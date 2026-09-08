Hoymiles nabízí stejnosměrnou nabíječku V2X s výkonem 22 kW, která rozšiřuje domácí energetický systém o elektromobilitu

Proměna elektromobilů ve flexibilní energetické zdroje
Nabíječka V2X DC Charger je vybavena funkcí obousměrného nabíjení, díky čemuž se elektromobil stává aktivním doplňkovým zdrojem energie pro domácnost. Prostřednictvím technologie Vehicle-to-Home (V2H) může poskytovat záložní napájení v případě výpadku elektrické sítě, zatímco technologie Vehicle-to-Grid (V2G) umožňuje domácnostem podílet se na vyrovnávání špiček a dispečinku virtuální elektrárny (VPP).
Navíc je vybavena integrovaným měřidlem s certifikací EU MID, které zajišťuje přesné měření spotřeby energie pro spolehlivé monitorování a správu energie.
Zaručené efektivní nabíjení
Na rozdíl od nabíječky s připojením přes střídavý proud (AC), která k převodu stejnosměrného proudu (DC) na střídavý (AC) využívá palubní nabíječku (OBC) vozidla, umožňuje nabíječka Hoymiles V2X přímé nabíjení elektromobilu stejnosměrným proudem (DC) z fotovoltaických panelů a akumulátorů. Tím se obchází palubní nabíječka a eliminuje se zbytečný převod střídavého proudu na stejnosměrný, čímž se snižují energetické ztráty během nabíjení.
Díky nabíjecímu výkonu DC až 22 kW výrazně zkracuje nabíječka V2X DC dobu nabíjení ve srovnání s tradičním nabíjením střídavým proudem. Za jednu hodinu dokáže běžná nabíječka střídavého proudu přidat přibližně 35 km dojezdu, zatímco nabíječka Hoymiles V2X dokáže dodat přibližně 110 km.
Nabíječka Hoymiles V2X je navržena pro širokou kompatibilitu, protože podporuje 95 % běžných elektromobilů.
Flexibilní instalace, navržená pro každodenní použití
Nabíječka V2X, navržená jako samostatné zařízení, umožňuje flexibilní instalaci, například vedle parkovacího místa, což majitelům domů poskytuje větší volnost při umístění systému HiOne All-in-One BESS, kde to nejlépe vyhovuje jejich domácímu energetickému systému.
Nabíječka disponuje krytím IP65 a odolností proti nárazům IK10, což zajišťuje její odolnost pro venkovní použití a ochranu před náhodnými nárazy.
Jedna aplikace pro celý energetický ekosystém
Nabíječka V2X se spravuje prostřednictvím stejného ekosystému založeného na aplikaci jako domácí energetická řešení od Hoymiles, což uživatelům poskytuje ucelený přehled a kontrolu nad jejich energetickým systémem. Uživatelé si mohou pro různé scénáře vybrat mezi režimem zelené energie a režimem rychlého nabíjení.
S příchodem stejnosměrné nabíječky V2X pokračuje Hoymiles v rozšiřování svého integrovaného energetického ekosystému pro domácnosti – propojuje solární výrobu, skladování energie, správu energie a elektromobilitu, aby pomohla domácnostem chytřeji vyrábět, skladovat, využívat a sdílet energii.
https://www.hoymiles.com/hione.html
Zdroj: Hoymiles