Hoymiles představuje dvě řešení pro rychlejší a chytřejší záložní napájení domácnosti

Společnost Hoymiles dnes uvedla na trh zcela nové brány HiSwitch a HiBox – navržené pro spolupráci s bateriovým úložným systémem HiOne vše v jednom (BESS), které umožňují plynulé přepínání na off-grid režim („ostrovní provoz") a díky tomu činí zálohování celé domácnosti jednodušším, rozšiřitelnějším a praktičtějším.
HiSwitch: Jednodušší záložní napájení, design „pět v jednom" pro základní funkce
Díky integraci přepínače, jističe, elektroměru, bypassového spínače a proudového transformátoru (CT) nabízí HiSwitch v provedení „pět v jednom" kompaktní řešení záložního napájení pro celou domácnost s menším počtem komponent, kabeláže a práce. Svou velikostí je srovnatelný se standardním elektroměrem a instaluje se přímo do rozvaděče pomocí DIN lišty, čímž odpadá vrtání do stěn a rozsáhlé přeložení kabeláže.
Díky maximálnímu bypassovému proudu 100 A podporuje HiSwitch širokou škálu zátěží, od osvětlení a kuchyňských spotřebičů až po další vysoce výkonná zařízení.
HiSwitch dále nabízí:
• 6000 spínacích cyklů při vysokém proudu a SCCR 6 kA, což zaručuje spolehlivé přechody na záložní napájení a silnější ochranu před neočekávanými elektrickými poruchami.
• Konstrukci s minimálními nároky na výměnu, která umožňuje instalačním technikům v případě poruchy vyměnit pouze HiSwitch, aniž by bylo nutné vyměňovat celý systém pro ukládání energie.
• Až o 80 % kratší dobu výměny, což snižuje prostoje a náklady na poprodejní servis.
HiBox: profesionální řízení s prostorem pro růst
HiBox slouží jako centrální uzel pro záložní napájení celé domácnosti a zároveň umožňuje rozšiřování energetického systému v závislosti na rostoucích potřebách domácnosti.
Mezi klíčové vlastnosti patří:
• Rozšiřitelný systém: Stačí přidat druhý střídač, abyste zvýšili kapacitu systému a záložní výkon v případě rostoucí spotřeby energie.
• Napájení z více zdrojů: Systém podporuje kompatibilní generátory a fotovoltaické střídače jiných výrobců a umožňuje kompletní monitorování dat bez nutnosti dalšího měřicího zařízení.
• Inteligentní řízení zátěže: Zátěže připojené přes rozhraní Smart Port lze inteligentně řídit, což majitelům domů pomáhá lépe využívat dostupnou čistou energii.
Komplexní ekosystém, více způsobů, jak zajistit energetickou odolnost
„Záložní systém pro celou domácnost by neměl omezovat flexibilitu instalace," uvedl Guy Rong, viceprezident společnosti Hoymiles. „Díky produktům HiBox a HiSwitch nabízíme dva přístupy k budování odolných domácích energetických systémů, které vše sjednocují v rámci jediného integrovaného energetického ekosystému."
Kombinací zařízení HiOne, HiBox a HiSwitch chce společnost Hoymiles pomoci více domácnostem přejít k chytřejší a odolnější energetické nezávislosti.
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