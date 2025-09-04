27. září 2025, panská usedlost Zhoř u Krakovce
Vědu, umění, film a gastronomii propojí prostředí historického špejcharu. Na Zhoř zavítá laureát ceny NEURON, Petr Kohout, aby přiblížil fascinující svět hub a symbiotických vztahů v přírodě. Kromě přednášky a filmové projekce nabídne letošní ročník také audiovizuální výstavu belgické umělkyně.
Odpolední program zahájí ve 14:00 přední český mykolog Mgr. Petr Kohout, Ph.D., který ve své přednášce přiblíží fascinující soužití hub a rostlin. Dozvíte se o mykorhizních houbách a jejich klíčové roli v ekosystémech i v zemědělství. V 16:30 pak promítneme film Lišejníky režiséra Ondřeje Vavrečky – vizuálně poetický dokument, který nabízí hluboký pohled na lišejníky jako formu i filozofii života. Během dne, od 11:00 do 18:00, bude v prostoru špejcharu otevřena výstava Pacing belgické umělkyně Nienke Fransen, umělecké rezidentky pražského studia NEIRO.
Výletníci i obyvatelé regionu se mohou těšit na grilovanou zvěřinu, francouzskou podzimní specialitu raclette, houbovou polévku a domácí nápoje. Vstup na všechny části programu je zdarma.
„Naším cílem je nabízet akce, které propojují krajinu, vědu a kulturu. Slavnosti jako Houbaři na Zhoři jsou pozvánkou ke zpomalení a k prohloubení zájmu o svět kolem nás – o to, co roste pod nohama, i o to, co tvoříme společně,“ říká organizátorka Anna Matvija.
Program – sobota 27. září 2025
11:00 – 18:00 – Výstava: Pacing 1,2 – Nienke Fransen (BE)
Současná instalace belgické vizuální umělkyně působící na pomezí prostoru a narativu. Výstava vznikla v rámci umělecké rezidence v NEIRO z.s.
14:00 – Soužití hub a rostlin
Přednáška Mgr. Petra Kohouta, Ph.D. – laureáta ceny Neuron, odborníka na mykorhizní houby
16:30 – Lišejníky (r. Ondřej Vavrečka)
Poeticko-vědecký dokument o lišejnících a alternativách k expanzi – s komentářem biologů Trevora Gowarda a C. R. Björka.
https://www.ji-hlava.cz/filmy/lisejniky?version=classic
Akci pořádá NEIRO Association for Expanding Arts z.s. za podpory Ministerstva kultury ČR a obce Krakovec. Více informací najdete na www.zhorzije.cz.