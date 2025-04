Houbové doplňky stravy – přírodní podpora, kterou zákazníci hledají právě v lékárně

Funkční houby jako Reishi, Cordyceps, Čaga nebo Hericium nejsou jen exotikou z východní medicíny. Jsou to produkty, které se staly součástí moderní, vědecky potvrzené péče o zdraví. Podle zprávy Grand View Research dosáhl trh s funkčními houbovými doplňky v Severní Americe v roce 2023 objemu 541,77 milionu dolarů a roste průměrně o 15 % ročně. A to právě v prostředí, kde se lidé cítí jistě – v lékárnách.

Proč? Protože lékárna zůstává místem, kde zákazník nehledá jen zboží, ale radu, péči a důvěru. A houbové doplňky do tohoto přístupu dokonale zapadají – nejsou konkurencí lékům, ale jejich přirozeným doplňkem.

Ve studii “Current Uses of Mushrooms in Cancer Treatment” se popisuje, jak houbové extrakty pomáhají onkologickým pacientům – zmírňují nevolnost, podporují spánek a posilují imunitu po chemoterapii. Systematický přehled publikovaný na PubMedu zdůrazňuje pozitivní vliv hub na celkovou kvalitu života pacientů. Nejde tedy jen o „doplňky“, ale o skutečné nástroje podpůrné léčby.

Na tuto vlnu reagují i lokální výrobci. Například česká společnost SIBIPHARM, která se specializuje na vysoce kvalitní extrakty z léčivých hub, zaznamenává rostoucí zájem lékáren o zařazení těchto přípravků do stálé nabídky.

Pro lékárny to není jen rozšíření sortimentu. Je to příležitost být v centru nové vlny zájmu o přírodní medicínu, která má vědecké zázemí. Jsou to produkty, které zákazníci kupují opakovaně, vracejí se pro ně a doporučují je dál. To znamená loajalitu i stabilní výnosy.

Když lékárna nabízí nejen léky, ale i smysluplnou přírodní podporu, stává se víc než jen místem nákupu. Stává se místem důvěry. A houbové doplňky jsou v tomto posunu ideálním partnerem.

mycobiotech SIBIPHARM,

Václav Svoboda

