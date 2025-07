HP Tronic a BNP Paribas Cardif Pojišťovna posilují partnerství v oblasti pojištění elektroniky

Zákazníci značek skupiny HP Tronic mohou využívat pojištění spotřební elektroniky od BNP Paribas Cardif Pojišťovny již od roku 2010. Nynější rozšíření spolupráce tak navazuje na dlouhodobé a úspěšné vztahy mezi oběma společnostmi. „Jsme rádi, že jsme se shodli pokračovat společně dál. Se společností HP Tronic spolupracujeme dlouhodobě a další prohloubení této kooperace vnímáme jako důkaz vzájemné důvěry a spokojenosti,“ uvedl Martin Steiner, obchodní ředitel a místopředseda představenstva BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

„Rozšíření naší dlouhodobé spolupráce s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou vnímáme jako další krok ke zvýšení komfortu, bezpečí a jistoty našich zákazníků. Díky novým vylepšením u produktů prodloužených záruk a nahodilého poškození, získávají naši zákazníci vyšší přidanou hodnotu a maximální klid při nákupu elektroniky i domácích spotřebičů. Právě tyto výhody jsou důvodem, proč se vyplatí nakupovat u nás – nabízíme víc než jen zboží, nabízíme i péči, na kterou se naši zákazníci mohou spolehnout,“ dodal Pavel Mikoška, ředitel služeb zákazníkům HP Tronic.

Trh se spotřební elektronikou je pro pojišťovny dlouhodobě zajímavý, a to zejména díky jeho rychlému vývoji. „Poruchy spotřebičů nebo mobilních zařízení patří mezi nejčastější pojistné události, se kterými se běžní spotřebitelé setkávají. Přesto zůstává míra pojištění v tomto segmentu relativně nízká, což potvrzují i výsledky našeho průzkumu BNP Paribas Cardif index jistoty. I z tohoto důvodu se neustále snažíme přicházet s pojištěním, které bude pro zákazníky srozumitelné, atraktivní a bude je motivovat k tomu, aby si své nové zboží pojistili,“ doplnil Martin Steiner.

U příležitosti prodloužení spolupráce se obě společnosti dohodly na rozšíření a vylepšení nabídky pojistných služeb. Změny se týkají zejména pojištění mobilních zařízení, které nyní kromě krytí nahodilého poškození a odcizení nově zahrnuje i prodlouženou záruku ve třetím roce. Rozšíření se týká také pojištění prodloužené záruky, které nově kryje i poškození výrobku během zákonné záruční doby. To ocení například zákazníci, kterým může nový spotřebič náhodou spadnout při instalaci. Zákazníci se navíc mohou těšit na jednodušší proces hlášení pojistných událostí, a to prostřednictvím přehledného on-line formuláře, který výrazně urychlí celý proces vyřízení.

O BNP Paribas Cardif Pojišťovně

BNP Paribas Cardif Pojišťovna vstoupila na český trh v roce 1996 jako první pojišťovna specializovaná na pojištění schopnosti splácet finanční závazky v oblasti bankopojištění. Již 29 let poskytuje produkty a služby, které klientům zajistí pocit bezpečí a jistoty v neočekávaných a těžkých životních situacích. Kromě již zmíněného pojištění schopnosti splácet finanční závazek nabízí například pojištění internetových rizik, platebních prostředků a osobních věcí, pravidelných výdajů, prodloužené záruky, nahodilého poškození a krádeže, domácnosti či úrazové pojištění. Patří do renomované finanční skupiny BNP Paribas, jejíž součástí je i BNP Paribas Cardif, 100% vlastník BNP Paribas Cardif Pojišťovny. V roce 2023 se BNP Paribas Cardif Pojišťovna umístila na 3. místě v soutěži Mastercard Banka roku, a to v kategorii Zodpovědná pojišťovna. V soutěži Finparáda – Finanční produkt roku 2024 obsadila v kategorii Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr druhou a třetí příčku. Bodovala i v kategorii Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr, kde rovněž získala druhé a třetí místo. Více na www.cardif.cz.

O HP Tronic

Skupina HP Tronic (dnes již NAY-DATART) je významným prodejcem spotřební elektroniky a domácích spotřebičů v České republice a na Slovensku. Do jejího portfolia patří například DATART, ETA a NAY. HP Tronic je také výrobcem, dovozcem a prodejcem vlastních značek a výhradním distributorem některých značek elektroniky. Hlavními segmenty prodeje spotřební elektroniky jsou velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, spotřební elektronika, IT & komunikace či příslušenství.