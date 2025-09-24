Hoymiles přináší do Evropy produkty z řady Hi pro jednoduchou a dostupnou energetickou nezávislost

Chang-čou (Čína) 24. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hoymiles, globální poskytovatel inteligentních řešení pro solární energetiku a skladování energie, představil v Německu svou sérii Hi. Nová řada, která zahrnuje mikroměniče HiFlow/ HiFlow Pro a mikroúložný systém HiBattery AC, přináší bezpečné a cenově dostupné plug-and-play řešení, se kterým mohou domácnosti dosáhnout skutečné energetické nezávislosti.

Vzhledem k přechodu evropského solárního trhu od dotací k vlastní spotřebě a energetické autonomii rozšířila společnost Hoymiles své portfolio z pokročilých mikroinvertorů na plně integrovaná řešení pro solární energii a skladování energie. Tento krok reprezentuje právě řada Hi, která díky bezkonkurenční cenové dostupnosti HiFlow, hyperprofesionálním možnostem HiFlow Pro a snadnému plug-and-play skladování energie s HiBattery umožňuje domácnostem po celém světě dosáhnout skutečné energetické nezávislosti.

HiFlow 800/Pro: Mikroinvertory do každé domácnosti

Řada HiFlow přichází s více než deseti lety výzkumu a vývoje a desítkami patentů v kompaktních mikroinvertorech typu plug-and-play.

  • HiFlow 800: Navrženo pro kompaktní fotovoltaické systémy se dvěma stejně orientovanými panely – ideální pro balkony, zahrady nebo malé střechy. Dosahuje až 97% špičkové účinnosti. Lze jej nastavit za méně než minutu pomocí aplikace Hoymiles S-Miles Home pro monitorování a ovládání v reálném čase.
  • HiFlow Pro Series: Určena pro složitější scénáře, disponuje nezávislým MPPT (Maximum Power Point Tracking, sledování bodu maximálního výkonu) a pokročilými trackingovými algoritmy s nejvyšší účinností MPPT v oboru dosahující až 99,8 %. I při zastínění nebo vícesměrném uspořádání panelů tak zaručuje téměř dokonalou optimalizaci výkonu. Řada Pro je určena pro výkon od 300 W do 2000 W a splňuje širokou škálu instalačních požadavků.

„Energetická transformace by neměla být vyhrazena pouze pro odborníky nebo prémiové uživatele," říká dr. Yang Bo, generální ředitel společnosti Hoymiles. „S řadou HiFlow přinášíme profesionální solární technologii do každé domácnosti – od balkonových systémů po složité střešní instalace."

HiBattery AC: Flexibilní, bezpečné a škálovatelné úložiště

V podobě HiBattery AC přináší společnost Hoymiles mikroúložiště s připojením k střídavému proudu, které je navrženo s ohledem na bezpečnost, jednoduchost a flexibilitu. Používá automobilové LFP (Lithium-železo-fosfátové) články s více než 6000 cykly a vestavěný BMS (systém správy baterií) s 48 úrovněmi ochrany, posílený o pokročilé vestavěné hasicí zařízení a přetlakový ventil. Nabízí nejvyšší obousměrnou účinnost v oboru (96,5 %), 86% rotační účinnost a bezventilátorový provoz s hlučností pod 17 dB(A) pro vysoký výkon téměř bez hluku.

Na rozdíl od hybridních systémů typu „vše v jednom", které vyžadují nákladnou výměnu měniče, nebo složitých systémů s DC připojením, nabízí HiBattery AC skutečné plug-and-play nasazení. Uživatelé jej jednoduše připojí ke standardní zásuvce, čímž se vyhnou přepojování kabelů a umožní flexibilní umístění kdekoli v domácnosti. Díky technologii obousměrného měniče také umožňuje funkci TOU (time-of-use), pokud je podporována inteligentními měřiči, takže se nabíjí při nízkých cenách energie a vybíjí, když jsou ceny nejvyšší, čímž se snižují náklady a maximalizují výnosy.

HiBattery je plně kompatibilní se všemi střídači na trhu a svého plného potenciálu dosahuje v kombinaci s mikroinvertory HiFlow/HiFlow Pro od společnosti Hoymiles, umožňuje hloubkovou integraci s regulací výkonu a nulovým exportem. HiBattery AC také podporuje provoz mimo síť, poskytuje spolehlivý záložní zdroj energie během výpadků nebo slouží jako přenosný zdroj energie pro kempování a karavany. Jako součást plug-in ekosystému výrobků Hoymiles bude HiBattery AC i nadále rozšiřovat své schopnosti a v budoucnu se bude integrovat s více mikroinvertory pro rozšíření nabídky balkonových solárních panelů.

Ke vstupu nové řady na trh dr. Yang uvedl: „Evropské domácnosti hledají řešení pro skladování energie, která by byla nejen bezpečná a spolehlivá, ale také mimořádně snadno instalovatelná. S HiBattery AC jim přesně to nabízíme. Domácnosti, které již používají mikroinvertory, nepotřebují žádné další kabely ani složité úpravy – stačí jim připojit HiBattery AC do jakékoli domácí zásuvky a okamžitě získají přístup k solárnímu úložišti energie pro vyšší energetickou nezávislost."

Společnost Hoymiles již vybavila více než milion evropských balkonů a v roce 2024 se umístila na prvním místě v celosvětovém žebříčku dodávek mikroinvertorů (s výjimkou trhu v USA). Série Hi je více než jen novinka na trhu – odráží motto společnosti Hoymiles přinášet „Otevřená energie pro všechny", s nímž přináší čistou a spolehlivou energii dostupnou pro každou domácnost. Série se nejprve objeví v Německu a poté bude expandovat do celé Evropy, aby zde urychlila přijetí čisté energie a podpořila udržitelnější budoucnost.

 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778308/Press_Hoymiles_Plug_in_Microinverters___Storage.jpg 

KONTAKT: celia.miao@hoymiles.com

 

 

