilosrdně pokutováni.“
Pokud vše půjde podle plánu, řidiči by se na Houbalovu ulici měli vrátit už na začátku září. Do té doby musí počítat s omezením a využít objízdné trasy.
Zdroj: POLAR televize Ostrava