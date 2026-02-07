Hoymiles uvádí HiOne, all-in-one domácí úložiště energie nastavující nový oborový standard chytré energetické soběstačnosti

Štíhlejší, silnější, rychlejší: Přehodnocení univerzálního zařízení
HiOne BESS integruje střídač, baterii a systém řízení energie (EMS) do minimalistického řešení „nábytkového typu", který zabírá o 20 % méně instalačního prostoru a o 50 % méně místa na stěně než běžné sestavy. Je navržen pro moderní bydlení a je vybaven záložním spínáním s nulovou prodlevou (0ms), které zajišťuje nepřerušované napájení i pro náročné spotřebiče, jako jsou klimatizace, nebo při výpadcích sítě. Ve spojení s monitorovací platformou S-Miles Cloud získají majitelé domácností naprostou transparentnost a kontrolu nad svým energetickým ekosystémem.
HiOne nastavuje nový průmyslový standard s maximální účinností 98,5 % a čtyřmi vstupy MPPT (každý 20 A), které umožňují přizpůsobení i složitým orientacím střech. Pro maximální bezpečnost a životnost systém využívá prémiové bateriové články o kapacitě 314Ah s monitorováním na úrovni jednotlivých článků a nabízí více než 8 000 nabíjecích cyklů. Jeho škálovatelnost do budoucna umožňuje uživatelům libovolně kombinovat nové a staré baterie prostřednictvím vestavěné technologie DC-DC, která podporuje rozsah kapacity 8 až 64 kWh na jednu bateriovou sestavu.
Pro maximalizaci úspor funkce AI-TOU společnosti Hoymiles dynamicky optimalizuje strategie nabíjení na základě cenových profilů elektřiny a spotřebních návyků, čímž výrazně snižuje účty domácností za energii.
Oborové synergie: Vstříc nové éře domácí energetiky
„Naším cílem je překlenout propast mezi složitým inženýrstvím a každodenním životem v domácnosti a vytvořit řešení, které je skutečně navrženo tak, aby přirozeně zapadlo do moderního domova," uvedl viceprezident společnosti Hoymiles Guy Rong.
Tuto vizi dále potvrzuje Jonathan Gorremans ze sdružení SolarPower Europe (SPE), který zdůraznil posun regionu směrem k inteligentnímu řízení energie. Antonio Testa ze společnosti TÜV Rheinland zároveň potvrdil, že systém HiOne splňuje nejpřísnější evropské bezpečnostní normy.
Akce vyvrcholila slavnostním podpisem strategického partnerství. Generální ředitelka společnosti VDH SOLAR Miranda ocenila systém HiOne za jeho bezpečnost, elegantní design a mimořádnou kvalitu zpracování. Vyjádřila také silnou důvěru ve spolupráci a uvedla, že rozhodnutí společnosti VDH SOLAR jakožto předního velkoobchodního dodavatele domácích bateriových systémů v Nizozemsku navázat partnerství s firmou Hoymiles odpovídá jejímu zaměření na poskytování spolehlivých energetických řešení nizozemskému trhu.
O společnosti Hoymiles
Hoymiles je globální poskytovatel řešení v oblasti MLPE a skladování energie, specializující se na střídače na úrovni modulů a systémy ukládání energie. S vizí čisté a udržitelné budoucnosti usiluje společnost Hoymiles o vedoucí postavení v odvětví chytré energetiky prostřednictvím vysoce účinných, spolehlivých a uživatelsky přívětivých technologií.
