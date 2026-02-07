Hoymiles uvádí HiOne, all-in-one domácí úložiště energie nastavující nový oborový standard chytré energetické soběstačnosti

Autor:
  13:29
Amsterdam 7. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hoymiles, světový lídr v oblasti inteligentních energetických řešení, 5. února oficiálně představila svůj první bateriový systém pro ukládání energie (BESS) HiOne. Pod heslem „Power Your Home, Empower Your Life" (Napájejte svůj domov, posilte svůj život) se na akci sešli odborníci na fotovoltaiku, technická média a strategičtí partneři, aby se stali svědky nové éry „štíhlejší, silnější a rychlejší" energetické soběstačnosti. Debut byl stvrzen slavnostním podpisem s předními evropskými distributory, čímž byl zahájen úspěšný start regionálního uplatnění HiOne.

Štíhlejší, silnější, rychlejší: Přehodnocení univerzálního zařízení

HiOne BESS integruje střídač, baterii a systém řízení energie (EMS) do minimalistického řešení „nábytkového typu", který zabírá o 20 % méně instalačního prostoru a o 50 % méně místa na stěně než běžné sestavy. Je navržen pro moderní bydlení a je vybaven záložním spínáním s nulovou prodlevou (0ms), které zajišťuje nepřerušované napájení i pro náročné spotřebiče, jako jsou klimatizace, nebo při výpadcích sítě. Ve spojení s monitorovací platformou S-Miles Cloud získají majitelé domácností naprostou transparentnost a kontrolu nad svým energetickým ekosystémem.

HiOne nastavuje nový průmyslový standard s maximální účinností 98,5 % a čtyřmi vstupy MPPT (každý 20 A), které umožňují přizpůsobení i složitým orientacím střech. Pro maximální bezpečnost a životnost systém využívá prémiové bateriové články o kapacitě 314Ah s monitorováním na úrovni jednotlivých článků a nabízí více než 8 000 nabíjecích cyklů. Jeho škálovatelnost do budoucna umožňuje uživatelům libovolně kombinovat nové a staré baterie prostřednictvím vestavěné technologie DC-DC, která podporuje rozsah kapacity 8 až 64 kWh na jednu bateriovou sestavu.

Pro maximalizaci úspor funkce AI-TOU společnosti Hoymiles dynamicky optimalizuje strategie nabíjení na základě cenových profilů elektřiny a spotřebních návyků, čímž výrazně snižuje účty domácností za energii.

Oborové synergie: Vstříc nové éře domácí energetiky

„Naším cílem je překlenout propast mezi složitým inženýrstvím a každodenním životem v domácnosti a vytvořit řešení, které je skutečně navrženo tak, aby přirozeně zapadlo do moderního domova," uvedl viceprezident společnosti Hoymiles Guy Rong.

Tuto vizi dále potvrzuje Jonathan Gorremans ze sdružení SolarPower Europe (SPE), který zdůraznil posun regionu směrem k inteligentnímu řízení energie. Antonio Testa ze společnosti TÜV Rheinland zároveň potvrdil, že systém HiOne splňuje nejpřísnější evropské bezpečnostní normy.

Akce vyvrcholila slavnostním podpisem strategického partnerství. Generální ředitelka společnosti VDH SOLAR Miranda ocenila systém HiOne za jeho bezpečnost, elegantní design a mimořádnou kvalitu zpracování. Vyjádřila také silnou důvěru ve spolupráci a uvedla, že rozhodnutí společnosti VDH SOLAR jakožto předního velkoobchodního dodavatele domácích bateriových systémů v Nizozemsku navázat partnerství s firmou Hoymiles odpovídá jejímu zaměření na poskytování spolehlivých energetických řešení nizozemskému trhu.

Další informace o HiOne naleznete na adrese https://www.hoymiles.com/hione.html

O společnosti Hoymiles

Hoymiles je globální poskytovatel řešení v oblasti MLPE a skladování energie, specializující se na střídače na úrovni modulů a systémy ukládání energie. S vizí čisté a udržitelné budoucnosti usiluje společnost Hoymiles o vedoucí postavení v odvětví chytré energetiky prostřednictvím vysoce účinných, spolehlivých a uživatelsky přívětivých technologií.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2888590/Hoymiles_HiOne_unveiling___All_in_one_BESS.jpg 

 

KONTAKT: celia.miao@hoymiles.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Zaniklé schody v Krčáku.

vydáno 7. února 2026  13:58

TCL posouvá zážitek ze Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026 pro fanoušky i sportovce a umožňuje zažít vizi „It's Your Greatness"

7. února 2026  13:43

Hoymiles uvádí HiOne, all-in-one domácí úložiště energie nastavující nový oborový standard chytré energetické soběstačnosti

7. února 2026  13:29

V centru Zlína byly k vidění masky potápěče, samuraje, kaktusu, šaška či smrtky

ilustrační snímek

Masky potápěče, japonského samuraje, kaktusu, šaška, smrtky či inspirované malířkou Fridou Kahlo byly dnes k vidění v centru Zlína. Konal se tam Lešetínský...

7. února 2026  11:35,  aktualizováno  11:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz na trati z Tábora do Bechyně se po vykolejení vlaku obnoví asi po víkendu

ilustrační snímek

Provoz na železniční trati z Tábora do Bechyně se po pátečním vykolejení vlaku v Malšicích plně obnoví zřejmě až po víkendu. České dráhy i Správa železnic...

7. února 2026  11:30,  aktualizováno  11:30

D6 u Karlových Varů je uzavřená, srazila se tem tři auta, nikdo se nezranil

ilustrační snímek

Dálnice D6 poblíž Jenišova u Karlových Varů je uzavřená. Ve směru na Karlovy Vary se srazila tři osobní auta, z nichž jedno táhlo vlek. Nikdo se nezranil. ČTK...

7. února 2026  11:24,  aktualizováno  11:24

Poslední olympiáda Sáblíkové má komplikaci, kvůli nemoci 3000 metrů vynechá

Rychlobruslařka Martina Sáblíková na tréninku.

Martina Sáblíková kvůli nemoci vynechá na zimních olympijských hrách v Miláně závod na 3000 metrů. Legendární rychlobruslařka, pro kterou jde o poslední olympiádu v kariéře, by se měla představit...

7. února 2026  12:14

1. den ZOH 2026 bez Sáblíkové: Startují Zabystřan a Janatová. Kdy zapnout TV?

STŘÍBRO. Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková vybojovala v olympijském...

Zimní olympijské hry v Itálii se rozjíždějí naplno a hned první oficiální den nabídne i české zastoupení. Fanoušci se mohou těšit na sjezd Jana Zabystřana i skiatlon běžkyň.

7. února 2026  12:05

Od otevření Národní galerie uběhlo 230 let. Výročí oslaví, ale výstav ubude

Proti proudu. Surrealismus má v tuzemsku mimořádnou tradici, která stále...

Ve znamení 230 let od ustanovení Společnosti vlasteneckých přátel umění se uskuteční letošní sezona v Národní galerii. Ta návštěvníkům nabídne méně výstav a programů, než bývali z uplynulých let...

7. února 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Nolanova Odyssea vyvolává bouři. Elon Musk kritizuje obsazení Heleny Trojské

Sasha Lane (Zajíc Brezňák) a Lupita Nyong’o (Plšice)

Odyssea v režii Christophera Nolana je nejočekávanějším blockbusterem roku a lístky na první červencové projekce v IMAX jsou vyprodané už od loňského léta. Převyprávění Homérova hrdinského eposu o...

7. února 2026

Na Modrého kocoura jezdí i divadla, jež se dostala na vrchol, říká jeho ředitel

ilustrační snímek

Na začátku šlo o setkání divadelníků, o kterém skoro nikdo nevěděl ani v Turnově, kde se konalo. Po 30 letech je Žluto(modrý) kocour festivalem, který láká i...

7. února 2026  10:03,  aktualizováno  10:03

Zimní olympiáda je zahájena. Itálie přivítala hry originálním ceremoniálem

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou zahájeny. Historickým momentem se stalo zapálení olympijského ohně, který poprvé v dějinách vzplál současně na dvou místech. Zimní olympiáda se...

7. února 2026  11:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.